½ÐÁ°´Û¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò½ÐÁ°´Û¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¡Ö½ÐÁ°´Û¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃ½¸¥Úー¥¸¡Ê2/8～2/14¡Ë¡§https://demae-can.com/link/cam/pickvalentine(https://demae-can.com/link/cam/pickvalentine)
¡¡ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢½ÐÁ°´Û¤«¤é¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤ë²ÃÌÁÅ¹¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥·¥ç¥³¥é ¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー ¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î(R)¡×¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Ôー¡¦¥¯¥êー¥à¡¦¥Éー¥Ê¥Ä¤Î¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¡¥ß¥Ë¡¡¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡¥Ïー¥Õ¡Ê10¸Ä¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢º£¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¥á¥Ë¥åー¤¬Â¿¿ô¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢½ÐÁ°´Û¤Ç¤âÁÇÅ¨¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃ½¸¥Úー¥¸
¸ø³«´ü´Ö¡§
2025Ç¯2·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
URL¡§
https://demae-can.com/link/cam/pickvalentine
¡¡¡Ö½ÐÁ°´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤È¿Í¤ò·Ò¤®¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò½ÐÁ°´Û
½êºßÃÏ¡§¢©151-0051 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5ÃúÌÜ27ÈÖ5¹æ ¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌðÌî Å¯
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://corporate.demae-can.co.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://demae-can.com/
¢¨ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£