ÌîÂ¼AM¡¢ICGN¤Î¿·¤¿¤Ê2¤Ä¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»ðÌä°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤ËÁª½Ð

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ICGN Global Policy Committee¡¡°Ñ°÷°ìÍ÷(https://www.icgn.org/global-policy-committee-2025)
ICGN Future Leaders Committee¡¡°Ñ°÷°ìÍ÷(https://www.icgn.org/future-leaders-committee)
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