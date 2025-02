AI±Ñ²ñÏÃ¥¹¥Ôー¥¯¥Ð¥Ç¥£¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÀÜµÒ±Ñ¸ì¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡³«»Ï¡£Ë¬ÆüµÒÂÐ±þ¤Ë³è¤­¤ë¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê±Ñ²ñÏÃ¤Î½¬ÆÀ¤ò¥µ¥Ýー¥È

株式会社スピークバディ

AI英会話「スピークバディ」の開発・運営を行う株式会社スピークバディ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:立石剛史、以下「当社」)は、当社が提供する同アプリにおいて、訪日観光客への接客を想定したレッスンコンテンツ「接客英語」を新たに提供開始いたします。なお業種・職種に特化したコンテンツは今回が初めての提供となります。

■背景:2025年の訪日客数は4000万人超の予想。高まる“英語での”おもてなしニーズ

新コンテンツ「接客英語」より、AIバディとの会話画面

・2024年訪日客数は過去最多・2025年も万博開催等でさらなる伸びに

日本政府観光局(JNTO)によると、2024年の年間訪日客数(推計値)は3686万人に及び、過去最多を更新しました。2025年も引き続く円安に加え、大阪・関西万博や日中間のビザ緩和措置の影響を受けてさらなる増加が見込まれており、年間4020万人にのぼるという予想(*1)も発表されています。

*1 JTB「2025年(1~12月)の旅行動向見通し」より

https://www.jtbcorp.jp/jp/newsroom/2025/01/09_jtb_2025-travel-trend-outlook.html

・一方で「英語が通じない」ことに困る訪日客

観光庁が発表した「訪日外国人客旅行者の受入環境に関する調査(*2)」によると訪日客の困りごとの上位には「施設等のスタッフとのコミュニケーション(英語が通じない等)」が挙がっています。一方で接客現場では慢性的な人手不足が続いており、生産性を高め、質の高いサービス提供を実現するためには、効果的・効率的に多言語を身につける手段が必要とされています。

*2 観光庁「訪日外国人旅行者の受入環境に関する調査」より

https://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_00004.html

■新コンテンツ概要:「実用的な英会話力」を望む接客現場の声を実現・生成AIも搭載

「スピークバディ」は、2016年9月にリリースした日本発のAI英会話アプリ。第二言語習得理論と最新鋭のAI技術(音声認識や生成AI・自然言語処理など)を融合させることで、講師予約や教室への移動を伴うことなく1日15分~の学習で効率的に英会話力を習得します。また1,000以上のシーンで構成されたオリジナルストーリーに基づくレッスンでは、学習者が主人公となり、個性豊かなキャラクター(AIバディ)との会話を通してキーフレーズや発音、語彙、イディオムを総合的に学ぶことができます。

今回、新たに提供する「接客英語」は、これまで学習者や導入企業より寄せられていた「接客の基本表現を学びたい」「フォーマルで丁寧な英語を習得したい」という要望を受け開発しています。接客現場への取材を重ね、汎用性高く実用的な表現を学べるコンテンツとしました。

なお、本コンテンツは個人ユーザー・法人ユーザーどなたでも利用でき、無料体験期間中のお試しも可能です。また2023年の機能リリース以来「リアルな英会話ができる」と好評の、生成AIを搭載したフリートーク機能 “バディチャット”も利用できます。

●ストーリー

主人公(=学習者)は、質の高いサービスで定評があるスターライトホテルのスタッフとして、お客様に最高のおもてなしを提供します。他のコンテンツでも登場するAIバディたちが、観光・仕事、一人旅や家族・友人同士など多様な旅行目的・形態で日本を訪れ、東京・京都・北海道といった人気観光地に宿泊します。

レッスン例:チェックイン / 夜景の綺麗な部屋 / Wi-Fiが繋がらない / お寺めぐり / 豆腐料理 / スキー場へGO!/ 大浴場は遊泳禁止 / 再びようこそ /子供のリクエスト / チェックアウト

●対応レベル

初級(CEFR A2・英検準2級・TOEIC 225~545)レベル。海外からのお客様を接客する際の頻出フレーズを学びます。

キーフレーズ例:May I have ~? / Could you ~? / I recommend you ~ / Would you like to ~? / I’m afraid ~ /

●開発のポイント

・リアルさ:接客現場への取材により、リアルで具体的なシーンをストーリーに反映

宿泊観光業に従事される方々の協力のもと、英語に関する現場の悩みや対処方法、海外からのお客さま対応でよくあるエピソードを反映しました。

・楽しさ:登場人物の多様さやロケーション移動により、楽しく・飽きずに学習

会話相手となるAIバディたちには、出身地や年齢・性格など具体的なバックグラウンドが設定されており、今回のコンテンツでもそれぞれのキャラクター性にあった旅行を楽しんでいます。また、接客シーンや日本の観光地ならではの描写(ホテルフロントや客室、温泉や美しい雪景色など)を用いつつ、ロケーションを移動することで、ストーリーを楽しみながら飽きることなく学習を続けていただけるよう工夫しています。

・達成感:多忙な中でもレッスンを完遂しやすく・接客業全般で汎用性のある表現を採用

多忙で不規則な勤務の中でも学習を終えられるよう、全16レッスンで接客に必要な基本フレーズを網羅しました。また今回の題材はホテルですが、接客業全般で汎用性のある表現を採用することで、飲食業・小売業など様々な業務に携わる方にも活用いただけるものとしました。

■コンテンツ開発責任者コメント

本コンテンツ開発責任者であり、スピークバディのコンテンツチームリーダーを務める藤原は次のようにコメントを寄せています。

“初めて特定の業種・職種に向けたコンテンツを作成するにあたり、多くの取材を行いました。共通するお悩みや対処方法・印象的なエピソード・接客業ならではのやりがいを聞くことができ、それらを実用的でありながら楽しんで学べるコンテンツに反映しています。

キーフレーズの選定にあたっては、使用頻度が高いフレーズ・またホテル業界以外の接客業でも活用できる汎用的なフレーズを盛り込みました。また「通常の英語表現と接客英語の違いに迷う」という声を受け、フレーズ使い分けについての解説も盛り込みました。

初級向けとしていますが、これらの表現を使いこなせるようになることで様々な場面での対応がスムーズになると思います。ぜひ楽しみながら繰り返し、お役立てください。”

当社は今後も、主要サービス「スピークバディ」のさらなるアップデートを行い、ミッションである「真の言語習得を実現し、人生の可能性と選択肢を広げる」ための価値の提供に取り組んでまいります。

■AI英会話「スピークバディ」について

2016年9月にリリースした日本発のAI英会話アプリ。第二言語習得理論と、音声認識や生成AI・デジタル音声・自然言語処理など最新鋭のAI技術を融合させた学習体験は高く評価され、2024年1月時点でApp Store・Google Playの評価は「4.5」を獲得。累積学習者数は400万人を超え、企業や自治体、教育機関などでも100を超える導入実績があります。

URL:https://app.speakbuddy.me/



受賞歴

・グッドデザイン賞 (2021年)

・第20回日本e-Learning大賞(2023年)

・Google play ベスト オブ 2023「優れたAI部門」部門賞 (2023年)

・日本サブスクリプションビジネス大賞(2024年)

