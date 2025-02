¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2025¤Ë¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬Ä¶Âç½¸¹ç¡ª

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区、以下 サンエックス)は、2025年4月26日(土)・27日(日)に幕張メッセにて開催されるサブカルチャーの祭典『ニコニコ超会議2025』に参加し、ブースを出展することをお知らせします。

ニコニコ超会議2025 サンエックスブースキービジュアル

サンエックスは、2022年にリラックマ20周年を記念したブースとして、初めてニコニコ超会議へ出展しました。

そして2回目の出展となった昨年は、数々のサンエックスキャラクターたちが大集合した超豪華な「サンエックス大集合スペシャルステージ」の実施に加え、オリジナルグッズの販売、フォトブースの設置など超史上初!なコンテンツを多数お届けしました。

今年はさらにパワーアップしたステージをお贈りすると共に、オリジナルグッズの販売や特別企画など、お楽しみ企画が盛りだくさんでご用意しています!

ステージ内容やオリジナルグッズ、その他コンテンツ詳細については随時発表していきますので、続報をぜひ楽しみにお待ちください!

昨年のステージの様子

▼ニコニコ超会議2024サンエックスブースの詳しい実施レポートはこちらからご覧いただけます。

~出演タレントへのインタビューなど公開しています~

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000430.000018631.html

<『ニコニコ超会議2025』開催概要>

【日時】2025/4/26(土) 10:00~18:00(最終入場17:30)

2025/4/27(日) 10:00~17:00(最終入場16:30)

【主催】 ニコニコ超会議実行委員会

【会場】 幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール・イベントホール

【ニコニコ超会議 公式サイト】https://chokaigi.jp/

【X(旧Twitter)公式アカウント】https://twitter.com/chokaigi_PR

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックス公式HP:https://www.san-x.co.jp/

~今年はセンチメンタルサーカスが15周年!アニバーサリーサイト公開中~

15周年アニバーサリーサイト内では、過去人気テーマのデザインを使用した間違い探しや、15周年アートを使用したスペシャル壁紙のプレゼント、歴代テーマヒストリーなど楽しめるコンテンツなどご用意しています。

センチメンタルサーカスの世界が広がる15周年アニバーサリーサイトにぜひ遊びにきてください!

センチメンタルサーカス15周年アニバーサリーサイトはこちら▼

https://www.san-x.co.jp/sentimental_15th_anniversary/(https://www.san-x.co.jp/sentimental_15th_anniversary/)

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.