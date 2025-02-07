ÄÌ¿®·¿¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¡ÖCAX-AD150¡×¡¢¤ª¤è¤ÓÃ±ÆÈ·¿¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¡ÖCAX-AD50¡×¤òÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒJVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¤Ï¡¢KENWOOD¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¡¢±¿Å¾¼Ô¤òÊú¤¨¤ë»ö¶È¼Ô¸þ¤±¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÄÌ¿®·¿¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¡ÖCAX-AD150¡×¡¢¤ª¤è¤ÓÃ±ÆÈ·¿¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¡ÖCAX-AD50¡×¤Î·×2¥â¥Ç¥ë¤ò2·î½é½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë2¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢±¿Å¾¼Ô¤´¤È¤Ë1Âæ¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ËÜÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¾®·¿¡¦·ÚÎÌ¤Ç·ÈÂÓÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¥ê¥à¤Ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¿®·¿¥â¥Ç¥ë¡ÖCAX-AD150¡×¤Ï¡¢±¿Å¾¼Ô¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÂ¬Äê·ë²Ì¤òµÏ¿¡¦ÊÝÂ¸¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¡ÖKENWOOD¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡×¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ËÂÐ±þ¡£Â¬Äê·ë²Ì¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢ËÜµ¡¤ÈÀìÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ÎÏ¢·È¢¨1¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¥¢¥×¥ê·ÐÍ³¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¡¦ÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ±ÜÍ÷¡¦´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Ã±ÆÈ·¿¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¡ÖCAX-AD50¡×¤Ï¡¢ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÂ¬Äê¤Ç¤¤ë¡¢Â¬Äê¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£Î¾¥â¥Ç¥ë¤È¤â¤Ë¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Î»Ü¹Ôµ¬Â§¤Î²þÀµ¡Ê¡Ö²þÀµÆ»Ï©¸òÄÌË¡¡ÊÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤Î°ìÉô²þÀµ¡Ë¡× 2023Ç¯12·î»Ü¹Ô¡Ë¤ÇµÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿¸¡ÃÎ´ï¤òÍÑ¤¤¤¿¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÊÂÐ±þOS¡§iOS12°Ê¹ß¡¿AndroidTM9.0°Ê¹ß¡Ë
¡ã´ë²è°Õ¿Þ¡ä
2022Ç¯4·î¤è¤êÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤Î»Ü¹Ôµ¬Â§¤Î²þÀµ¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Å¾¼Ô¤òÊú¤¨¤ë»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë2023Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤Î»ÈÍÑ¤âµÁÌ³²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤È¤·¤ÆÃ±ÆÈ·¿¤Î¡ÖCAX-AD100¡×¡Ê2020Ç¯11·îÈ¯Çä¡Ë¡¢¤ª¤è¤ÓµÏ¿¡¦ÄÌ¿®·¿¤Î¡ÖCAX-AD300¡×¡Ê2022Ç¯8·îÈ¯Çä¡Ë¤Î2¥â¥Ç¥ë¤ò»Ô¾ìÅêÆþ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ô¾ì³«Âó¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼ÂÀÓ¤«¤é¡¢³Æ»ö¶È¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë»ÈÍÑ¾õ¶·¤ÎÄ´ºº¡¦²ÝÂê¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢±¿Å¾¼Ô¤¬±ó³ÖÃÏ¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼ê·Ú¤«¤Ä³Î¼Â¤Ë¥¢¥ë¥³ー¥ëÇ»ÅÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÅö¼Ò¤Ï¡¢±¿Å¾¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤¬1Âæ¤º¤Ä·ÈÂÓ¤·¡¢»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¾®·¿¡¦·ÚÎÌ¤Ç·ÈÂÓÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¥ê¥à¤Ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖCAX-AD150¡×¡ÊÄÌ¿®·¿¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¡ÖCAX-AD50¡×¡ÊÃ±ÆÈ·¿¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Î2¥â¥Ç¥ë¤ò¿·¤¿¤Ë»Ô¾ìÅêÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖCAX-AD150¡×¤Ï¡¢±¿Å¾¼Ô¤¬¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿Â¬Äê·ë²Ì¥Çー¥¿¤òµÏ¿¡¦ÊÝÂ¸¡¦´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¯¥é¥¦¥É·¿¡ÖKENWOOD¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡×¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ËÂÐ±þ¡£ËÜµ¡¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òBluetooth(R)ÀÜÂ³¤·¡¢ÀìÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Å¾¼Ô¤¬¥¢¥ë¥³ー¥ëÇ»ÅÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿Â¬Äê·ë²Ì¤Î¥Çー¥¿¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿´é²èÁü¡¢¤ª¤è¤ÓGPS¾ðÊó¤Ê¤É¤¬¼«Æ°¤ÇÆ±¥¢¥×¥ê¤ËµÏ¿¤µ¤ì¡¢¥ï¥ó¥Ü¥¿¥ó¤ÇÅö¼Ò¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¡¦ÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Ï¡¢°ÂÁ´±¿Å¾´ÉÍý¼Ô¢¨2¤Ê¤É¤Î±¿Å¾¤Ë´Ø¤¹¤ë´ÉÍý¼Ô¤¬Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ±ÜÍ÷¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖCAX-AD50¡×¤ÏÅÅ¸»¤òON¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂ¬Äê¤¬³«»Ï¤Ç¤¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÇ»ÅÙ¤ò´ÊÃ±¤«¤Ä¼ê·Ú¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡¢Â¬Äê¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§±¿Å¾¼Ô¤¬°ÂÁ´¤Ë±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼ç¤Ë»ö¶È½ê¤Ç±¿Å¾¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦½¾¶È°÷¤Î±¿Å¾¤Ë´Ø¤¹¤ë´ÉÍý¡¦»ØÆ³¤òÃ´¤¦ÀÕÇ¤¼Ô¡£
¡ã¡ÖCAX-AD150¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡ä
1¡¥ÀìÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Å¾¼Ô¤Ï³°½ÐÀè¤«¤éÂ¬Äê¤ª¤è¤Ó·ë²Ì¤Î¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¬²ÄÇ½
ËÜµ¡¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈBluetooth(R)ÀÜÂ³¤·¡¢ÀìÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¡¢±¿Å¾¼Ô¤¬ËÜµ¡¤ËÂ©¤ò¿á¤¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÇ»ÅÙ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤È´é²èÁü¤Î¼«Æ°»£±Æ¤¬²ÄÇ½¡£Â¬Äê·ë²Ì¤Î¥Çー¥¿¡¢´é²èÁü¡¢¤ª¤è¤ÓGPS¾ðÊó¤Ê¤É¤¬¼«Æ°¤ÇÆ±¥¢¥×¥ê¤ËµÏ¿¤µ¤ì¡¢±¿Å¾¼Ô¤¬¥ï¥ó¥Ü¥¿¥ó¤Ç¡¢Åö¼Ò¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¡ÊÁ÷¿®¡Ë¢¨3¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±¿Å¾¼Ô¤Ï¡¢ËÜµ¡¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò·ÈÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢³°½ÐÀè¤Ê¤É¤Ç¤â±¿Å¾Á°¸å¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤È¡¢Â¬Äê·ë²Ì¤Î¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨3ÀßÄê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¬Äê·ë²Ì¤Ï¼«Æ°Á÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥´ÉÍý¼Ô¤¬Web¾å¤ÇÂ¬Äê¥Çー¥¿¤ò±ÜÍ÷¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¡ÖKENWOOD¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡×¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤ËÂÐ±þ
ËÜµ¡¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÂ¬Äê·ë²Ì¤òWeb¾å¤Ç±ÜÍ÷¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¤Î¡ÖKENWOOD¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡×¢¨4¤ËÂÐ±þ¡£±¿Å¾´ÉÍý¼Ô¤Ê¤É±¿Å¾¤Ë´Ø¤¹¤ë´ÉÍý¼Ô¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¬Äê·ë²Ì¤Î¥Çー¥¿¡ÊÁ°½Ò»²¾È¡Ë¤Ë¡¢Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ±ÜÍ÷¤·¤¿¤ê¡¢´ÉÍý¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢½é´üÈñÍÑ¡¢·î³ÛÈñÍÑ¤È¤â¤ËÌµÎÁ¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨4¡§¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ÏÊÌÅÓ¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Î¼ç¤Êµ¡Ç½¡Ï
¡¦´ÉÍý¼Ô¤Ï¡¢Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤éËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¬Äê·ë²Ì¥Çー¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡¢±ÜÍ÷¡¢¤ª¤è¤Ó´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¡£
¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈÆ±»þ¤ËÂ¬Äê¼Ô¤Î´é¤¬¼«Æ°»£±Æ¡¦µÏ¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÎËÉ»ß¤¬²ÄÇ½¡£
¡¦ºÇÃ»Ìó10Ê¬¤ÇWeb´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀßÄê¡¦Æ³Æþ¤¬²ÄÇ½¡£
¡¦±¿Å¾¼Ô¤Î±¿¹Ô¾ðÊó¤È¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì¤òËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¡£
¡¦µÏ¿¡¦ÄÌ¿®·¿¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¡ÖCAX-AD300¡×¡ÊÈ¯ÇäÃæ¡Ë¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£
¡ã¡ÖCAX-AD50¡×¸ÇÍ¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡ä
¡¦ÅÅ¸»¤òON¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂ¬Äê¤ò³«»Ï¤·¡¢´ÊÃ±¤«¤Ä¼ê·Ú¤Ë¥¢¥ë¥³ー¥ëÇ»ÅÙ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬²ÄÇ½¤ÊÂ¬Äê¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë
¡ãÎ¾¥â¥Ç¥ë¶¦ÄÌ¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡ä
1¡¥¾®·¿¡¦·ÚÎÌ¤Ç·ÈÂÓÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¥ê¥à¤Ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ
ËÜÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¾®·¿¡¦·ÚÎÌ¤Ç¡¢·ÈÂÓÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤ë¥¹¥ê¥à¤Ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¡£±¿Å¾¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤¬1Âæ¤º¤Ä·ÈÂÓ¤·¡¢»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥¹âÀºÅÙ¡¦¹âÉÊ¼Á¤ÊÆüËÜÀ½È¾Æ³ÂÎ¼°¥¬¥¹¥»¥ó¥µー¤òºÎÍÑ
¹âÀºÅÙ¡¦¹âÉÊ¼Á¤ÎÆüËÜÀ½È¾Æ³ÂÎ¼°¥¬¥¹¥»¥ó¥µー¤òºÎÍÑ¡£¥¢¥ë¥³ー¥ë°Ê³°¤ÎÀ®Ê¬¤Ë´³¾Ä¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢Í¥¤ì¤¿È¿±þÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¶¨µÄ²ñ¤ÎÇ§Äê¤ò¿½ÀÁÃæ
¹ñÆâÍ£°ì¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¶¨µÄ²ñ¡ÊJ-BAC¡Ë¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¿½ÀÁÃæ¤Ç¤¹¡£
4¡¥¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ö¥íーÊý¼°¡¢¤ª¤è¤Ó¥ªー¥×¥ó¥Ö¥íーÊý¼°¤ÎÂ¬Äê¤ËÂÐ±þ
¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ö¥íーÊý¼°¡¢¤ª¤è¤Ó¥ªー¥×¥ó¥Ö¥íーÊý¼°¤Ë¤è¤ëÂ¬Äê¤ËÂÐ±þ¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ö¥íーÊý¼°¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸Æµ¤°Ê³°¤Î´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¹âÀºÅÙ¤ÊÂ¬Äê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸Æµ¤¤òÄ¾ÀÜ¿á¤¤«¤±¤ë¥ªー¥×¥ó¥Ö¥íーÊý¼°¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ¬ÄêÊý¼°¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
5¡¥´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥µー¥Ó¥¹¡ÊÍ½Äê¡Ë
´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥ó¥µー¼÷Ì¿¤Ë¤è¤ê»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÜµ¡¤ò²ó¼ý¤·¡¢¥»¥ó¥µー¸ò´¹¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷¤ò¤¹¤ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥µー¥Ó¥¹¡ÊÍ½þ¡Ë¤ÎÄó¶¡¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦É¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡üBluetooth(R)¥ïー¥É¥Þー¥¯¤ª¤è¤Ó¥í¥´¤Ï¡¢Bluetooth SIG,Inc.¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥Þー¥¯¤ò¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡üiOS¤Ï¡¢Cisco¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡üAndroid(TM)¤Ï¡¢Google LLC¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖJVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤Æ¡¢ËÜÆü2·î7Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖJVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖJVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥¢¡×¡§ÄÌ¿®·¿¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¡ÖCAX-AD150¡×
https://online-store.jvckenwood.com/c/car/option/alcohol-detector/cax-ad150
¢£Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖJVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥¢¡×¡§Ã±ÆÈ·¿¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¡ÖCAX-AD50¡×
https://online-store.jvckenwood.com/c/car/option/alcohol-detector/cax-ad50
¡ÖCAX-AD150¡×¡Êº¸¡Ë¡ÖCAX-AD50¡×¡Ê±¦¡Ë
Åö¼Ò¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹URL¡§https://www.kenwood.com/jp/press/2025/0207-01/
Åö¼Ò¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¡¡À½ÉÊ¥Úー¥¸URL¡§https://www.kenwood.com/jp/car/option/alcohol-detector/
--------------------------------------------------------------------------------------------------
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸Áë¸ý¡Û ³ô¼°²ñ¼ÒJVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É ´ë¶È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô ¹Êó¥°¥ëー¥×
TEL : 045-444-5310 ¢©221-0022 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¼é²°Ä®»°ÃúÌÜ12ÈÖÃÏ
¡Ú¤ªµÒÍÍÁë¸ý¡Û JVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー
TEL : 0120-2727-87¡Ê¸ÇÄêÅÅÏÃ¤«¤é¤Ï¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë/
0570-010-114¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¤«¤é¤Ï¥Ê¥Ó¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë / 045-450-8950¡Ê°ìÉôIPÅÅÏÃ¤«¤é¡Ë
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ËÜ»ñÎÁ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
www.jvckenwood.com