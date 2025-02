¥«¥ê¥â¥¯²È¶ñ¤¬¥ß¥é¥Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¦¥£ー¥¯2025¤Ë½ÐÅ¸

カリモク家具株式会社

カリモク家具株式会社(取締役社長:加藤正俊、本社:愛知県知多郡東浦町 以下、当社)は、2025年4月7日(月) ~2025年4月13日(日)の間、イタリア・ミラノで開催されるミラノデザインウィーク2025に出展します。海外市場でのこれまで以上の認知の拡大を目指し、3つの会場でKarimoku Case、Karimoku New Standard、そしてMASの3つのブランドを発信。当社が持つものづくりの魅力と共に世界へ届けます。

本会場となるRho Fiera Milanでは、「空間から考える家具」をテーマとするライフスタイルブランド、Karimoku Caseの主要な家具を用いた大規模な展示を行います。ここでは、Karimoku Caseの世界観を堪能していただけます。そのほか街会場では、Karimoku New StandardとMASが合同エキシビションに出展。それぞれのブランドのアイテムを活かした特別なラウンジ空間を作り上げます。期間限定のコラボレーションを通じて、両ブランドの個性と新たな可能性を発信します。また昨年に引き続き、Karimoku New Standardが「House of Switzerland Milano, presented by Pro Helvetia and Presence Switzerland.」に参加。スイス・ローザンヌの美術・デザイン大学ECALの学生と共に作り上げた木製チェアを展示し、若い才能と共に国際的なデザイン交流を促進します。

これらの展示を通して、長年培ってきた木工技術とそれぞれのブランドのディレクター、デザイナーが生み出すデザインの革新を融合させた「カリモク家具のものづくり」を提案します。ぜひご期待ください。

Karimoku Case

A Sense of Serenity

Karimoku Caseにとって4回目の本会場出展となる今回の展示では、ブランドコンセプトの原点に立ち返り、「A Sense of Serenity」をテーマに掲げます。最新のCASE 02.3「Nagoya Sakae Cafe」のためにデザインされたサイドテーブルをはじめ、ミラノでは初披露となるアイテムと既存のコレクションを織り交ぜながら、ブランドのコンセプトである“静謐な美への敬愛”、“素材の豊かな表現”、“時代に左右されない魅力”を表現します。会場内はミッドセンチュリーをオマージュしたダークトーンでまとめられ、インテリアのデザインだけでなく、質感や光と影のバランスなど、空間全体の調和を追求した演出により、まるで隠れ家に足を踏み入れたかのような落ち着きと安らぎを来場者に提供します。

Karimoku Caseならではの、洗練された空間演出をぜひ会場でご体感ください。

Karimoku New Standard, MAS

KNS and MAS Lounge

Karimoku New StandardとMASは、SPAZIO MAIOCCHIにて開催される合同エキシビションに共同で出展します。本展示では、日本の伝統的な要素である畳や暖簾を用いたインスタレーションを施し、特別な張地が張られたKarimoku New Standardのソファや、初公開となるMASのソファ、ベンチなどのプロトタイプを配した独自のラウンジ空間を創出します。さらに、会場内に設置されたスクリーンでは、都市に暮らす人々の人間らしさや、人工物を侵食しうる自然の力強さを捉えた映像作品を上映。靴を脱ぎ、畳の上を歩きながら、家具に触れ、映像を楽しむことで、来場者に人と自然が共生する未来への思索を促す空間を提供します。

Karimoku New Standard

Designed in CH Made in JP

Karimoku New Standardは、昨年に続き「House of Switzerland Milan, presented by Pro Helvetia and Presence Switzerland.」に参加します。今回の展示では、スイス・ローザンヌの美術・デザイン大学ECALとのコラボレーションより生まれたチェアを発表します。会場ではECALの学生が2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)のスイスパビリオンのためにデザインした全10脚のチェアが展示され、そのうち1脚を当社が製作しました。この当社製作のチェアは同博覧会のスイスパビリオンに正式採用されており、現地では60脚が並ぶ予定です。

スイスのデザイン教育と日本の精緻な木工技術が融合した、特別なプロジェクトです。国際的なデザイン交流から生まれるデザインの可能性をぜひ会場でご覧ください。

開催概要

A Sense of Serenity

日程:2025年4月8日(火)~4月13日(日)

時間:9:30 - 18:30

会場:Rho Fiera Milan, Hall22 B14

KNS and MAS Lounge

日程:2025年4月7日(月)~4月13日(日)

時間:10:00 - 20:00

会場:SPAZIO MAIOCCHI

Via Achille Maiocchi, 7, 20129 Milano MI

Designed in CH Made in JP

日程:2025年4月7日(月)~4月13日(日)

時間:10:00 - 20:00 ※4月7日(月)のみ17:00まで

会場:Casa degli Artisti, Corso Garibaldi 89/A Via

Tommaso da Cazzaniga 20121, Milano, IT

※各展示の詳細につきましては、後日改めてお知らせいたします。

「静謐な美への敬愛」「素材の豊かな表現」「時間に左右されない魅力」に価値を見出し、この価値感

を共有する国内外の建築家やデザイナーとのプロジェクトを通じて、特定の空間のためにデザインされ

たプロダクトを開発、製品化し世界に向けて提案します。

Web:https://www.karimoku-case.com/

Instagram:@karimokucase(https://www.instagram.com/karimokucase/)

Karimoku New Standardは先進的なアイデアと優れた製造技術を融合した、2009年設立のブランドです。カリモク家具の職人が培ってきたユニークな視点と、国内外から選ばれた有数のデザイナーたちが手を組み、日本の家具デザインの新たなスタンダードとなるべく取り組んでいます。KNSは、あまり有効な利用がされていなかった国内の広葉樹を活用し、森林保全や林業地域の活性化といった日本の森が抱える問題に対して持続的な貢献を目指しています。

Web:https://www.karimoku-newstandard.jp/

Instagram:@karimokunewstandard(https://www.instagram.com/karimokunewstandard/)

MASは、針葉樹を中心とした日本に広がる様々な木材との対話によって生まれた、木工家具ブランドです。既成のルールに捉われず、新たな手法や表現を模索することで、普遍的な魅力をまとった価値ある

製品を世に送り出しています。素材の本質的な魅力を活かし、様々な環境にも調和する実用的なフォル

ムは、MASがもつ共通言語のひとつです。控えめでありながら、機能と包容力を兼ね備えた凛とした佇

まい。現代の用即美を備えた家具を通じて、人々の暮らしと結びついた美しい景色を創り出していきま

す。

Web:https://mas.karimoku.com/

Instagram:@mas_karimoku(https://www.instagram.com/mas_karimoku/)

カリモク家具の起源は、創業者の加藤正平が長年続く材木屋を引き継ぎ、愛知県刈谷市で小さな木工所

を始めた1940年に遡る。様々な木製品を生産することで技術を磨き、1960年代に入ると、自社製の木製家具の販売を開始。高度な機械の技術と職人の技を融合させる「ハイテク&ハイタッチ」という製造コンセプトを掲げて木材生産分野における土台を作りあげ、日本を代表する木製家具メーカーへと成長を遂げる。

Web:https://www.karimoku.co.jp/

Instagram:@karimoku_official(https://www.instagram.com/karimoku_official/)

公式HP プレスリリース一覧はこちら :https://www.karimoku.co.jp/index.cgi?mode=press_item