¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡ÛCOCOLON¡¢½Å¾É¿´¿È¾ã¤¬¤¤»ù¤È²ÈÂ²41ÁÈ¡¢162Ì¾°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥ó¥µー¥È
½Å¾É¿´¿È¾ã¤¬¤¤»ù¤Î¤È²ÈÂ²¤ä»Ù±ç¼Ô¸þ¤±¤Ë³Ø¤Ó¡¦Í·¤Ó¡¦¾ðÊó¤òÄó¶¡¤ò¤¹¤ë¡ÖCOCOLON¡×(±¿±Ä¡§ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍEPO¡¢ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¡¢ÂåÉ½¡§ã·Æ£¤¨¤ê¤«¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î11Æü(ÅÚ)¤Ë¥¿¥ïー¥Ûー¥ëÁ¥ËÙ(ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è)¤Ç¾ã¤¬¤¤¤ä°åÎÅÅª¥±¥¢¤òÊú¤¨¤ë¤ª»ÒÍÍËÜ¿Í¡¦¤¤ç¤¦¤À¤¤»ù¡¦²ÈÂ²¤¬°ì½ï¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö¿·½Õ¥³¥ó¥µー¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£38ÁÈ¡¢162Ì¾¤¬¸½ÃÏ»²²Ã¤·¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÇÛ¿®¤Ç¤â»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
COCOLON¿·½Õ¥³¥ó¥µー¥È
COCOLON¤Ï¾ã¤¬¤¤¤òÊú¤¨¤ë¤ª»ÒÍÍ¤ä¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²ÈÂ²¤¬µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥ó¥µー¥È¤òËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎãÇ¯¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÇ¯¤Ï¥Ûー¥ëÍ½Ìó¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ã¤¬¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥µー¥È
ÄÌ¾ï¤Î¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë¤Ç¤Ï°Ø»Ò¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÂ¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤ª»ÒÍÍ¤âÁ°Êý¤ÎÀÊ¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°Ø»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥¢¤òÍÑ°Õ¡£ºÂ¤Ã¤Æ¤â²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Í³¤Ê»ÑÀª¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¤¤¹¤ä¥Ð¥®ー¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ëÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍEPO¤Ï»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¡¦Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡Ú¤³¤³¤Í¡Û¤òÅìµþÅÔ¤Ç4»ö¶È½ê±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ê´Ä¶¤ä½àÈ÷¤ÏÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²°Æâ¥Ûー¥ë¤Ç¤Î³«ºÅ¤Î¤¿¤á±«¤ä°åÎÅÅª¥±¥¢¡¢°åÎÅ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÅÅ¸»³ÎÊÝ¡¢¤ª¤à¤Ä¸ò´¹¤â¿´ÇÛÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¸ÇÄê¤¤¤¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥¢¤Ê¤Î¤ÇºÂ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â°Â¿´
¼Ö¤¤¤¹¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â´Õ¾Þ²ÄÇ½
¡Ú²»¤Î¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¡Û¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¥ó¥µー¥È
¡Ú²»¤Î¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¡Û
»Ò¤É¤â¸þ¤±²»³Ú²È¡Ö¤ä¤Þ¥¥Ã¥º¡×¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡¢²»³ÚÂç³ØÂ´¤Î5¿ÍÁÈ²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
¡Ö¤Ë¤¸¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¿§¤¬¹¥¤¡×¡Ö¸ø±à¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î³Ú¶Ê¤«¤é¡¢³Æ³Ú´ï¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿¡Ö¥Á¥ã¥ë¥À¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¥é¥Ã¥Ñ¿á¤¤ÎµÙÆü¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤àËÜ³ÊÅª¤ÊÆâÍÆ¤Î¥³¥ó¥µー¥È¡£
°ìÈÌ¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÉñÂæ¤«¤é´ÑµÒÀÊ¤¬¶á¤¯¡¢¿²Å¾¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤â¡¢Êú¤Ã¤³¤Ç¤â¼Ö¤¤¤¹¤Ç¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆËÜÊª¤Î²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì»²²Ã·¿¤Î¥³¥ó¥µー¥È
¸ø±éÃæ¤Ë¤ÏÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿²ÈÂ²¤¬¡¢ÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¥Ð¥¹¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¡×¤Î±éÌÜ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥³ー¥Êー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¹¤ÎÌÏ·¿¤È¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢ÉñÂæ¾å¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡Ö±é¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥³ー¥Êー¤Ç¤ÏÃêÁª¤ÇÅöÁª¤·¤¿²ÈÂ²¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ä¤Þ¥¥Ã¥º¤¬Â¨¶½¤Ç±éÁÕ¤ò¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£ºÇ¶áÏÃÂê¤Î³Ú¶Ê¤«¤é¡¢ÍÌ¾¤Ê±Ç²è¤Î³Ú¶Ê¡¢²û¤«¤·¤ÎÌ¾¶Ê¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¸«»ö¤ËÂ¨¶½¤Ç±éÁÕ¤·¡¢²ñ¾ì¤¬°ìÃÊ¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥¹¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¡×¤ÏÅöÁª¤·¤¿²ÈÂ²¤¬ÉñÂæ¾å¤Ç±é¼ÔÂÎ¸³
²ñ¾ì¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È³Ú¶Ê¤Ë±þ¤¨¤ë¤ä¤Þ¥¥Ã¥º
2Éô¸ø±é¤Ï½é¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
¡Ö±óÊý¤Ç²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡ÖÅöÆüÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢»²²Ã¤·¤¿¤¤¤±¤ÉÆñ¤·¤¤Êý¤Î¤¿¤á¤Ë2Éô¸ø±é¤Ç¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿
¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¡¢²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÆü´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤ÇÛ¿®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î½Å¾É¿´¿È¾ã¤¬¤¤»ù²ÈÂ²¤ä±óÊý¤ÎÊý¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦´ë²è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤ÎÇÛ¿®¥Æー¥Ö¥ë
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¼«Âð¤ä³°¤Ç¤â´Õ¾Þ²ÄÇ½
¢£»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
¤¿¤¯¤ß¤ª·»¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¼¡¤³¤½¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤ª²Î¤È¤«³Ú´ï¤È¤«¤¬¤¹¤´¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡(¤´¤¤ç¤¦¤À¤¤)
»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´²ÈÂ²£±.
»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´²ÈÂ²£².
½é¤á¤Æ¤Î¥³¥ó¥µー¥È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤Ü¤è¤è¤óÂÎÁà³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ò¤È¡©¤Ïー¤¤¡ª
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÀµ·î¤«¤éÁÇÅ¨¤Ê¥³¥ó¥µー¥È¤òËþµÊ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´²ÈÂ²£³.
»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´²ÈÂ²£´.
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¿¥ïー¥Ûー¥ëÁ¥ËÙ 5F ¾®¥Ûー¥ë(ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÁ¥ËÙ4-1-1)
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯1·î11Æü(ÅÚ)
¡¡¡¡1Éô¡§12:45³«¾ì¡¡13:30³«±é
¡¡¡¡2Éô¡§15:15³«¾ì¡¡16:00³«±é
»²²ÃÄê°÷¡§³Æ²ó¡¡30ÁÈ120Ì¾
»²²ÃÈñ(Âç¿Í¡¦»Ò¤É¤â¶¦ÄÌ)
¡¡¡¡¢£²ñ°÷¡§500±ß
¡¡¡¡¢£°ìÈÌ¡§1000±ß
ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È
¡¡¡¡¢£²ñ°÷¡§ÌµÎÁ
¡¡¡¡¢£°ìÈÌ¡§1500±ß
º£¸å¤ÎÅ¸³«
COCOLON¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯¤â½Å¾É¿´¿È¾ã¤¬¤¤»ù¤È²ÈÂ²¡¦»Ù±ç¼Ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ä»Ù±ç¤ËÌòÎ©¤Ä¥»¥ß¥Êー¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢½Å¾É¿´¿È¾ã¤¬¤¤»ù¤È²ÈÂ²¤Î¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¡¦³Ú¤·¤ß¡¦³Ø¤Ó¡¦Í·¤Ó¤ò1¤Ä¤Ç¤âÁý¤ä¤»¤ë¤è¤¦¡¢³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚCOCOLON¡Û½Å¾É¿´¿È¾ã¤¬¤¤»ù¤È²ÈÂ²¡¦»Ù±ç¼Ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£
½Å¾É¿´¿È¾ã¤¬¤¤»ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö·Ò¤¬¤ê¡×¡Ö³Ø¤Ó¡×¡ÖÍ·¤Ó¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡¢½Å¾É¿´¿È¾ã¤¬¤¤»ù¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£
½Å¾É¿´¿È¾ã¤¬¤¤»ù¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤¬¤è¤êÎÉ¤¤Êë¤é¤·¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯»²²Ã¤Ç¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤ä¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È°Ê³°¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥»¥ß¥ÊーÅù¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä¼èºà¡¢¶¨»¿¤Ê¤É¤´¸¡Æ¤Äº¤±¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍEPO¡¡COCOLON
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡▶info@co-co-lon.com
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍEPO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍEPO¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËÅìµþÅÔ¤Ç½Å¾É¿´¿È¾ã¤¬¤¤»ù¤ÎÄÌ½ê»ÜÀß¡Ö¤³¤³¤Í¡×¤Î±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ç3¤Ä¤Î»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç»ö¶È½ê¤È1¤Ä¤ÎÊü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤¹½Å¾É¿´¿È¾ã¤¬¤¤»ù¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢2023Ç¯12·î¤è¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥í¥ó¡ÚCOCOLON¡Û¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ã¤¬¤¤¤òÊú¤¨¤¿¤ª»ÒÍÍ¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¡¢¤´¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¡¢»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍEPO
ÃÄÂÎÌ¾¡§ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍEPO
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¼ÄºêÄ®7-21-16
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥°¥é¥ó¥Ç¼ÄºêÆõÈÖ³¹2F
ÂåÉ½¡§ã·Æ£ ¤¨¤ê¤«
ÀßÎ©¡§2015Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ
¼ç¤È¤·¤Æ½Å¾É¿´¿È¾ã¤¬¤¤»ù¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¡¦Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹
½Å¾É¿´¿È¾ã¤¬¤¤»ù¤È²ÈÂ²¡¦¤¤ç¤¦¤À¤¤¡¦»Ù±ç¼Ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥í¥ó¡ÖCOCOLON¡×
¤³¤³¤ÍHP¡§http://co-co-ne.jp/
COCOLON ¡§https://co-co-lon.com/
COCOLON CM¡§https://www.youtube.com/watch?v=rMgi_xqkxr4
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍEPO
COCOLON»öÌ³¶É
e-mail¡§ info@co-co-lon.com