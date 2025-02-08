ºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì ¶áÆ£ÎÉÊ¿·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¿·¥·¥¢¥¿ー¡¦¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥×¥í¥°¥ì¥¹¸ø±é¤ò³«ºÅ¡ª
¥¤¥é¥¹¥È¡§¿ù¤Î²¼°Õ¾¢¼¼
¥á¥ó¥ÐーÁíÀª120Ì¾¡ª
·Ý½Ñ´ÆÆÄ ¶áÆ£ÎÉÊ¿¤¬´úÍÈ¤²¤·¤¿¿·¥·¥¢¥¿ー¡¦¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ëÀ®²ÌÈ¯É½¡¡
¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤È¤Ï¡¢Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¹ñÀÒ¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¡¢¥×¥í¡¢¥¢¥Þ¤Ê¤É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢
ÍÍ¡¹¤ÊÁÏÂ¤À¤ò¤â¤Ä¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÉ½¸½¤òÃµµá¤¹¤ë¥·¥¢¥¿ー¡¦¥°¥ëー¥×¡£2024Ç¯½Õ¤Î¥á¥ó¥Ðー¸øÊç¡¦ÁªÈ´¤ò·Ð¤ÆÈ¯Â¡£¸½ºß16ºÐ～84ºÐ¤Þ¤Ç120¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±é·à¡¢ÉñÍÙ¡¢²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢¥ô¥©¥¤¥¹¡¢¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤Ê¤É¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢Ç¯´Ö£µ´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥ïー¥¯¤ò³«ºÅ¤·¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¼Â¸³¡¦¼ÂÁ©¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ïー¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥×¥í¥°¥ì¥¹¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥ïー¥¯¡Ê¼Â¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»î¤ß¤ÎÀ®²Ì¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢»î±éÅª¤ËÉñÂæ¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
Áí¹ç±é½Ð ¶áÆ£ÎÉÊ¿¥³¥á¥ó¥È¡¡
(C)Ê¡»³ÜÀÀÄ
¥°¥é¥ó¥Ç¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¹¤¯¤ÆÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¿Í¤âÍÛµ¤¤Ê¿Í¤âµÕÎ©¤Á¤¹¤ë¿Í¤â¡¢³ÚÂâ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â²Ö¡£
¤³¤³¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥æー¥â¥¢¤ÈÃÎ·Ã¤ò¤·¤Ü¤Ã¤Æ¡Ö²Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÛ¤¦¡£
ºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì ·Ý½Ñ´ÆÆÄ¡¡¶áÆ£ÎÉÊ¿
¶áÆ£ÎÉÊ¿¡Ê¤³¤ó¤É¤¦¤ê¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¿¶ÉÕ²È¡¦¥À¥ó¥µー¡£1996Ç¯¤Ë¥À¥ó¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ö¥³¥ó¥É¥ë¥º¡×¤ò´úÍÈ¤²¤·¡¢¹½À®¡¦¿¶ÉÕ¡¦±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£À¤³¦Ìó30¥õ¹ñ¤Ç¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£NHKÁí¹ç¡Ø¥µ¥é¥êー¥Þ¥óNEO¡Ù¿¶ÉÕ½Ð±é¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Æ¤Ã¤Ñ¤ó¡Ù¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤À¤Æ¤ó¡Ù¿¶ÉÕ¤Ê¤É¤òÃ´¤¦¡£ÌîÅÄ½¨¼ù¤Ë¤è¤ë±é·àºîÉÊ¤ä±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£0ºÐ»ù¤«¤é¤Î´ÑµÒ»²²Ã·¿¸ø±é¡Ö¥³¥ó¥É¥ë¥º¤ÎÍ·°é·×²è¡×¤ä¾ã³²¼Ô¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Áー¥à¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ë¥º¡×¸ø±é¤Ê¤É¡¢¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³Ø¡¢Î©¶µÂç³Ø¤Ê¤É¤Ç¤â¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¡£Âè4²óÄ«ÆüÉñÂæ·Ý½Ñ¾Þ»û»³½¤»Ê¾Þ¡¢Âè67²ó·Ý½ÑÁª¾©Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡¢Âè67²ó²£ÉÍÊ¸²½¾Þ¡¢Âè42²ó¥Ë¥à¥éÉñÍÙ¾Þ¡¢Âè67²óºë¶ÌÊ¸²½¾Þ¼õ¾Þ¡£2022Ç¯¤è¤êºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì·Ý½Ñ´ÆÆÄ¡£¥Ú¥ëー¡¦¥Á¥ê¡¦¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó°é¤Á¡£°¦¸¤²È¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£µ·î ¥á¥ó¥Ðー¸øÊç
£¶·î È¯Â¡¦Âè£±´ü¥¹¥¿¥¸¥ª¥ïー¥¯³«ºÅ
8¡¦9·î Âè£²¡¦3´ü¥¹¥¿¥¸¥ª¥ïー¥¯³«ºÅ
11¡¦12·î Âè4¡¦5´ü¥¹¥¿¥¸¥ª¥ïー¥¯³«ºÅ
12·î ¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯¥·¥§¥¢³«ºÅ¡Ê±÷¡§ºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Ûー¥ë¡Ë
¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¥ïー¥¯¤ÎÍÍ»Ò¡Û
(C)µÜÀîÉñ»Ò
(C)µÜÀîÉñ»Ò
(C)µÜÀîÉñ»Ò
(C)µÜÀîÉñ»Ò
(C)µÜÀîÉñ»Ò
(C)µÜÀîÉñ»Ò
¡Ú¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¹Ö»Õ¡¿¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¦¥Áー¥à¡Û
¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
º£°æÊþÉ§
ÇÐÍ¥¡¢±é½Ð²È¡£1992Ç¯¤ËÊ¸³ØºÂºÂ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢ÉñÂæ¡¢±ÇÁü¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¡¢2020Ç¯¤ËÂàÃÄ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ëµª°ËÔ¢²°±é·à¾Þ¸Ä¿Í¾Þ¡¢ÆÉÇä±é·àÂç¾ÞÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¡¢·Ý½ÑÁª¾©Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤ËÉñÂæ¡Ø¿¿²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡Ù¡Ê¥·¥ë¥ô¥£¥¦¡¦¥×¥ë¥«¥ìー¥Æ±é½Ð¡Ë¡¢¡Ø¥·¥ç¥¦¡¦¥Þ¥¹¥È¡¦¥´ー¡¦¥ª¥ó¡Ù¡Ê»°Ã«¹¬´î±é½Ð¡Ë¡¢¡Ø·î¤È¥·¥Í¥Þ2023¡Ù¡ÊG2±é½Ð¡Ë¡¢¡ØÃæÂ¼ÃçÂ¢¡Ù¡ÊË©ÍéÎµÂÀ±é½Ð¡Ë¡¢TV¡ØÁêËÀ¡Ù¡¢¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó－Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±－¡Ù¤Ê¤É¡£¤Þ¤¿±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¡ÊÊ¸³ØºÂ¥¢¥È¥ê¥¨¡Ë¡¢¡Ö¥á¥Ê¥à²Ï¤ÎÆüËÜ¿Í¡×¡ÊÀÅ²¬¸©ÉñÂæ·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡¢¡Ö¤Íー¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Caozhuyu
Æâ¶¶ÏÂµ×
¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥À¥¯¥½¥Õ¥©¥óÁÕ¼Ô¡¢¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£¥¤¥Î¥»¥ó¥È¥ì¥³ー¥É¼çºË¡£¥¤¥ó¥×¥í¥ô¥£¥¼ー¥·¥ç¥ó¥È¥ê¥ª¡¿¥¢¥ë¥¿ー¥É¥¹¥Æ¥¤¥Ä¼çºË¡£83Ç¯º¢¤«¤éÂ¨¶½¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²»³Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú²È¤È¶¦±é¡£³èÆ°¤ÎÎÎ°è¤Ï²»³Ú¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤ä¥À¥ó¥¹¡¢±é·à¤Ê¤É¤Î²»³Ú¤â¼ê³Ý¤±¡¢·àÃÄ¡¦°Ý¿·ÇÉ¤ÎÉñÂæ²»³Ú´ÆÆÄ¤ò30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÌ³¤á¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥Á¥§¥ë¥Õ¥£¥Ã¥Á¥å¤Î²¬ÅÄÍøµ¬¤Î²¤½£¤Ç¤ÎÁ´ºîÉÊ¤Î²»³Ú¤âÃ´Åö¡£¤ª¤ª¤¿¤«ÀÅÎ®¡¢UA¡¢ºÙÌîÀ²¿Ã¡¢¤¯¤ë¤ê¡¢¼·ÈøÎ¹¿Í¡¢ÀÄÍÕ»Ô»Ò¤È¤â³èÆ°¡£Salyu¤È¤Ï¥Ç¥å¥ª¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¦¥Ã¥¿¥®¥Ã¥¿¡×¤ò2014Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£Â¨¶½²»³Ú²È¤È¥Ý¥Ã¥×¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¸òÎ®¤ÎÉ¬Í×À¤òÀâ¤¯¡£¸½ºß¤Ï¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¡£
(C)Hiroki Obara
Àî¸ýÎ´É×
1996Ç¯¥À¥à¥¿¥¤¥×¤Ë»²²Ã¡£00Ç¯¤è¤ê¥½¥í³èÆ°³«»Ï¡£°ÛÊ¬Ìî¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ê¡Ö±é·à¤Ç¤â¥À¥ó¥¹¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¡Ë¡×¥½¥íºîÉÊ·²¤òÈ¯É½¡£¶áÇ¯¤Ï¡ØÂçÌî°ìÍº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¡Ê2013¡Ë¤Ê¤É¤ÇÉñÆ§¤ò»²¾È¤·¡¢¹ñÆâ³°40ÅÔ»Ô°Ê¾å¤ò½ä±é¡£¡ØTOUCH OF THE OTHER¡Ù¡Ê2015¡Ë¡¢¡Ø¥Ð¥é¿§¥À¥ó¥¹--½ã¿èÀ°¦ÈãÈ½¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ç¤Ï¥¸¥§¥ó¥Àー¤ä¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¥Æー¥Þ¤È¼è¤êÁÈ¤à¡£21Ç¯¡ÖTokyo Real Underground¡×·Ý½Ñ´ÆÆÄ¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖINOUTOSIDE¡×¶¦Æ±´ë²è±¿±Ä¤òÌ³¤áÎáÏÂ£³Ç¯ÅÙ·Ý½ÑÁª¾©¤ò¼õ¾Þ¡£14Ç¯¤è¤ê½÷»ÒÈþ½ÑÂç³Ø¤Ë¤ÆÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£
(C)¾®ÊëÅ¯Ìé
ÀîÂ¼ÏËÊ¿ºØ
±Æ³¨»Õ¡¦²»³Ú²È¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥êÅç¤Ë2Ç¯´ÖÂÚºß¤·¡¢±Æ³¨¿Í·Á¼Çµï¡Ú¥ï¥ä¥ó¡¦ ¥¯¥ê¥Ã¥È¡Û¤ÈÅÁÅýÂÇ³Ú´ï¡Ú¥¬¥à¥é¥ó¡Û¤ò³Ø¤Ö¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç±Æ³¨¤È²»³Ú¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯É½¡£¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅÚÃÏ¤Ë»Ä¤ëÊª¸ì¤ò±Æ³¨ºîÉÊ¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤µ¤»¤ë³èÆ°¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢ÀÚ¤ê³¨¤ä¥¤¥é¥¹¥È¡¢±Ç²è¡¦CMÅù¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥à¥é¥ó¤ò»È¤Ã¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÚÂÚ¶õ»þ´Ö¡Û¼çºË¡£Ê¿À®28Ç¯ÅÙÂè27²ó¸ÞÅçµÇ°Ê¸²½¾ÞÈþ½Ñ¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡£ËÌ³¤Æ»Ä£¼çºÅ¡ØËÌ¤Î³¨¥³¥ó¥ÆÂç¾Þ¡Ù¼õ¾Þ(2021)¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÅìµþ¸òº¹ÅÀ¡×½Ð±é¡Ê2022)¡£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§play earth kids¡Ø±Æ¤Î¿Þ´Õ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡Ù¡¡¡¡
https://www.kawamurakoheysai.com/
(C)David Rosen
ÅçºêËãÈþ
Åìµþ½Ð¿È¡£¥À¥ó¥µー¡¢¿¶ÉÕ²È¡¢½÷Í¥¡¢¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£3ºÐ¤«¤é¥Ð¥ì¥¨¤ò½¬¤¤¡¢16ºÐ¤ÇÅÏ²¤¡£92Ç¯¤«¤é¥âー¥ê¥¹¡¦¥Ù¥¸¥ãー¥ë¤Î³Ø¹»¡É¥ëー¥É¥é¡É¤ÎÂè£±´üÀ¸¤Ç¥À¥ó¥¹¡¢±é·à¡¢À¼³Ú¡¢·õÆ»¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¡£Â´¶È¸å¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥È¥·¥§¥ÐÉñÍÙÃÄ¤Î¥½¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ12Ç¯´ÖºßÀÒ¡£¥ª¥Ï¥Ã¥É¡¦¥Ê¥Ï¥ê¥ó¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Õ¥©ー¥µ¥¤¥¹¡¢¥·¥ã¥í¥ó¡¦¥¨¥ä¥ë¡¢»³ºê¹ÂÀ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦¤Î¿¶ÉÕ²È¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¥Ð¥Ã¥È¥·¥§¥ÐÉñÍÙÃÄÂàÃÄ¸å¡¢10Ç¯´Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç¥À¥ó¥¹¶µ»Õ¤òÅØ¤á¡¢»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ËÅ¬¤·¤¿¥Ð¥ì¥¨¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¥À¥ó¥¹¤Î¥¯¥é¥¹¤ò¶µ¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎË¤«¤Ê·Ð¸³¤ò¸µ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡É¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¹¡É¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Á³¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢Æü¾ï¤Î¸ÀÍÕ¤ä½ÐÍè»ö¤òÆ°¤¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤òÅÁÃ£¤¹¤ë¡£
ÉðÅ°ÂÀÏº
²»³Ú²È¡¦Èþ½Ñ²È¡£¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ëÌ±Â²²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÇÏ¶ôÄ®¥Ð¥ó¥É¡×¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î³Ú¶Ê¡¢³Ú´ï¤òÀ½ºî¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ÎÂ¾¤Ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ä±Ç²è²»³Ú¡¢±é·àÉñÂæ¡¢¥À¥ó¥¹È¼ÁÕ¡¢ÊÉ²èÀ©ºî¤Ê¤É¤â¡£NHK E¥Æ¥ì¡Ö¥·¥ã¥ー¥ó¡×¤Ç¤Î²»¤Èº×¤ê¡¢Ì±ÏÃ¤ò¤á¤°¤ë¥³ー¥Êー¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¤Ð¤Ê¤·¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÌ±ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×¡¢À¸¤Êª¤ÎÀ¼¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ö¥¤¥¥â¥Î¥Î¥¦¥¿¡×¤òÃ´Åö¡£»æ¼Çµï¤ä¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È²»³Ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿²»³Ú»æ¼Çµï¤Î¥½¥í¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â³ÆÃÏ¤Ç½ä¶ÈÃæ¡£
https://bakurochoband.com/
(C)¾®¸«»³½Ô
ÃæÇ¼ÎÉ·Ã
EGO-WRAPPIN¡Ç¥ô¥©ー¥«¥ê¥¹¥È¡£1996Ç¯ÃæÇ¼ÎÉ·Ã¡ÊVo¡¢ºî»ìºî¶Ê¡Ë¤È¿¹²í¼ù¡ÊG¡¢ºî¶Ê¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆEGO-WRAPPIN¡Ç·ëÀ®¡£¡Ö¿§ºÌ¤Î¥Ö¥ëー¥¹¡×¤ä¡Ö¤¯¤Á¤Ð¤·¤Ë¥Á¥§¥êー¡×¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¾Ã²½¤·¡¢¥¨¥´ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÃÛ¤¤¢¤²¤¿Ì¾¶Ê¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤Î¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£°Ê¸åºîÉÊ¤´¤È¤ËÌ¥¤»¤ë»Â¿·¤Ê²»³ÚÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ï¤ËÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤Ë¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤áÂ³¤±¡¢2021Ç¯·ëÀ®25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃæÇ¼ÎÉ·ÃÌ¾µÁ¤Ë¤è¤ë¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥½¥ì¥¤¥æ¡×¡Ê2007Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÁë·Ê¡×¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤¤¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤ÎÆÈÁÏÅª¤ÊºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
https://nakanoyoshie.com/
ÆüÈæÌî¹îÉ§
1958Ç¯´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤Ëºß³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿80Ç¯ÂåÁ°È¾¤è¤êºî²È³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¼Ò²ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥¢ー¥È³èÆ°¤òÍ»¹ç¤¹¤ëÉ½¸½ÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥·¥É¥Ëー¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¡¢¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¡¦¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¸ÄÅ¸¡¦¥°¥ëー¥×Å¸¡¢ÎÎ°è¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿ÃÏ°è¤Î¾ì¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯¿®¡£¸½ºß¡¢´ôÉì¸©Èþ½Ñ´Û¡¢ ·§ËÜ»Ô¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ´ÛÄ¹ ¡¢Êì¹»¤Ç¤¢¤ëÅìµþéº½ÑÂç³Ø¤Ë¤Æ1995Ç¯¤«¤é¶µ°é¸¦µæ³èÆ°¡¢2022Ç¯¤«¤é³ØÄ¹¤òÌ³¤á¡¢·Ý½ÑÌ¤Íè¸¦µæ¾ì¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¸½Âå¤Ë±÷¤±¤ë¥¢ー¥È¤Î¹¹¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡Ö¥¢ー¥È¤ÏÀ¸¤¤ëÎÏ¡×¤ò¸¦µæ¡¢¼ÂÁ©¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ¹õÍÛ²ð
¥¸¥ã¥°¥éー¡¢±é½Ð²È¡£14ºÐ¤Ç¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢17ºÐ¤è¤êÂçÆ»·Ý¤ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢ÉñÂæÅù¤Ë½Ð±é¡£2008Ç¯¡¢¼«¿È¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¸½Âå¥µー¥«¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ö¤Ê¤¬¤á¤¯¤é¤·¤Ä¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¤Û¤ÜÁ´ºîÉÊ¤Î±é½Ð¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2013Ç¯¤è¤ê¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÄ¹Ã«Àî°¦¼Â¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤¦¤Ä¤·¤ª¤ß¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£³°Éô½Ð±éºîÉÊ¤Ë¡¢¶úÅÄÏÂÈþ±é½Ð¡Ø½½ÆóÌë¡Ù¡Ø¶õÃæ¥¥ã¥Ð¥ìー¡Ù¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¥Ü¥ï¥Æ¥ë±é½Ð¡Ø¥Õ¥£¥¢ー¥¹5¡Ù¤Ê¤É¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ïµ©Í¤Ê¸½Âå¥µー¥«¥¹±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¡¢À¥¸ÍÆâ¥µー¥«¥¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ø100Ç¯¥µー¥«¥¹¡Ù¡Ønaimono¡Ù¡¢À¤ÅÄÃ«¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿ー¡Ø¸ç¶õ～ËÁ¸±¤ÎËë³«¤±～¡Ù´ØÏ¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î±é½Ð¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£
http://nagamekurasitsu.com/
¿¹ÍÎµ×
ÅìµþÂç³ØÁí¹ç¸¦µæÇîÊª´Û½Ú¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤Ï¡¢¾ðÊó²Ê³Ø¤È²Ê³Øµ»½Ñ»Ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¾ðÊó½èÍý¤ÎÃÎ¸«¤ò±þÍÑ¤·¤Æ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤ÈÇîÊªÅ¸¼¨¤äÉñÂæ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë»î¤ß¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Å¸¼¨¤È¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤ÎÅ¸¼¨¤È¤·¤Æ¡ØÁÂ¤ÈÌ© - ²»·Ê x ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÙÅ¸¡¢¡Ø²»·ÊÌë·Ê - ¥È¥¦¥¥ç¥¦¥Ø¥ª¥â¥¤¥ò¥Ï¥»¥ë¡ÙÅ¸¡ØÅÔ»Ô - ¥ñ¥É¥¥ê¥¨¥º¡Ù¡ØÅÔ»Ô - ¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£ÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢¡ØÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´Ö°ã¤¦¡Ù¡ÊºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì,2022Ç¯¡Ë¤Ç¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤òÅ¸³«¡£2009Ç¯8·î¤è¤ê¹ñºÝÆüËÜÊ¸²½¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÊ¸²½»ñÎÁ¸¦µæ´ë²è¼¼½Ú¶µ¼ø¡£2017Ç¯4·î¤è¤êÅìµþÂç³ØÁí¹ç¸¦µæÇîÊª´Û½Ú¶µ¼ø¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥á¥Ç¥£¥¢¥Æ¥¯¼çÇ¤¡Ê¸½¿¦¡Ë¡£
¡ÊC¡Ë²¬Ìî Î´»Ê (FOR flowers of romance)
DJ¤ß¤½¤·¤ë¤ÈMC¤´¤Ï¤ó
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¿ÍÎà¤Î´ñÀ×¤À¡ª¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¡¢¥¢ー¥È¥ïー¥¯¡¢±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¼«¤éÀ©ºî¤·¡¢ÎÁÍý¤È²»³Ú¤Î¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡¢Ä¶¼«²ÈÀ½¥é¥Ã¥Ñー¡£ ¤Þ¤®¤é¤ï¤·¤¤Ì¾Á°¤À¤±¤É¡¢°ì¿Í¡£9Ç¯´Ö¡¢NHK E¥Æ¥ì¡Ö¤´¤Á¤½¤ó¤°DJ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¿Ê½Ð¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï³¨ËÜºî²È¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¡£³ÆÃÏ¤Î¿©ºà¤ò¥Õ¥åー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ë·Þ¤¨¤ë½ÐÄ¥¿©Æ²¡Ø¥¸¥ã¥¹¥¿¥¸¥¹¥¤¿©Æ²¡Ù¤â¤¸¤ó¤ï¤ê»ÏÆ°¡ª
https://www.omisohan.com/
¸ø±é³µÍ×¡¡
¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¦¥°¥é¥ó¥Ç
¥ïー¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥×¥í¥°¥ì¥¹¸ø±é½Ð±é
¡Ø²Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¹Í»¡¡Ù
2025Ç¯3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë～16Æü¡ÊÆü¡Ë
³ÆÆü15»þ³«±é¡Ê14»þÈ¾³«¾ì¡Ë
¢¨3/13(ÌÚ)¤Ï¥×¥ì¥Ó¥åー¸ø±é
ºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì ¾®¥Ûー¥ë
ºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤Î¶áÆ£ÎÉÊ¿¤¬2024Ç¯½Õ¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¿·¥·¥¢¥¿ー¡¦¥°¥ëー¥×¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡×¡£ÁíÀª120Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î12Ì¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë²Ö¤ò¥Æー¥Þ¤ËÉ½¸½¤òÃµµá¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
Áí¹ç±é½Ð¡¡¡¡¶áÆ£ÎÉÊ¿
¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¦¥Áー¥à
º£°æÊþÉ§¡¢Æâ¶¶ÏÂµ×¡¢Àî¸ýÎ´É×¡¢ÀîÂ¼ÏËÊ¿ºØ¡¢ÅçºêËãÈþ¡¢ÉðÅ°ÂÀÏº¡¢ÃæÇ¼ÎÉ·Ã¡¢ÆüÈæÌî¹îÉ§¡¢
ÌÜ¹õÍÛ²ð¡¢¿¹ÍÎµ×¡¢DJ¤ß¤½¤·¤ë¤ÈMC¤´¤Ï¤ó¡Ê50²»½ç¡Ë
½Ð±é¡¡¡¡¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡¡¥á¥ó¥Ðー
°á¾Ø¡¡¡¡ÅÚÅÄ´²Ìé
¾ÈÌÀ¡¡¡¡¿û¾ÂæÆÂÀ¡ÊºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì¡Ë
²»¶Á¡¡¡¡±ü»³ÌÐÇ·¡ÊºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì¡Ë
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡¡¡¡ÂçÈª¹ë¼¡Ïº¡ÊºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì¡Ë
µ»½Ñ´ÆÆÄ¡¡¡¡»³ÅÄ½á°ì¡ÊºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì¡Ë
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÁ´ÀÊ¼«Í³¡¦ÀÇ¹þ¤ß¡Ë
°ìÈÌ 3,000±ß¡¡¡¿¡¡U-25* 2,000±ß
¥á¥ó¥Ðー¥º¡¦ºë¶Ì¸©Ì±Í¥ÂÔ**¡¦¥×¥ì¥Ó¥åー¸ø±é***¡¡°ìÈÌ 2,000±ß
¥á¥ó¥Ðー¥º¡¦ºë¶Ì¸©Ì±Í¥ÂÔ¡¦¥×¥ì¥Ó¥åー¸ø±é¡¡U-25 1,000±ß
¸ø±é»þ¡¢25ºÐ°Ê²¼ÂÐ¾Ý¡£Æþ¾ì»þÍ×¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñÄó¼¨
*ºë¶Ì¸©Ì±Í¥ÂÔ¤Ïºë¶Ì¸©Æâ¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹Æâ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¡×¢Í¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤«¤é¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¥»¥Ö¥ó¥³ー¥É108-937¡Ë
***¥×¥ì¥Ó¥åー¸ø±éÆüÄø¡§3/13(ÌÚ)15:00
¢¨0ºÐ¤«¤éÆþ¾ì²Ä¡¦3ºÐ¤Þ¤ÇÉ¨¾å´Õ¾ÞÌµÎÁ¡£
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±È¼¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥àー¥º¤Ê¤´°ÆÆâ¤Î¤¿¤á¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Ç¤´Íè¾ì¤ÎÊý¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤´¹ØÆþ»þ¤ËÉ¬¤ºSAF¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¤ò¶Ø»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ã¡ã¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡¡¡ä¡ä¡ä
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¼è°·¤¤¡¦¤ªÌä¹ç¤»
[Web] SAF¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¡https://www.saf.or.jp/t/
[ÅÅÏÃ] SAF¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¡¡0570-064-939¡Ê·îÍËÆü¤ò½ü¤¯10:00～18:00¡Ë
[Áë¸ý] ºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì¡Ê·îÍËÆü¤ò½ü¤¯10:00～18:00¡Ë
ºë¶Ì²ñ´Û¡ÊµÙ´ÛÆü¤ò½ü¤¯10:00～19:00¡Ë
¥¤ー¥×¥é¥¹¡¡https://eplus.jp
¤Ô¤¢¡¡https://t.pia.jp
¢£¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーÂÐ±þ
¡¦¼Ö¤¤¤¹ÀÊ¤¢¤ê¡£¼Ö¤¤¤¹¤Ç¤´Íè¾ì¤ÎÊý¤Ï¡¢¸ø±éÅöÆü¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê¤´°ÆÆâ¤Î¤¿¤á¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤ËSAF¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Ä°³Ð»Ù±çµ¡´ï¤È¤·¤ÆFMÊäÄ°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£T¥³¥¤¥ëÉÕÊäÄ°´ï¡¦¿Í¹©Æâ¼ª¤òÁõÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Ï¡¢ÀìÍÑ¼õ¿®µ¡¤ò¤ªÂß¤·½Ð¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊäÄ°´ï¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Ï¡¢ÀìÍÑ¼õ¿®µ¡¤È¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤ªÂß¤·½Ð¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë·à¾ì¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼çºÅ¡¦´ë²è¡¦À©ºî¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Íºë¶Ì¸©·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¡ÊºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì¡Ë
¢£½õÀ®¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÃÏ°èÁÏÂ¤
Ê¸²½Ä£Ê¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½ÈñÊä½õ¶â
·à¾ì¡¦²»³ÚÆ²Åùµ¡Ç½¶¯²½¿ä¿Ê»ö¶È¡Ê·à¾ì¡¦²»³ÚÆ²Åùµ¡Ç½¶¯²½Áí¹ç»Ù±ç»ö¶È¡Ë
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½²ñ