¡Úºë¶Ì¸©Î©Àî¤ÎÇîÊª´Û¡ÛÂè75²óÁ´¹ñ¿¢¼ùº×±þ±ç»ö¶È¡¡¥¹¥íー¥×Å¸¡ØÀî¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿¹¤È¿Í¡Ù¤ò³«ºÅ
ºë¶Ì¸©ÃáÉã»Ô¤ÎÂç»³Âô¤ËÊ¿À®8Ç¯¤ËÉü¸µ¤µ¤ì¤¿Å´Ë¤±á¡£Å´Ë¤±á¤Ï¾¼ÏÂ20Ç¯¤´¤í¤Ë¤Ïºî¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¹ÓÀî¤Ï¡¢ÃáÉã¤Î»³ÃÏ¤ÇÈ²¤ê¤À¤µ¤ì¤¿ÌÚºà¤ò±¿¤Ö½ÅÍ×¤ÊÈÂÁ÷Ï©¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿¹ÎÓ¤«¤é¶¡µë¤µ¤ì¤ëÅÚº½¤ä±ÉÍÜÊ¬¡¢¿¹ÎÓ¤¬°é¤ó¤ÀÀî¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¤Ï¡¢Àî¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢Î®°è¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ¤Ê¹ÓÀî¤¬¤Ä¤Ê¤°¿¹¤Î·Ã¤ß¤È¿Í¤ÎÀ¸³è¤ò¼Ì¿¿¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶¦ºÅ¡§Âè75²óÁ´¹ñ¿¢¼ùº×ºë¶Ì¸©¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
Á´¹ñ¿¢¼ùº×¤È¤Ï
ÎáÏÂ7Ç¯5·î25Æü¤ËÃáÉã¥ß¥åー¥º¥Ñー¥¯¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè75²óÁ´¹ñ¿¢¼ùº×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºë¶Ì¸©¤ÇÁ°²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¾¼ÏÂ34Ç¯4·î5Æü¤Î´óµïÄ®¶âÈø»³¤Ë¤ª¤±¤ëÂè10²óÂç²ñ¤âÊ»¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Àî¤Ë¤è¤ëÌÚºàÈÂÁ÷
»³¤«¤éÌÚºà¤ò±¿¤Ó½Ð¤¹¤¿¤á¹ÓÀî¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÌÚºàÈÂ½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Âè£±Å¸¼¨¼¼¤Ë¤ÏÊ¿À®8Ç¯¤ËµìÂçÂìÂ¼Âç»³Âô¡Ê¸½ÃáÉã»Ô¡Ë¤ËÉü¸µ¤·¤¿Å´Ë¤±á¤ò4Ê¬¤Î1¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤·¤¿ÌÏ·¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å´Ë¤±á¤Ï»³¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÌÚºà¤ò¿å¤ÎÎÏ¤ò»È¤¤²¼Î®¤Ø²¡¤·Î®¤¹¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÌÚÁÈ¤ß¤Î¥À¥à¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜÎ®¤ËÎ®¤·Íî¤È¤µ¤ì¤¿ÌÚºà¤ÏÈµ¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÌÚ¾ì¡Ê¸½ÅìµþÅÔ¡Ë¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¸©Î©Àî¤ÎÇîÊª´Û¤ÎÅ´Ë¤±á¤ÎÌÏ·¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¿å¤òÎ®¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤òËèÆü³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Àî¤¬±¿¤ó¤ÀÍÜÊ¬¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÇÀ¶È
Àî¤Ï¡¢¿å¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿¹¤«¤é¤ÎÍÜÊ¬¤äÅÚ¤â±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍÜÊ¬¤äÅÚ¤Ï¡¢²¼Î®¤ÎÀ¸¤Êª¤ä¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¡¹¤Ï¹ÓÀî¤Î¾åÎ®°è¤«¤éÀî¤¬±¿¤ÓÂÏÀÑ¤µ¤»¤¿ÈîÍà¤ÊÅÚ¤ò¡¢¤ä¤»¤¿ÅÚÃÏ¤Ë±¿¤ÓÆþ¤ì¤ë¡Ö¥É¥í¥Ä¥±¡×¤È¤¤¤¦ÇÀË¡¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Æ±»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë½Õ´ü´ë²èÅ¸¡ÖÇþ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ¡×(https://www.river-museum.jp/ex-post/%e4%bb%a4%e5%92%8c6%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%98%a5%e6%9c%9f%e4%bc%81%e7%94%bb%e5%b1%95%e3%80%8c%e9%ba%a6%e3%81%ae%e5%9b%bd%e3%81%95%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%be%e3%80%8d/)¡Ê³«ºÅ´ü´Ö¡§ÎáÏÂ7Ç¯2·î8Æü～5·î6Æü¡¢¾ì½ê¡§Âè2Å¸¼¨¼¼¡Ë¤Ç¤â¥É¥í¥Ä¥±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ£¶Ç¯ÅÙ½Õ´ü´ë²èÅ¸¡ÖÇþ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ¡×¥Á¥é¥·
¿¹¤¬°é¤à¿å¤ÈÀ¸¤Êª
²ÏÀî¤Ø¤ÎÎ®ÎÌÄ´Àáµ¡Ç½Åù¤ò¤â¤Ä¿å¸»Þ¾ÍÜÊÝ°ÂÎÓ¤ä¡¢²ÏÀî¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¤ò°é¤àÃáÉã»ÔÃæÄÅÀî¤Ë¤¢¤ëµû¤Ä¤ÊÝ°ÂÎÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¥Ðー¥Ûー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿å¸»Þ¾ÍÜÊÝ°ÂÎÓ¤ÎÅÚ¾í¤ÎÃÇÌÌ¤¬´Ñ»¡¤Ç¤¤ëÅÚ¾íÉ¸ËÜ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÚ¾íÉ¸ËÜ
¼ù¤Î·Ã¤ß～²ÏÀîÎÓ¤Î¼ù¼ï¤È¤½¤ÎÍøÍÑ～
¹ÓÀîÎ®°è¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¼ù¼ï¡Ê¥·¥ª¥¸¡¢¥«¥¨¥Ç¤Ê¤É¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤é¤òÍøÍÑ¤·¤¿¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢Å¸¼¨¤Û¤«
Â¢½Ð¤·¥³ー¥Êー¡ÊÂè£±Å¸¼¨¼¼£±³¬¡Ë¡ÖÉÁ¤«¤ì¤¿ÌÚºàÈÂÁ÷¡×
¹ÓÀî¡¦¶ùÅÄÀî¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÉâÀ¤³¨¤Ë¤Ï¡¢ÌÚºàÈÂÁ÷¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈµÎ®¤·¤ÎÈµ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖÌ¾½ê¹¾¸ÍÉ´·Ê¡×¤ä¡¢Å´Ë¤±á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖÌÚºàÈÂÁ÷¿Þ²ò¡×¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾½ê¹¾¸ÍÉ´·Ê¡¡Âç¤Ï¤·¤¢¤¿¤±¤ÎÍ¼Î©¡Ê½êÂ¢¡§ºë¶Ì¸©Î©Àî¤ÎÇîÊª´Û¡Ë
ÌÚºàÈÂÁ÷¿Þ²ò Äé¥òÊü¥Ä¡Ê½êÂ¢¡§ºë¶Ì¸©Î©Àî¤ÎÇîÊª´Û¡Ë
ÂÎ¸³·¿¥»¥ë¥Õ¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤ë¼ùÌÚ²òÀâ
ÂÎ¸³·¿¥»¥ë¥Õ¥¬¥¤¥É¡Ö¤Ï¤Ê¤â¤¯»¶Êâ¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÉßÃÏÆâ¤Î¼ùÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ùÌÚ¤ÎÆÃÄ§¤äÀ¸¤Êª¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¡¢¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤Ê¤â¤¯»¶Êâ¡¡ºë¶Ì¸©Î©Àî¤ÎÇîÊª´Û¥Úー¥¸(https://hanamokusanpo.jp/place/99548)
¢¨¡Ö¤Ï¤Ê¤â¤¯»¶Êâ¡×¤È¤Ï¡¢¼ùÌ¾ÈÄ¤ÎQR ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢WEB ¾å¤Ç¼ùÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥»¥ë¥Õ¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£WEB ¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¼ùÌÚ¤äÀ¸¤Êª¤ò²èÁü¤ä²»À¼¥¬¥¤¥É¡¢¥¯¥¤¥º¤òÄÌ¤¸³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¢¨Àî¤ÎÇîÊª´Û¤Î¥Úー¥¸¤Ï¡¢2·î4Æü¤è¤ê»ÈÍÑ³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÂþº£Ä´À°Ãæ¤Ç¤¹¡Ë
¡Ø¥¹¥íー¥×Å¸¡¡Âè75²óÁ´¹ñ¿¢¼ùº×±þ±ç»ö¶È¡¡Àî¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿¹¤È¿Í¡Ù
²ñ´ü¡§2025Ç¯2·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë～6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§ËÜ´ÛÂè1Å¸¼¨¼¼2³¬～1³¬¤Î¥¹¥íー¥×¡¢Âè1Å¸¼¨¼¼1³¬Â¢½Ð¤·¥³ー¥Êー¡¢¥ê¥Ðー¥Ûー¥ë
¡Ú´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
4·î5Æü¡ÊÅÚ¡ËÌÚ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë
4·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤ï¤Ï¤¯¤Î¼ùÌ¾ÈÄ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë
4·î29Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤«¤ï¤Ï¤¯¤Ç¼ùÌÚ¥é¥êー¡ª¡ÊÅöÆü¼õÉÕ¡Ë
¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï³«ºÅÆü¤Î°ì¤«·îÁ°¤è¤ê¼õÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥íー¥×Å¸¤È¤Ï¡¢Âè£±Å¸¼¨¼¼¤Î£²³¬¤È£±³¬¤ò·ë¤Ö¥¹¥íー¥×¡ÊÄÌÏ©¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿Å¸¼¨²ñ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºë¶Ì¸©Î©Àî¤ÎÇîÊª´Û
ºë¶Ì¸©Î©Àî¤ÎÇîÊª´Û¤Ï¡¢¡Öºë¶Ì¤ÎÊì¤Ê¤ëÀî-¹ÓÀî-¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë²ÏÀî¤ä¿å¤È¿Í¡¹¤Î¤¯¤é¤·¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ëÂÎ¸³·¿ÇîÊª´Û¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤Ç¤â¿å¤Ë¿Æ¤·¤ß¤Ê¤¬¤é·Æ¤¤¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ëÇîÊª´Û¤Ç¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©ÂçÎ¤·´´óµïÄ®¾®±à39
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§048-581-7333
URL¡§https://www.river-museum.jp/
ºë¶Ì¸©Î©Àî¤ÎÇîÊª´Û¤Ï¡¢ÇµÂ¼¹©éº¼Ò¤¬»ØÄê´ÉÍý¼Ô¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£