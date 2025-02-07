AI±Ñ²ñÏÃ¥¹¥Ôー¥¯¥Ð¥Ç¥£¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÀÜµÒ±Ñ¸ì¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡³«»Ï¡£Ë¬ÆüµÒÂÐ±þ¤Ë³è¤¤ë¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê±Ñ²ñÏÃ¤Î½¬ÆÀ¤ò¥µ¥Ýー¥È
AI±Ñ²ñÏÃ¡Ö¥¹¥Ôー¥¯¥Ð¥Ç¥£¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ôー¥¯¥Ð¥Ç¥£¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Î©ÀÐ¹ä»Ë¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÆ±¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤Ø¤ÎÀÜµÒ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖÀÜµÒ±Ñ¸ì¡×¤ò¿·¤¿¤ËÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¶È¼ï¡¦¿¦¼ï¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖÀÜµÒ±Ñ¸ì¡×¤è¤ê¡¢AI¥Ð¥Ç¥£¤È¤Î²ñÏÃ²èÌÌ
¢£ÇØ·Ê¡§2025Ç¯¤ÎË¬ÆüµÒ¿ô¤Ï4000Ëü¿ÍÄ¶¤ÎÍ½ÁÛ¡£¹â¤Þ¤ë¡È±Ñ¸ì¤Ç¤Î¡É¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Ëー¥º
¡¦2024Ç¯Ë¬ÆüµÒ¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¡¦2025Ç¯¤âËüÇî³«ºÅÅù¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¿¤Ó¤Ë
ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡ÊJNTO¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÇ¯´ÖË¬ÆüµÒ¿ô¡Ê¿ä·×ÃÍ¡Ë¤Ï3686Ëü¿Í¤ËµÚ¤Ó¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤â°ú¤Â³¤¯±ß°Â¤Ë²Ã¤¨¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤äÆüÃæ´Ö¤Î¥Ó¥¶´ËÏÂÁ¼ÃÖ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö4020Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ(*1)¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*1 JTB¡Ö2025Ç¯¡Ê1～12·î¡Ë¤ÎÎ¹¹ÔÆ°¸þ¸«ÄÌ¤·¡×¤è¤ê
https://www.jtbcorp.jp/jp/newsroom/2025/01/09_jtb_2025-travel-trend-outlook.html
¡¦°ìÊý¤Ç¡Ö±Ñ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ëº¤¤ëË¬ÆüµÒ
´Ñ¸÷Ä£¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖË¬Æü³°¹ñ¿ÍµÒÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¼õÆþ´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº(*2)¡×¤Ë¤è¤ë¤ÈË¬ÆüµÒ¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Î¾å°Ì¤Ë¤Ï¡Ö»ÜÀßÅù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ê±Ñ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤Åù¡Ë¡×¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÀÜµÒ¸½¾ì¤Ç¤ÏËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸ú²ÌÅª¡¦¸úÎ¨Åª¤ËÂ¿¸À¸ì¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¼êÃÊ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*2 ´Ñ¸÷Ä£¡ÖË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¼õÆþ´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤è¤ê
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_00004.html
¢£¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³µÍ×¡§¡Ö¼ÂÍÑÅª¤Ê±Ñ²ñÏÃÎÏ¡×¤òË¾¤àÀÜµÒ¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò¼Â¸½¡¦À¸À®AI¤âÅëºÜ
¡Ö¥¹¥Ôー¥¯¥Ð¥Ç¥£¡×¤Ï¡¢2016Ç¯9·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿ÆüËÜÈ¯¤ÎAI±Ñ²ñÏÃ¥¢¥×¥ê¡£ÂèÆó¸À¸ì½¬ÆÀÍýÏÀ¤ÈºÇ¿·±Ô¤ÎAIµ»½Ñ¡Ê²»À¼Ç§¼±¤äÀ¸À®AI¡¦¼«Á³¸À¸ì½èÍý¤Ê¤É¡Ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Ö»ÕÍ½Ìó¤ä¶µ¼¼¤Ø¤Î°ÜÆ°¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤Ê¤¯1Æü15Ê¬～¤Î³Ø½¬¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë±Ñ²ñÏÃÎÏ¤ò½¬ÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿1,000°Ê¾å¤Î¥·ー¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤Ë´ð¤Å¤¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï¡¢³Ø½¬¼Ô¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÊAI¥Ð¥Ç¥£¡Ë¤È¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¥ー¥Õ¥ìー¥º¤äÈ¯²»¡¢¸ì×Ã¡¢¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤òÁí¹çÅª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¿·¤¿¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÀÜµÒ±Ñ¸ì¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø½¬¼Ô¤äÆ³Æþ´ë¶È¤è¤ê´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀÜµÒ¤Î´ðËÜÉ½¸½¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¡Ö¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤ÇÃúÇ«¤Ê±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤ò¼õ¤±³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÜµÒ¸½¾ì¤Ø¤Î¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢ÈÆÍÑÀ¹â¤¯¼ÂÍÑÅª¤ÊÉ½¸½¤ò³Ø¤Ù¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¸Ä¿Í¥æー¥¶ー¡¦Ë¡¿Í¥æー¥¶ー¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¡¢ÌµÎÁÂÎ¸³´ü´ÖÃæ¤Î¤ª»î¤·¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿2023Ç¯¤Îµ¡Ç½¥ê¥êー¥¹°ÊÍè¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê±Ñ²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¹¥É¾¤Î¡¢À¸À®AI¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Õ¥êー¥Èー¥¯µ¡Ç½ ¡È¥Ð¥Ç¥£¥Á¥ã¥Ã¥È¡É¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¹¥Èー¥êー
¼ç¿Í¸ø¡Ê¡á³Ø½¬¼Ô¡Ë¤Ï¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÇÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËºÇ¹â¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëAI¥Ð¥Ç¥£¤¿¤Á¤¬¡¢´Ñ¸÷¡¦»Å»ö¡¢°ì¿ÍÎ¹¤ä²ÈÂ²¡¦Í§¿ÍÆ±»Î¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÎ¹¹ÔÌÜÅª¡¦·ÁÂÖ¤ÇÆüËÜ¤òË¬¤ì¡¢Åìµþ¡¦µþÅÔ¡¦ËÌ³¤Æ»¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë½ÉÇñ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ã¥¹¥óÎã¡§¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó / Ìë·Ê¤ÎåºÎï¤ÊÉô²° / Wi-Fi¤¬·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤ / ¤ª»û¤á¤°¤ê / Æ¦ÉåÎÁÍý / ¥¹¥ー¾ì¤ØGO¡ª/ ÂçÍá¾ì¤ÏÍ·±Ë¶Ø»ß / ºÆ¤Ó¤è¤¦¤³¤½ /»Ò¶¡¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È / ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È
¡üÂÐ±þ¥ì¥Ù¥ë
½éµé¡ÊCEFR A2¡¦±Ñ¸¡½à2µé¡¦TOEIC 225～545¡Ë¥ì¥Ù¥ë¡£³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÀÜµÒ¤¹¤ëºÝ¤ÎÉÑ½Ð¥Õ¥ìー¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥ー¥Õ¥ìー¥ºÎã¡§May I have ～? / Could you ～? / I recommend you ～ / Would you like to ～? / I¡Çm afraid ～ /
¡ü³«È¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥ê¥¢¥ë¤µ¡§ÀÜµÒ¸½¾ì¤Ø¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê¥·ー¥ó¤ò¥¹¥Èー¥êー¤ËÈ¿±Ç
½ÉÇñ´Ñ¸÷¶È¤Ë½¾»ö¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢±Ñ¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½¾ì¤ÎÇº¤ß¤äÂÐ½èÊýË¡¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤µ¤ÞÂÐ±þ¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈ¿±Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦³Ú¤·¤µ¡§ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¤ä¥í¥±ー¥·¥ç¥ó°ÜÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢³Ú¤·¤¯¡¦Ë°¤¤º¤Ë³Ø½¬
²ñÏÃÁê¼ê¤È¤Ê¤ëAI¥Ð¥Ç¥£¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤äÇ¯Îð¡¦À³Ê¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÜµÒ¥·ー¥ó¤äÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÁ¼Ì¡Ê¥Û¥Æ¥ë¥Õ¥í¥ó¥È¤äµÒ¼¼¡¢²¹Àô¤äÈþ¤·¤¤Àã·Ê¿§¤Ê¤É¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Èー¥êー¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éË°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³Ø½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã£À®´¶¡§Â¿Ë»¤ÊÃæ¤Ç¤â¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò´°¿ë¤·¤ä¤¹¤¯¡¦ÀÜµÒ¶ÈÁ´ÈÌ¤ÇÈÆÍÑÀ¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤òºÎÍÑ
Â¿Ë»¤ÇÉÔµ¬Â§¤Ê¶ÐÌ³¤ÎÃæ¤Ç¤â³Ø½¬¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Á´16¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÇÀÜµÒ¤ËÉ¬Í×¤Ê´ðËÜ¥Õ¥ìー¥º¤òÌÖÍå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿º£²ó¤ÎÂêºà¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÜµÒ¶ÈÁ´ÈÌ¤ÇÈÆÍÑÀ¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°û¿©¶È¡¦¾®Çä¶È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ëÊý¤Ë¤â³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¥³¥á¥ó¥È
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ôー¥¯¥Ð¥Ç¥£¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Áー¥à¥êー¥Àー¤òÌ³¤á¤ëÆ£¸¶¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È½é¤á¤ÆÆÃÄê¤Î¶È¼ï¡¦¿¦¼ï¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼èºà¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤ªÇº¤ß¤äÂÐ½èÊýË¡¡¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¦ÀÜµÒ¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤é¤ò¼ÂÍÑÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç³Ø¤Ù¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ー¥Õ¥ìー¥º¤ÎÁªÄê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¥Õ¥ìー¥º¡¦¤Þ¤¿¥Û¥Æ¥ë¶È³¦°Ê³°¤ÎÀÜµÒ¶È¤Ç¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ëÈÆÍÑÅª¤Ê¥Õ¥ìー¥º¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÄÌ¾ï¤Î±Ñ¸ìÉ½¸½¤ÈÀÜµÒ±Ñ¸ì¤Î°ã¤¤¤ËÌÂ¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥ìー¥º»È¤¤Ê¬¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤âÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½éµé¸þ¤±¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÉ½¸½¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é·«¤êÊÖ¤·¡¢¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡É
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¼çÍ×¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥Ôー¥¯¥Ð¥Ç¥£¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿¿¤Î¸À¸ì½¬ÆÀ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î²ÄÇ½À¤ÈÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¡×¤¿¤á¤Î²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£AI±Ñ²ñÏÃ¡Ö¥¹¥Ôー¥¯¥Ð¥Ç¥£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2016Ç¯9·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿ÆüËÜÈ¯¤ÎAI±Ñ²ñÏÃ¥¢¥×¥ê¡£ÂèÆó¸À¸ì½¬ÆÀÍýÏÀ¤È¡¢²»À¼Ç§¼±¤äÀ¸À®AI¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²»À¼¡¦¼«Á³¸À¸ì½èÍý¤Ê¤ÉºÇ¿·±Ô¤ÎAIµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿³Ø½¬ÂÎ¸³¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢2024Ç¯1·î»þÅÀ¤ÇApp Store¡¦Google Play¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡Ö4.5¡×¤ò³ÍÆÀ¡£ÎßÀÑ³Ø½¬¼Ô¿ô¤Ï400Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ç¤â100¤òÄ¶¤¨¤ëÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://app.speakbuddy.me/
¡Ö¥¹¥Ôー¥¯¥Ð¥Ç¥£ for Business¡×Æ³Æþ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦»ñÎÁÀÁµá
Ë¡¿Í»ö¶ÈÉô¡§sales@speakbuddy.jp
URL¡§https://sbbiz.jp/
¼õ¾ÞÎò
¡¦¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ ¡Ê2021Ç¯¡Ë
¡¦Âè20²óÆüËÜe-LearningÂç¾Þ¡Ê2023Ç¯¡Ë
¡¦Google play ¥Ù¥¹¥È ¥ª¥Ö 2023¡ÖÍ¥¤ì¤¿AIÉôÌç¡×ÉôÌç¾Þ ¡Ê2023Ç¯¡Ë
¡¦ÆüËÜ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹Âç¾Þ¡Ê2024Ç¯¡Ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ôー¥¯¥Ð¥Ç¥£
¡Ú±Ñ¸ìÉ½µ¡Û¡¡SpeakBUDDY Ltd.
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¡¡¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶1-4-1¥³¥ì¥ÉÆüËÜ¶¶5F
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡Û¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Î©ÀÐ¹ä»Ë
¡ÚÀßÎ©Ç¯·îÆü¡Û2013Ç¯5·î
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦AI±Ñ²ñÏÃ¡Ö¥¹¥Ôー¥¯¥Ð¥Ç¥£¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ¸ì¥³ー¥Á¥ó¥°¡Ö¥³ー¥Á¥Ð¥Ç¥£¡×¤Î±¿±Ä
¡¦±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤ÎÇº¤ß¤Ë¥×¥í¤Î±Ñ¸ì¥³ー¥Á¤¬²óÅú¤¹¤ëQ&A¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥Ôー¥¯¥Ð¥Ç¥£ ±Ñ¸ì³Ø½¬Q&A¡×¤Î±¿±Ä
¡¦AI±Ñ²ñÏÃ¡Ö¥¹¥Ôー¥¯¥Ð¥Ç¥£¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥³ー¥Á¥Ð¥Ç¥£¡×¤ÎË¡¿Í¸þ¤±Äó¶¡
¡ÚURL¡Û¡¡¡¡¡¡https://www.speakbuddy.com