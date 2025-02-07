³¤ÍÎËÁ¸±¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óRPG¡ØÂç¹Ò³¤»þÂå Origin¡Ù¡¢¡Ö±ïÇ¯Âåµ­¡×¤òÄÉ²Ã¡ª¡õ¿·µ¬À®Ä¹¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖÁ¥ÃÄ¸¦µæ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª

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[2025-0207] LINE Games(ÂåÉ½¡§¥Ñ¥¯¥½¥ó¥ß¥ó, ¥Á¥ç¥É¥ó¥Ò¥ç¥ó)¤¬ÇÛ¿®¤·¡¢³ô¼°²ñ¼ÒMotif¡ÊÂåÉ½¡§¥¤¡¦¥¤¥ó¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¡ÊÂåÉ½¡§¸ñ¾Âµ×»Ë¡Ë¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿³¤ÍÎËÁ¸±¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óRPG¡ØÂç¹Ò³¤»þÂå Origin¡Ù¤¬¹Ò³¤»Î¡Ö¥¢¥é¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ë¡¦¥¦¥ë¥É¥¥¥¸¥ã¡×¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö±ïÇ¯Âåµ¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
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