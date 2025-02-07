¡Ú¿ò¼÷ TakaHisa¡Û»Ë¾å½é¡ªWorld¡Çs 50 Best Restaurants¡ÖMENA¡×41°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥É¥Ð¥¤¤ÇÆüËÜ¿Í¥ªー¥Êー¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬½é¥¨¥ó¥È¥êー¤ò²Ì¤¿¤¹²÷µó¡ª

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Å¹Ì¾¡§¿ò¼÷ TakaHisa Japanese Restaurant
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HP¡§https://takahisa.ae/index.html
Instagram¡§https://www.instagram.com/takahisa_dubai/
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¿ò¼÷ TakaHisa Japanese Restaurant
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