¡È¤¹¤º¤á¤Î¥Æ¥£¥¢ー¥º¡É¤ÎÂç·æºî1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSparrow¡ìs Arrows Fly so High¡×¤¬ÂÔË¾¤Î¥¢¥Ê¥í¥°²½¡£

ブルガリアをはじめとするバルカン地方の民謡を歌う 佐藤みゆき(ヴォーカル、カヴァル)と、シンガーソングライターでDOYASA! Records主宰の あがさ(ヴォーカル、ガットギター、パーカッション)による、日本の民謡ポリフォニー・ユニット“すずめのティアーズ”。2024年3月にリリースされた1stフルアルバム「Sparrow's Arrows Fly so High」は、Transglobal World Music Chart に連続チャートイン、ミュージック・マガジン「ベスト・アルバム2024」で歌謡曲/J-POP部門第1位、NHK FMラジオ【ウィークエンドサンシャイン】2024年リスナーが選ぶ年間ベストアルバム第1位、Far Side Radio(英国)「Top 10 new releases of 2024」年間第1位など、国内外で話題沸騰!

高い評価を受けたこの作品が、ついに待望のアナログ盤で登場。収録音源はアナログ盤のために全曲新たにマスタリングを施したまさに決定盤。A式ジャケット・オビ付(町田康による帯コメも再現)にて、完全限定プレスで登場。

アイテムページ:https://recordstoreday.jp/item/dysu1/

Release Info

アーティスト :すずめのティアーズ

タイトル :Sparrow's Arrows Fly so High [LP]

発売日 :2025年4月12日(土) ☆RECORD STORE DAY2025参加作品

仕様 :通常盤LP

品番 :DYSU1

POS :4988044126213

販売価格 :税抜4,545円/税込5,000円

レーベル :DOYASA! Records / DIW

マルチリンク :https://diskunion.lnk.to/DYSU1

収録曲

A面

1.かわいがらんせ

2.ザラ板節

3.ひえつき節

4.といちんさ

5.椎葉駄賃付け節

B面

1.糸繰り節

2.Dimka Beli Na Rekata

3.秋田大黒舞

4.ポリフォニー江州音頭

5.Mandra Mea

イベント情報

★発売記念インストアイベント開催予定!

詳細後日解禁

【中西レモン&すずめのティアーズ】

日程:2025年4月28日(月)

場所:高円寺JIROKICHI

Information

プロフィール

https://www.doyasarecords.com/suzume-no-tears



Instagram

https://www.instagram.com/suzumeno_tears

Sparrow’s Arrows Fly so High【CD】

https://projectbeatlish.stores.jp/items/65dee723b90fcc00687aaaae

Sparrow’s Arrows Fly so High【Streaming】

https://ditto.fm/sparrows-arrows-fly-so-high

Linktree

https://linktr.ee/suzumeno_tears