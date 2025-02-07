¥½¥Ëー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤ÎÌ¾»É¤Ë¥½¥Ëー¤¬³«È¯¤·¤¿´Ä¶­¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»æÁÇºà¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡×¤òÆ³Æþ

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https://www.sony.co.jp/corporate/sustainability/environment/technology/original-blended-material/
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https://www.sonynetwork.co.jp/corporation/sustainability/