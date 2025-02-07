¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¡ÖNO MUSIC, NO LIFE.¡×¥Ý¥¹¥¿ー°Õ¸«¹­¹ð¥·¥êー¥º¤Ë BRAHMAN¤¬ÅÐ¾ì

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò

¡¡¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤Î¡ÖNO MUSIC, NO LIFE.¡×°Õ¸«¹­¹ð¥·¥êー¥ººÇ¿·ÈÇ¤Ë¡¢º£Ç¯·ëÀ®30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢2·î26Æü¡Ê¿å¡ËÂÔË¾¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øviraha¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëBRAHMAN¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ý¥¹¥¿ー¤Ï¡¢2·î20Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤ª¤è¤ÓTOWER RECORDS miniÁ´Å¹¤Ç½ç¼¡·Ç¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªBRAHMAN¤ÎÅö¥Ý¥¹¥¿ー¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï2010Ç¯5·î¡¢2015Ç¯7·î¡¢2017Ç¯9·î¤ËÂ³¤­4²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¡·ëÀ®¤è¤ê30Ç¯´Ö¡¢°ìÀÚ¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ñ¥ó¥¯¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¤½¤Î¶»¤ËÊú¤­Â³¤±¡¢¤½¤·¤Æº£¤â¡¢°ìÅÙ¤â¼ºÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥·ー¥ó¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ëBRAHMAN¡£¡Øviraha¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ÎÎò»Ë¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÂÔË¾¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£


¡¡¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤Ç¤Ï¤³¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øviraha¡Ù¥ê¥êー¥¹¤òµ­Ç°¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤ª¤è¤ÓTOWER RECORDS mini¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¡¢ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤ËÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡ÖNO MUSIC, NO LIFE.¡×¥Ý¥¹¥¿ー¤¬ÃêÁª¤Ç5Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë±þÊçÃêÁªÉÕ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡Ê¡ÖNO MUSIC, NO LIFE.¡×¥Ý¥¹¥¿ー³¨ÊÁ¡Ë¤òÀèÃå¤Çº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£



¡¡²Ã¤¨¤Æ¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤Ç¤Ï2·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´Å¹¤Ë¤ÆµìÉè¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥Ý¥¹¥¿ー¤È¹ç¤ï¤»ÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤ÇBRAHMAN¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£



NO MUSIC, NO LIFE.¡¡BRAHMAN









¤¢¤ÎÆü¤«¤é


¿ô¤¨¤ÆÄ¶¤¨¤¿


10,000Æü


²¶¤¿¤Á¤Ï


¤¢¤È²¿Æü¤ò


·¯¤È²á¤´¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦




30th Anniversary


¡ÊBRAHMAN¡Ë








¡ÖNO MUSIC, NO LIFE.¡×¥µ¥¤¥È¡§https://nomusicnolife.jp/



¢£¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ


¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤ª¤è¤ÓTOWER RECORDS mini¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øviraha¡Ù¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤ËÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡ÖNO MUSIC, NO LIFE.¡×¥Ý¥¹¥¿ー¤¬ÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë±þÊçÃêÁªÉÕ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡Ê¡ÖNO MUSIC, NO LIFE.¡×¥Ý¥¹¥¿ー³¨ÊÁ¡Ë¤òÀèÃå¤Çº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£


¤´Í½ÌóºÑ¤ß¤ÎÊý¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



±þÊç´ü´Ö¡§2·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë～3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë23:59



¢£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ³µÍ×


¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡§¡Øviraha¡Ù


¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§BRAHMAN


È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯2·î26Æü¡Ê¿å¡Ë


·ÁÂÖ¡¦²Á³Ê¡¡¡§ÂÐ¾Ý2·ÁÂÖ¡¡


¡¦[½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×]¡¡CD+2DVD¡¡


TFCC-81117 ～ 81119¡¡Äê²Á¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)


¡¦[ÄÌ¾ïÈ×]¡¡CD¡¡


TFCC-81120¡¡Äê²Á¡§3,300±ß(ÀÇ¹þ)


¥ìー¥Ù¥ë¡¡¡¡¡§Toy's Factory





viraha

¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä


¡ÎCD¡Ï¡¡¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ


1. ½çÉ÷ËþÈÁ


2. ¹±À±Å·


3. ½Õ¤òÂÔ¤Ä¿Í


4. charon


5. SURVIVOR'S GUILT


6. Slow Dance


7. Ace Of Spades


8. ÃÎ¤é¤ÌÂ¸¤¼¤Ì


9. ºÇ¸å¤Î¾¯Ç¯


10. Å«¿á¤«¤Ì¤È¤âÍÙ¤ë


11. WASTE



¡ÎDVD¡Ï¡¡¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß


DISC1¡¡


Ï»ÛðÁ´½ñ Six full albums for all songs Documentary


DISC2


BRAHMAN 30th Best Live Selection



BRAHMAN

¢£»²¹Í¾ðÊó¡¡µìÉè¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


´ü´ÖÃæ¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤Ë¤ÆBRAHMAN¤ÎµìÉèºîÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤ËÀèÃå¤Ç¡¢²áµî¤ËBRAHMAN¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿NO MUSIC,NO LIFE.³¨ÊÁ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê2¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£




´ü´Ö ¡§2/25(²Ð)～¡¡¢¨ÆÃÅµ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»


ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ ¡§¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¡¢TOWER RECORDS mini Á´Å¹¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó


ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ ¡§BRAHMAN¤ÎµìÉèCD/¥¢¥Ê¥í¥°/±ÇÁü¾¦ÉÊ(°ìÉô¥¿¥¤¥È¥ë½ü¤¯)




¢¨¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤ËÆÃÅµ¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×É½µ­¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨2025Ç¯2·î26ÆüÈ¯Çä¤Î¿·ºî¡Öviraha ¡×¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£




ÆÃÅµ ¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«ー2¼ï¡Ê¼Ì¿¿²¼¡Ë¤Î¤¦¤Á¤É¤Á¤é¤«°ì¤Ä¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È