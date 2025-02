国連訓練調査研究所(ユニタール)広島事務所

国連訓練調査研究所(ユニタール)は、2025年2月10日から2月21日にかけて、アジア太平洋地域の18か国から50名の実務者を日本に招き、「自由で開かれたインド太平洋のリーダー育成研修:海洋と人間の安全保障」事業の最終フェーズにあたるワークショップを淡路島、広島、首都圏で開催します。この事業は、G7広島サミットのレガシー・プロジェクトの一環として、日本政府の資金提供を受けて実施されています。ご取材のほど、よろしくお願い申し上げます。

2024年度、国連ユニタール広島事務所は、G7広島サミット(2023年)のレガシー・プロジェクトとして、「しまなみコレクティブ」と題した一連の研修プログラムを実施しています。この度2月に開催する日本でのワークショップは、この「しまなみコレクティブ」プログラムを構成する3事業のうちのひとつである「自由で開かれたインド太平洋のリーダー育成研修:海洋と人間の安全保障」事業の最終フェーズです。インド太平洋地域では、海洋の安全保障をめぐる緊張が高まる中、気候変動による深刻な影響が沿岸地域の生態系や住民の生活に甚大な影響を及ぼしており、これらの課題に対応するリーダーの育成が急務となっています。本研修では、海洋と人間の安全保障における日本の先進事例から実践的な知識を得ることで、参加者が地域ごとの課題に適応したプロジェクトを設計し、自国での実践に活用することを目指しています。

アジア太平洋地域18か国の政府職員、団体職員、民間セクター等から参加する研修生は、日本国内で同分野における先端的な研究や画期的な取り組みを行う専門家や活動団体から講義を受けるほか、実践の現場を視察します。ワークショップ最終日には、これまでの研修の学びの成果を発表するグループ別プレゼンテーションが実施されます。参加者は研修を通じて練り上げたプロジェクト計画を実行することで、海洋と人間の安全保障に関わる地域コミュニティ特有の課題解決に貢献することが期待されています。

また、最終日午後には、基調講演に加え、最終発表での上位3チームによる政策提言の発表、パネルディスカッションを実施する公開イベント(https://unitar.org/about/news-stories/news/unitar-host-public-event-advance-dialogue-ocean-action-indo-pacific)を開催します。

同ワークショップ参加者出身国

ブルネイ、カンボジア、フィジー、インド、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、パプアニューギニア、フィリピン、サモア、ソロモン諸島、スリランカ、タイ、トンガ、ツバル、バヌアツ、ベトナム(計18か国)。

研修内容

〈淡路島日程〉

2月10日:開会式(会場:淡路夢舞台国際会議場)、海洋と人間の安全保障に関する講義、株式会社パソナグループによる地方創生に関する講義 、ほか

2月11日:兵庫県による講義、スタートアップ企業によるワークショップ、株式会社パソナ農援隊による講義・ツアー、ほか

2月12日:東京大学DLX Design Labよりマイクロプラスチックに関する講義・フィールドワーク

〈広島日程〉

2月13日:広島平和記念資料館・平和記念公園訪問、献花、被爆者講話

2月14日:広島市水産振興センター視察、わかめ収穫体験、広島県知事表敬訪問

2月15日:厳島神社参拝訪問、厳島神社の自然保護と防災に関する講義、宮島の環境汚染と対策に関する講義

2月17日:第六管区海上保安本部視察、ほか

2月18日:広島市西部水資源再生センター視察、ほか

〈首都圏日程〉

2月19日:外務省表敬訪問、東日本大震災の教訓と防災に関する講義、環境省による講義

2月20日:災害リスク軽減(DRR)と海岸保護に関する講義、荒川の洪水対策視察

2月21日:最終発表、修了式(会場:国連大学)、公開イベント“Ways Forward for Ocean Action in the Indo-Pacific”(会場:国連大学) 詳細はこちら(https://unitar.org/about/news-stories/news/unitar-host-public-event-advance-dialogue-ocean-action-indo-pacific)から。

「しまなみコレクティブ」プログラム

同プログラムは、特に社会的に脆弱な立場にある若者や女性のエンパワーメントに焦点を当て、災害に対するレジリエンスと海洋と人間の安全保障を強化することを目的としています。プログラム名「しまなみコレクティブ」には、対象国の多くにアジア太平洋の小島嶼国を含むことから、しまなみ海道が6つの橋で島々を結ぶように、国連ユニタールと当研修が、アジア太平洋の架け橋として多様な文化、思想、人々をつなぐことができるようにという願いが込められています。

同プログラムの一連の研修活動は、2002年から2011年にかけて10年以上にわたって国連ユニタールが実施してきた「海洋と人間の安全保障に関する研修」を、近年世界が直面する気候変動、自然災害、食料問題、環境問題、海洋紛争などの課題を踏まえて刷新した研修であり、国連ユニタールがアジア太平洋地域を対象に行ってきた津波災害リスク軽減(DRR)研修や核軍縮・不拡散研修で蓄積したノウハウやネットワークを活かし、実施しています。

「自由で開かれたインド太平洋のリーダー育成研修:海洋と人間の安全保障」事業について

同研修事業は、参加者に気候、環境、経済、食料、海洋に関わる安全保障の強化のために必要なスキルや知識を提供し、インド太平洋地域全体での連携メカニズムの構築を支援することを目的としています。本研修は、アジア及び太平洋島嶼国の政府職員、団体職員、民間セクター等を対象に、以下の3つのフェーズで構成されています。

- 第1フェーズ:2024年6月から8月にかけて、参加者約900名を対象に、オンラインでの研修フェーズ(https://unitar.org/ja/hiroshima/news/phase-one-concluded-unitar-sea-and-human-security-training-programme-asia-and-pacific-island)として、オンデマンド学習、専門家によるウェビナーを実施、オンラインコミュニティでのネットワーキングの機会を提供。- 第2フェーズ:2024年9月にインドネシアのジャカルタでアジア地域の参加者向け(https://unitar.org/ja/hiroshima/news/ashianoritakahaiyangtorenjiannoanquanbaozhangniguansurusukiruwoxiangshang)に、2024年10月にフィジーのナンディで太平洋地域の参加者向け(https://unitar.org/ja/hiroshima/news/pacific-leaders-elevate-skills-sea-and-human-security-issues-indo-pacific-fiji)に、合計約150名を対象に地域ワークショップとして、専門家による講義、スタディツアー、プロジェクト計画の策定、政策分析と提案のグループワークを実施。- 第3フェーズ:2025年2月に日本(淡路島、広島、千葉、東京)での対面型ワークショップを開催予定。専門家による講義、スタディツアー、プロジェクト計画の策定、政策分析と提案のグループワークを実施。最終日に公開イベントを実施予定。

同研修事業についてはこちら(https://unitar.org/sustainable-development-goals/prosperity/our-portfolio/shimanami-collective-capacity-building/leaders-free-and-open-indo-pacific-sea-and-human-security-training-programme-0)からご覧いただけます。