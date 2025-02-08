¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼î¶Ì¤ÎÌ¾ºî¡Ö¤Þ¤¿°©¤ª¤¦¤ÈÎµÇÏ¤Ï¸À¤Ã¤¿¡×¾å±é¡ª
±é·à½¸ÃÄ¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌ¾ºî¡Ö¤Þ¤¿°©¤ª¤¦¤ÈÎµÇÏ¤Ï¸À¤Ã¤¿¡×¤¬¥·¥¢¥¿ー¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡Åìµþ¡Ê·ÃÈæ¼÷¡Ë¤Ç¾å±é·èÄê¡ª¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤Ï¤ë¤«ÀÎ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤¢¤Ã¤¿90Ç¯Âå¾®·à¾ì¥Öー¥à¡£½ÂÃ«109Á°¤ä¿·½É¥¢¥ë¥¿Á°¤Ç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÄø¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¡¢¿ë¤Ë¤Ï¾®·àÃÄÇÐÍ¥¤¬¼¡¡¹¤È¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤È¤Ê¤ë¸½¾Ý¤Þ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¤½¤Î»þÂå¤Î±é·à¤òÂÎ¸³¤¹¤Ù¤¯¡ÈÌ¾ºî¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È·à¾ì¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìºÝ¿Íµ¤¤Î¹â¤«¤Ã¤¿À®°æË(±é·à½¸ÃÄ¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹)¤Î¡Ö¤Þ¤¿°©¤ª¤¦¤ÈÎµÇÏ¤Ï¸À¤Ã¤¿¡×¤ò¾å±é¡£ºäËÜÎµÇÏ¤ËÆ´¤ì¤ëÂÌÌÜ¤ÊÃË¡¦²¬ËÜ¤¬¡¢°¦ÆÉ½ñ¡ØÎµÇÏ¤¬¤æ¤¯¡Ù¤òÊÒ¼ê¤Ë¼«¿È¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯Ê³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Ç®·ì´¶Æ°ºî¤ò¶¦´¶ÎÏ100¡ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø¤Þ¤¿°©¤ª¤¦¤ÈÎµÇÏ¤Ï¸À¤Ã¤¿¡Ù
µÓËÜ¡§À®°æË(±é·à½¸ÃÄ¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹)
±é½Ð¡§耼¸¶½¨°ì(JAPLIN)
½Ð±é¡§¾®ÃæÊ¸ÂÀ¡¢ËÜ¶¿¾®¼¡Ïº¡¢ÅÄÂå·ë¹á¡¢Ä«¸ÍÍ¤Èô¡¢»ûÌçÍ´²ð¡¢º´¡¹ÌÚ·ò¡¢À¥¸Í¤Ò¤í¤ß¡¢ÏÂÅÄ¿¿Íý»Ò¡¢ËÌ¤Ò¤È¤ß¡¢ÀîÌîÈþÎç¡¢ÅÚ²°Íº
¸ø¼°HP¡¡https://baroque00.wixsite.com/aouryoma
(https://baroque00.wixsite.com/aouryoma%E5%85%AC%E5%BC%8FX)¸ø¼°X¡¡ https://x.com/theatre_baroque
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»
theatre BAROQUE
info.ticket.stage@gmail.com