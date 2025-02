タワーレコード株式会社

タワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」意見広告シリーズ最新版に、今年結成30周年を迎え、2月26日(水)待望のアルバム『viraha』をリリースするBRAHMANが登場。ポスターは、2月20日(木)より、タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini全店で順次掲示します。なおBRAHMANの当ポスターへの出演は2010年5月、2015年7月、2017年9月に続き4回目となります。

結成より30年間、一切ブレることなくパンク・スピリットをその胸に抱き続け、そして今も、一度も失速することなくシーンの先頭に立ち続けるBRAHMAN。『viraha』は、そんな彼らの歴史のすべてが詰まった待望のアルバムです。

タワーレコードではこのニューアルバム『viraha』リリースを記念し、全国のタワーレコードおよびTOWER RECORDS mini、タワーレコードオンラインのいずれかで、本アルバムをご購入の方に直筆サイン入り「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターが抽選で5名に当たる応募抽選付ポストカード(「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスター絵柄)を先着で差し上げます。

加えてタワーレコードでは2月25日(火)より全店にて旧譜キャンペーンの実施も決定しており、本ポスターと合わせ様々な施策でBRAHMANをプッシュしていきます。

NO MUSIC, NO LIFE. BRAHMAN

あの日から

数えて超えた

10,000日

俺たちは

あと何日を

君と過ごせるのだろう

30th Anniversary

(BRAHMAN)

「NO MUSIC, NO LIFE.」サイト:https://nomusicnolife.jp/

■タワーレコードオリジナル特典

タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini、タワーレコードオンラインのいずれかで、アルバム『viraha』をご購入の方に直筆サイン入り「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターが抽選で5名様に当たる応募抽選付ポストカード(「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスター絵柄)を先着で差し上げます。

ご予約済みの方も対象となります。

応募期間:2月25日(火)~3月16日(日)23:59

■対象商品概要

タイトル :『viraha』

アーティスト:BRAHMAN

発売日 :2025年2月26日(水)

形態・価格 :対象2形態

・[初回生産限定盤] CD+2DVD

TFCC-81117 ~ 81119 定価:4,400円(税込)

・[通常盤] CD

TFCC-81120 定価:3,300円(税込)

レーベル :Toy's Factory

viraha

<収録内容>

[CD] ※初回生産限定盤/通常盤共通

1. 順風満帆

2. 恒星天

3. 春を待つ人

4. charon

5. SURVIVOR'S GUILT

6. Slow Dance

7. Ace Of Spades

8. 知らぬ存ぜぬ

9. 最後の少年

10. 笛吹かぬとも踊る

11. WASTE

[DVD] ※初回生産限定盤のみ

DISC1

六梵全書 Six full albums for all songs Documentary

DISC2

BRAHMAN 30th Best Live Selection

BRAHMAN

■参考情報 旧譜キャンペーンについて

期間中、タワーレコードにてBRAHMANの旧譜作品をお買い上げの方に先着で、過去にBRAHMANが登場したNO MUSIC,NO LIFE.絵柄のスマホサイズステッカー(2種のうち1種ランダム)をプレゼントします。

期間 :2/25(火)~ ※特典なくなり次第終了

対象店舗 :タワーレコード、TOWER RECORDS mini 全店、タワーレコード オンライン

対象商品 :BRAHMANの旧譜CD/アナログ/映像商品(一部タイトル除く)

※タワーレコードオンラインでは商品ページに特典「スマホサイズステッカー」表記のあるタイトルが対象となります。

※2025年2月26日発売の新作「viraha 」は対象外となります。

特典 :スマホサイズステッカー2種(写真下)のうちどちらか一つをランダムでプレゼント