¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×½êÂ°VTuber dtto.¼çºÅ¡¢¥Õ¥§¥ó¥ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¶¨»¿¡ÖDTTO. CUP¡×³«ºÅ·èÄê
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Ã»³æÆÌé¡Ë¤Ï¡¢¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëVTuber dtto. ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëApex Legends (TM)Âç²ñ¡ÖDTTO. CUP¡×¤ò2025Ç¯2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡§ËÒÌî·ó»Ë¡¢°Ê²¼¥Õ¥§¥ó¥ê¥ë¡Ë¤Î¶¨»¿¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾Þ¶âÁí³Û60Ëü±ß¤ä¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò·ü¤±¤¿Ç®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ¤Î¸«¤É¤³¤í¡Û
¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤ÈÀï½Ñ¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÉñÂæ¡×
VTuber¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò¸Ø¤ëdtto.¤¬¼çºÅ¤¹¤ëËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¥×¥í¥×¥ì¥¤¥äー¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¼ÂÎÏ¼Ô¤¬»²Àï¡£Apex Legends (TM)¤ÎÀï½ÑÀ¤È¡¢dtto.¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê±é½Ð¤¬Í»¹ç¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¡ÖÇ®¶¸¡×¤È¡Ö¶½Ê³¡×¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢1¥Þ¥Ã¥Á¤´¤È¤Ë12Ëü±ß¤Î¾Þ¶â¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¾Þ¶â¡×¡£Á´5¥Þ¥Ã¥ÁÀ©¤Î¤¿¤á¡¢Áí³Û60Ëü±ß¤Î¾Þ¶â¤¬Æ°¤¯¤Û¤«¡¢ºÇÂ¿¥¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡ÖYogibo Max & Yogibo Ghost¥»¥Ã¥È¡×¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡Ö¥â¥¹¥È¥¥ë¾Þ¡×¤âÀßÄê¡£ÇòÇ®¤·¤¿Àï¤¤¤ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡Êhttps://reject.jp/¡Ë
¶¨»¿¡§¥Õ¥§¥ó¥ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://www.fenrir-inc.com/jp/¡Ë
¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡§Apex Legends (TM)
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00～
ÇÛ¿®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§REJECT YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Êhttps://www.youtube.com/@REJECTesports¡Ë
¡ÚÂç²ñ¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û
¥Þ¥Ã¥Á¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¾Þ¶â¡§1¥Þ¥Ã¥Á¤¢¤¿¤ê12Ëü±ß¡Ê·×60Ëü±ß¡Ë
¥â¥¹¥È¥¥ë¾Þ¡§Yogibo Max & Yogibo Ghost¥»¥Ã¥È
½Ð¾ì¥Áー¥à¡§¥×¥í¡¦¥¢¥Þº®¹ç¤Î20¥Áー¥à¡Ê¢¨½Ð¾ì¼Ô¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¡Údtto.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÀ¼¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥ì¥¤¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¥¿¥¤¿ÍVTuber¡£
Apex Legends ¤ä League of Legends ¤Î¸µºÇ¹â¥é¥ó¥¯¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°ºî¶Ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£
X¡§https://x.com/_dtto
Twitch¡§https://www.twitch.tv/dttodot
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/dttodot
¡Ú¶¨»¿´ë¶È¾ðÊó¡Û
¤Þ¤¿º£²ó¶¨»¿¤¤¤¿¤À¤¯¥Õ¥§¥ó¥ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëApex Legends (TM) ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖWINNITY¡× ¤ÏÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤ÏGoogle¤ÈSteam¤Ë¤è¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÏ¢·Èµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Ç¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Î´ÉÍý¤ä¥ëー¥à»²²ÃÍúÎò¤Î±ÜÍ÷¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ¤Ï¶áÆü¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥Õ¥§¥ó¥ê¥ë¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚWINNITY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
WINNITY¤Ï¥Áー¥à¤Î·ëÂ«¤ÇApex Legends (TM)¤ò¤â¤Ã¤ÈÇ®¶¸Åª¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¥²ー¥à³«»ÏÁ°¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤«¤é¥×¥ì¥¤¸å¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤Ç¤ò±ß³ê¤Ë¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¹¡£3¿Í1¥Áー¥à¤ÇÁÔÂç¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Åª³Î¤ÊÀïÎ¬¤ÈÃç´Ö¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¾¡ÇÔ¤Î¸°¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÁªÂò¤äºîÀï²ñµÄ¡¢»î¹çÃæ¤Î¥Ü¥¤¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÄ´À°¤Ê¤É¤¬WINNITY1¤Ä¤Ç´°·ë¡£Ãç´Ö¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤·¤ÆApex Legends (TM)¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡¢¤è¤êÇ®¶¸Åª¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://winnity.games/
¡Ú¥Õ¥§¥ó¥ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Õ¥§¥ó¥ê¥ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¡ÖSleipnir(¥¹¥ì¥¤¥×¥Ëー¥ë)¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2005Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢/¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½Å»ë ¤·¡¢¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ËÍ¥¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Î¥¢¥×¥êÀ©ºî¼ÂÀÓ¤«¤éÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥×¥í¥À¥¯ ¥È³«È¯¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÂÎ¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¡¢¥ê¥êー¥¹¸å¤ÎÊÝ¼é¡¦±¿ÍÑ¡¢¥æー¥¶ー¤Î³ÍÆÀ¡¦ÄêÃå¡¦ ³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥§¥ó¥ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥§¥ó¥ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡§ËÒÌî ·ó»Ë
ÀßÎ©¡§2005Ç¯6·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§[ÂçºåËÜ¼Ò] ¢©530-0011 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®3-1 ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå ¥¿¥ïーB 14F
[ÅìµþËÜ¼Ò] ¢©141-0031 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2-27-3 A-PLACE¸ÞÈ¿ÅÄ 4F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ»½Ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀ©ºî
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.fenrir-inc.com/jp/
¡ÚREJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
REJECT¤Ï2018 Ç¯È¯Â¤Î¥×¥íe ¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡£
À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Ê¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢¸½ºß8¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÉôÌç¤òÊÝÍ¡£
Îß·×¾Þ¶â³ÍÆÀ³Û¹ñÆâ1°Ì¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤Ç¤ÏÆüËÜ¥È¥Ã¥×¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£¡ØPUBG MOBILE¡ÙÉôÌç¤Ï12ÅÙ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯Èá´ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥Áー¥à½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØApex Legends (TM)¡ÙÉôÌç¤ÏALGS2024¤Ë¤Æ¡¢APAC NORTHÃÏ°è½é¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦°ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒREJECT ³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡Ê¥ê¥¸¥§¥¯¥È¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹Ã»³æÆÌé
ÀßÎ©¡§2018Ç¯12·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4-10 ¸×¥ÎÌç35¿¹¥Ó¥ë 8³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§e¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢»ö¶È
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://reject.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§contact@reject.co.jp
ºÎÍÑ¥Úー¥¸¡§https://reject.co.jp/recruit/