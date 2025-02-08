¡ÚËÜ5,000ºýÄ¶¤ò´óÂ£¡Û16Æ»¸©50»ÜÀß¤Ø»Ò¤É¤â¤ÎÆÉ½ñµ¡²ñÁÏ½Ð¡¦ÃÏ°è¤ÎÆÉ½ñ³Êº¹²ò¾Ã¤Ë¹×¸¥

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¢¨1¡¡https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/dokusyo/hourei/cont_001/001.htm
¢¨2¡¡https://www.mext.go.jp/content/20230327mxt-chisui01-100316_01.pdf
¢¨3¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000123523.html
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