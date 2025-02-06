¡Ö²¶¤¬¥Û¥¸¥ó¤À¡×¤Î¥Û¥¸¥ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Û¥¸¥ó¤Î ¤Ï¤Ï¥·¥ã¥Ê ー½Õ¤Î»Ï¤Þ¤êー¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
YouTuber¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCarry On¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÅÄ¼ù¡Ë¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ëÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ö²¶¤¬¥Û¥¸¥ó¤À¡×¤Î¥Û¥¸¥ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Û¥¸¥ó¤Î ¤Ï¤Ï¥·¥ã¥Ê ー½Õ¤Î»Ï¤Þ¤êー¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¶¤¬¥Û¥¸¥ó¤À¡×¤Î¥Û¥¸¥ó¤¬¡¢ºÆ¤ÓÅìµþ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè°ì²óÅìµþ¡Ø½é¥·¥ã¥Ê!!¡ÙÂèÆó²óÂçºå¡Ø¤ª¤ª¥·¥ã¥Ê!!¡Ù¤Ë°ú¤Â³¤Âè»°²óÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ëº£²ó¡£
À¸²Î¤ä¥Èー¥¯¡¦»£±Æ²ñ¤Ê¤É¡¢¿§¡¹¤Ê´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥Û¥¸¥ó¤Î¤Ï¤Ï¥·¥ã¥Ê¡×¤Ë¤Ï¡Ö"¤Ï"¤ë¤Î"¤Ï"¤¸¤Þ¤ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥¸¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È
https://t.livepocket.jp/e/hojin_hahashana
ÈÎÇä´ü´Ö
¢¢ ÀèÃåÈÎÇä
2025Ç¯ 2·î 8Æü(ÅÚ) 12:00 ～
³«ºÅÆü
2025Ç¯ 3·î15Æü(ÅÚ)
¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
Âè1Éô 11:00 ³«¾ì / 12:00 ³«±é
Âè2Éô 16:00 ³«¾ì / 17:00 ³«±é
²ñ¾ì
K-Stage O!
ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ1-8-4 K-SQUARE¥Ó¥ë3F
https://kstageo.com/
¶â³Û
»ØÄêÀÊ 4,500±ß (ÀÇ¹þ)
¢¨ Æþ¾ì»þ¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯Âå600±ß¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î¡Ö¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡×¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú²¶¤¬¥Û¥¸¥ó¤À¡Û
https://www.youtube.com/@hojinda
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒCarry On¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒCarry On¡Ê¥¥ã¥ê¥ª¥ó¡Ë
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-12-20 J6 Front¥Ó¥ë6F
Âçºå»ÙÅ¹¡¡¡¡¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶èÀ¾ÃæÅç4-5-1 NLC¿·Âçºå¥ïー¥Ó¥ë10F
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2021Ç¯3·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡§¹âÅÄ ¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Æ¼ï¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡EC´ë²èÈÎÇä»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SNS¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://carry0n.co.jp/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
mail¡§info@carry0n.co.jp