¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤¬ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÆüËÜ¡¢Èþ¤Î¤ë¤Ä¤ÜÅ¸¡×¡¢¡ÖÄ¶ ¹ñÊõÅ¸¡×¤Î¸ø¼°±þ±ç¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¤¬·èÄê¡ª¡¡Ê©Áü¤äÌ¾²è¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤âÈ¯Çä

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、2025年4月19日(土)~6月15日(日)に開催される、大阪・関西万博開催記念特別展「日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―」(会場:京都国立博物館)ならびに、奈良国立博物館開館130年記念特別展「超 国宝―祈りのかがやき―」(会場:奈良国立博物館)と「すみっコぐらし」がコラボレーションし、展覧会の公式応援キャラクターに就任決定したことをお知らせします。

すみっコぐらしの人気アイテムである“てのりぬいぐるみ”や“ステーショナリーグッズ”など、多くのコラボグッズが各会場で発売されます。

<本展コラボビジュアル>

<てのりぬいぐるみ>

京都国立博物館で開催する、大阪・関西万博開催記念特別展「日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―」は、大阪・関西万博の開催を記念して、古今東西の芸術文化の交流から生まれた日本美術の至宝が一堂に会します。葛飾北斎の「富嶽三十六景(ふがくさんじゅうろっけい) 神奈川沖浪裏」をはじめ、弥生・古墳時代から明治期までの絵画、彫刻、書跡、工芸品など国宝18件、重要文化財53件、海外里帰り作品を含む約200件の文化財で異文化交流の軌跡をたどります。

奈良国立博物館で開催する、奈良国立博物館開館130年記念特別展「超 国宝―祈りのかがやき―」は、開館130周年を記念したこれまでで最大規模となる国宝展です。奈良・法隆寺の国宝「観音菩薩立像(百済観音(くだらかんのん))」をはじめ、石上神宮の国宝「七支刀」、薬師寺の国宝「吉祥天像」など、奈良博や奈良の歴史に関わりの深い国宝を中心に、世界に誇る国宝約110件、重要文化財約20件を含む約140件の名品の数々を紹介します。

京都と奈良の両展覧会を巡ると、約130件の国宝や日本を代表する名品の数々がご覧いただける貴重な機会です。

・「日本、美のるつぼ展」公式サイト(https://rutsubo2025.jp)

・「超 国宝展」公式サイト(https://oh-kokuho2025.jp)

大阪・関西万博開催記念

特別展「日本、美のるつぼ ―異文化交流の軌跡―」

【会場】京都国立博物館 平成知新館

【会期】2025年4月19日(土)~6月15日(日)

【公式サイト】https://rutsubo2025.jp

しろくま ‪重要文化財 紺糸威南蛮胴具足風(東京国立博物館所蔵)

ぺんぎん? 富嶽三十六景 凱風快晴風(山口県立萩美術館・浦上記念館所蔵)

とんかつ・えびふらいのしっぽ 羅怙羅尊者像風(萬福寺所蔵)

ねこ 韋駄天立像風(萬福寺所蔵)

とかげ・たぴおか・にせつむり・やま

富嶽三十六景 神奈川沖浪裏風(山口県立萩美術館・浦上記念館所蔵)

~コラボレーションアイテム紹介(一部)~

展示の中心となる、葛飾北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」をはじめ、韋駄天(いだてん)立像、重要文化財「紺糸威南蛮胴具足」など、「日本、美のるつぼ展」に出品される作品風の衣装をまとった、かわいいすみっコたちが展覧会公式応援キャラクターに就任!5月20日(火)から、人気のぬいぐるみが登場します。

●商品名

てのりぬいぐるみ 価格各1,760円(税込)

しろくま ぺんぎん? とんかつ・えびふらいのしっぽ付 ねこ とかげ 全5種

てのりぬいぐるみセット 価格各3,300円(税込)

「にせつむり・ふね」のセット 「たぴおか(イエロー)・たぴおか(ピンク)」のセット 全2種

※てのりぬいぐるみは、会場内特設ショップで5月20日(火)から販売を予定しております

そのほか、オリジナルアートグッズも会場内特設ショップにて販売予定です。

グッズの詳細、ラインナップに関しては決まり次第、展覧会公式サイト等で発表します。

※「ぺんぎん?」「とかげ」のてのりぬいぐるみ、「たぴおか(イエロー)・たぴおか(ピンク)」「にせつむり・ふね」のてのりぬいぐるみセットにつきましては、展覧会閉幕後の6月17日(火)より山口県立萩美術館・浦上記念館においても数量限定で販売予定です。

※「とんかつ・えびふらいのしっぽ付」「ねこ」のてのりぬいぐるみは、展覧会閉幕後の6月16日(月)より萬福寺においても数量限定で販売予定です。

※「しろくま」のてのりぬいぐるみにつきましては、諸般の事情により、展覧会閉幕後は販売予定がございません。

奈良国立博物館開館130年記念

特別展「超 国宝 ―祈りのかがやき―」

【会場】奈良国立博物館 東・西新館

【会期】2025年4月19日(土)~6月15日(日)

【公式サイト】https://oh-kokuho2025.jp

ぺんぎん? 天燈鬼風

とんかつ 七支刀風

ねこ 百済観音風

とかげ 龍燈鬼風

えびふらいのしっぽ 刺繡釈迦如来説法図風

おばけ 刺繡釈迦如来説法図風

~コラボレーションアイテム紹介(一部)~

展示の中心となる、奈良・法隆寺の国宝「観音菩薩立像 百済観音(くだらかんのん)」をはじめ、興福寺の国宝「天燈鬼立像・龍燈鬼立像」、薬師寺の国宝「吉祥天像」、石上神宮の国宝「七支刀」など、仏像に扮したり、名刀を持っていたり、様々な国宝と楽しく遊ぶ、かわいいすみっコたちが公式応援キャラクターに就任!5月20日(火)から、人気のぬいぐるみが登場します。

●商品名

てのりぬいぐるみ 価格各1,760円(税込)

しろくま ぺんぎん? とんかつ ねこ とかげ 全5種

てのりぬいぐるみセット 価格3,520円(税込)

えびふらいのしっぽ・おばけのセット 全1種

※てのりぬいぐるみは、会場内特設ショップで5月20日(火)から販売を予定しております

そのほか、オリジナルアートグッズも会場内特設ショップにて販売予定です。

グッズの詳細、ラインナップに関しては決まり次第、展覧会公式サイト等で発表します。

<すみっコぐらし 「超 国宝」×「日本、美のるつぼ」アクリルスタンド>セット券

両展覧会の開催を記念して、公式応援キャラクターのすみっコぐらしが集合!

各展覧会の観覧券(一般)と、2つを組み合わせて一体として飾ることができる<すみっコぐらし「超 国宝」アクリルスタンド>と<すみっコぐらし「日本、美のるつぼ」アクリルスタンド>の2種とのセット券を2月19日(水)より発売します。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります

==============================================

両展公式応援キャラクターが集合したアクリルスタンドと、両展を楽しめる観覧券とのセット券

販売価格:8,500円(税込)

==============================================

※<すみっコぐらし「超 国宝」アクリルスタンド>と<すみっコぐらし「日本、美のるつぼ」アクリルスタンド>の2種[販売予価 各2,500円(税込)]に、特別展「超 国宝」および特別展「日本、美のるつぼ」の観覧券(一般)各1枚のセット券です。どちらかの展覧会に2回の使用はできません。

※<すみっコぐらし「超 国宝」×「日本、美のるつぼ」アクリルスタンド>セット券は、前売券販売期間(2025年2月19日(水)~4月18日(金))のみの限定販売です。

※<すみっコぐらし「超 国宝」アクリルスタンド>と<すみっコぐらし「日本、美のるつぼ」アクリルスタンド>は各展覧会の会期中・開館日・開館時間に限り、各展の特設ショップレジカウンターでの引き換えとなります。2会場分を同時に1会場で引き換えることは出来ませんので、ご了承下さい。

※<すみっコぐらし「超 国宝」アクリルスタンド>と<すみっコぐらし「日本、美のるつぼ」アクリルスタンド>は、各展覧会の会場内特設ショップでもそれぞれ販売します。

「すみっコぐらし てのりぬいぐるみ」コンプリートセット券

公式応援キャラクターの「すみっコぐらし」たちがてのりぬいぐるみになりました。

各展覧会の「すみっコぐらし てのりぬいぐるみ」コンプリートセット券が2月19日(水)より発売されます。

==============================================

「特別展 日本、美のるつぼ 公式応援キャラクター」てのりぬいぐるみ(全9種)セットと特別展「日本、美のるつぼ」の観覧券(一般)のセット

販売価格:16,000円(税込) *200セット限定販売

==============================================

「特別展 超 国宝 公式応援キャラクター」てのりぬいぐるみ(全7種)セットと特別展「超 国宝」の観覧券(一般)のセット

販売価格:13,000円(税込) *200セット限定販売

==============================================

※「すみっコぐらし てのりぬいぐるみ」コンプリートセット券は入館期間限定のチケットになります。本チケットで入館できるのは2025年5月20日(火)以降の開館日となりますので、ご注意下さい。

※「すみっコぐらし てのりぬいぐるみ」コンプリートセット券は前売券販売期間(2月19日(水)~4月18日(金))のみの限定販売です。予定枚数に達し次第、販売を終了します。

※「すみっコぐらし てのりぬいぐるみ」コンプリートセット券のご購入は1名様1枚までとなります。

※「すみっコぐらし てのりぬいぐるみ」コンプリートセット券の引き換えは、各会場で5月20日(火)以降となりますのでご注意下さい。5月20日(火)以降の各展覧会の開館日・開館時間に限り、特設ショップレジカウンターでの引き換えとなります。なお、グッズの引き換えには引き換え券が必要です。

※てのりぬいぐるみは会場内の特設ショップでも販売します。

~「すみっコぐらし」が展覧会にやってくる!~

「すみっコぐらし」が展覧会公式応援キャラクターに就任!

2つの展覧会の開催を記念して、5月のGWに公式応援キャラクターが会場に登場予定。お楽しみに!

5月4日(日) 京都国立博物館 特別展「日本、美のるつぼ」

5月5日(月・祝) 奈良国立博物館 特別展「超 国宝」

※登場キャラクター:ねこ

<展覧会概要>

展覧会名:大阪・関西万博開催記念特別展「日本、美のるつぼ ―異文化交流の軌跡―」

会場:京都国立博物館 平成知新館(〒605-0931 京都市東山区茶屋町527)

会期:2025年4月19日(土)~6月15日(日)

[主な展示替]

前期展示:4月19日(土)~5月18日(日)/後期展示:5月20日(火)~6月15日(日)

※会期中、一部の作品は上記以外にも展示替をおこないます。

主催:京都国立博物館、朝日新聞社、NHK京都放送局、NHKエンタープライズ近畿

公式サイト: https://rutsubo2025.jp/

展覧会名:奈良国立博物館開館130年記念 特別展「超 国宝 ―祈りのかがやき―」

会場:奈良国立博物館 東・西新館(〒630-8213 奈良県奈良市登大路町50番地)

会期:2025年4月19日(土)~6月15日(日)

[主な展示替]

前期展示:4月19日(土)~5月18日(日)/後期展示:5月20日(火)~6月15日(日)

※会期中、一部の作品は上記以外にも展示替をおこないます。

主催:奈良国立博物館、朝日新聞社、NHK奈良放送局、NHKエンタープライズ近畿

公式サイト: https://oh-kokuho2025.jp

ぜひ本展にお越しの際にはすみっコぐらしのコラボグッズもチェックしてください!

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック!

グッズやイベント情報を随時更新中!



▼すみっコぐらし通信(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

▼すみっコぐらし公式SNS

https://twitter.com/sumikko_335

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)︎2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.