ÇÐÍ¥ ¾®ß·À¬±Ù¤µ¤ó¡¢ÎµÀ±ÎÃ¤µ¤ó¤ò¾·¤¤¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ë¥åーBMW X3 ¥Ç¥Ó¥åーµÇ°ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤ò³«ºÅ
¥Óー¡¦¥¨¥à¡¦¥À¥Ö¥ê¥åー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹: Ä¹Ã«Àî ÀµÉÒ¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯2·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¹¥È¥¢¡ØFREUDE by BMW¡Ù¤Ë¤Æ¡Ö¥Ë¥åーBMW X3¡×¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ë¥åーBMW X3 ¥Ç¥Ó¥åーµÇ°ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤Î¾®ß·À¬±Ù¤µ¤ó¡¢ÎµÀ±ÎÃ¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡Ö¥Ë¥åーBMW X3¡×¡£Æ±¥â¥Ç¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤Þ¤À¸«¤ÌÀ¤³¦¤ò¶¦¤ËÊâ¤àÁêËÀ¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤À¡£¡×¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¾®ß·¤µ¤ó¤Ïº£¸å¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤ò¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡¢ÎµÀ±¤µ¤ó¤Ï¥í¥±ÃÏ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥»¥ó¥¹°î¤ì¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¼Ì¿¿¤ò¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶¦±é·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤ªÆó¿Í¡¢ÎµÀ±¤µ¤ó¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤«¤é5ÉÃÂÔ¤Ã¤Æ±éµ»¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Ê¡È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¡É¤ä¡¢¾Ð¤¤Êý¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¾®ß·¤µ¤ó¤Î¡È¥×¥í°Õ¼±¡É¤Ê¤É¤ª¸ß¤¤¤Î¡È¤é¤·¤µ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡Öµæ¶Ë¤ÎÆóÂò¡×¤Ë¤âÄ©Àï¡£
¾®ß·¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö²È¤ÎÁë¤Ë¥«ー¥Æ¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥ê¥¢¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¢ÎµÀ±¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÍýÁÛ¤Î¹ðÇò¥¹¥¿¥¤¥ë£²Âò¤Ç¡Ö¸òº¹ÅÀ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç°¦¤ò¶«¤Ö¡×¤Ê¤É¤ÎÂçÃÀ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÎµÀ±¤µ¤ó¤«¤é¤Ïº£¸åÀ©ºîÍ½Äê¤Î¡Ö¥Ë¥åー BMW X3¡×¤ÈEsquire ÆüËÜÈÇ¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ß·¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÆ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¤Î¥é¥¸¥ª¡ÊJ-WAVE¡ÖBMW FREUDE FOR LIFE¡×¡Ë¸ø³«¼ýÏ¿¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥åー BMW X3¡×¤ÈEsquire ÆüËÜÈÇ¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ï3·î²¼½Ü¤ËEsquire¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢BMW¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¡¢J-WAVE¡ÖBMW FREUDE FOR LIFE¡×¤Ï¡¢£³·î£±Æü¤È£¸Æü¤Î2½µ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÇÐÍ¥¡¦¾®ß·À¬±Ù¤µ¤ó ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Ö¥Ë¥åー BMW X3¡×¤ÏËÜÆü¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÂçÃÀ¡×¡Ö¥â¥À¥ó¡×¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢21¥¤¥ó¥Á¤Î¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤êÂç¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
»î¾è¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï°ÂÁ´À¤È°ÂÄê´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÖÆâ¤Ç¥»¥ê¥Õ¤â³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÀÅ¤«¤Çµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥âー¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê´¶³Ð¤âÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸å¡¢½é¤á¤Æ¸ø³«¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤¦J-WAVE¡ÖBMW FREUDE FOR LIFE¡×¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎµÀ±ÎÃ¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¡¢
Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ì¤Ð¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÇÐÍ¥¡¦ÎµÀ±ÎÃ¤µ¤ó ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
Á´ÂÎÅª¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¾åÉÊ¤Ê¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤ÏBMW¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥°¥íー¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¡¦¥³ー¥Ê¥ê¥ó¥°¤â¥¹¥àー¥º¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é»Ü¾û¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼ÖÆâ¤Ç²»³Ú¤äÆ°²è¤¬³Ú¤·¤á¤¿¤ê¤È¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿µ¡Ç½À¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÏÎ¹¹Ô¤È²¹Àô¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÃÏÊý¤Ë¤â¤è¤¯¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢Ä¹µ÷Î¥±¿Å¾¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Ë¥åー BMW X3¡×¤ÏÁêËÀ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç°ì½ï¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥åー BMW X3¡×¤ÈEsquire ÆüËÜÈÇ¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Î»£±ÆÃæ¤ËÍÙ¤Ã¤¿¾®ß·À¬±Ù¤µ¤ó¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ¡¢¡ÖX3¡×¤ÎÂçÃÀ¤µ¤ÈÌöÆ°´¶¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ö¥Ë¥åーBMW X3¡×³µÍ×¡ä
Âè4À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¥Ë¥åーBMW X3¤Ï¡¢BMW X¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¥É¥Ëー¡¦¥°¥ê¥ë¤Ë¼Ð¤á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó*¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¶¦¤ËÎ©ÂÎÅª¤Ê¥×¥ì¥¹¥é¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢°ìÁØ¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë48V¥Þ¥¤¥ë¥É¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤òÅêÆþ¤¹¤ëÅù¡¢ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê´Ä¶ÀÇ½¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥é¥¤¥¼ー¥¸¥ç¥ó¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎSAV¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¶î¤±¤Ì¤±¤ë´¿¤Ó¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
https://www.bmw.co.jp/ja/all-models/x-series/x3/bmw-x3.html