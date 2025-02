ニューバランス ゴルフ 2月7日（金）より 25年春コレクションをローンチ、最小限の表現で最大限の効果を発揮するゴルフスタイルを提供

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI(本社所在地:東京都港区、代表取締役社長 下地毅)が運営するゴルフアパレル 「ニューバランス ゴルフ」は2025年春の最新コレクションをローンチすることをお知らせいたします。

ニューバランスは米国マサチューセッツ州・ボストンで1906年に誕生し 2017年春夏シーズンからゴルフカテゴリーへ参入しました。

ニューバランス ゴルフの2025年春夏のテーマは「MAXIMUM MINIMUM (マキシマム・ミニマム)-SHADOW-」

2025シーズンもグローバル・アスレチックブランドの優位性を活かしながら、持続可能性を原動力とした、最小限の表現で最大限の効果を発揮する商品開発に取り組み、先行き不透明なゴルフマーケットに新たなゴルフスタイルを提供します。

株式会社 ニューバランス ジャパンがシューズを、株式会社TSIがアパレル、アクセサリーを企画し、ともにゴルフカテゴリーを築き 2025年で9年目となります。

<2>February Theme

“New Silhouette” ニューシルエット

主力アイテムのパンツにワイドジョガーやストレートパンツを新たに採用。

定番のダンボールアウターは、フーディから変形スタンドカラーに変更し新鮮さを持たせた。

ウィメンズトップスには短丈ミドラーやボックスシルエットのシャツのバリエーションも追加している。

<3>March Theme

“1001v5” 1001v5シューズ連動

新作ゴルフシューズ「1001v5」からインスパイアされた商品を展開。

メンズでは布帛ライクなカットソー素材と凹凸カットソー素材を組み合わせたブルゾン、ウィメンズではメッシュを表現したバスケット編みと天竺編みを組み合わせたニットパーカー等を提案。

<4>April Theme

“Trad Mix” トラッド・ミックス

春から夏への端境期に向けカジュアルなコレクションを提案。

トラディショナルなチェック柄やドット柄をスポーツ素材で実現。

モックネックにオーバーサイズの半袖スウェットを重ね、ポロシャツの上にプルオーバーフーディをラフに羽織るスタイリングがおすすめ。

<ニューバランス ゴルフ>

<販売店舗>

ニューバランス 心斎橋 TEL:06-4300-3391

ニューバランス ゴルフ 小田急百貨店新宿店 TEL:03-6304-5636

ニューバランス ゴルフ 松坂屋名古屋店 TEL:052-212-8258

ニューバランス ゴルフ 阪神梅田本店 TEL:06-6345-2491

ニューバランス ゴルフ 大丸梅田店 TEL:06-6450-8996

ニューバランス ゴルフ 博多阪急店 TEL:092-419-5368

ニューバランス ゴルフ 岩田屋本店 TEL : 092-401-0895 <the unit>



the HOUSE 銀座 TEL:03-6264-6925

the HOUSE 札幌 TEL:011-210-7778

the HOUSE 広尾 TEL:03-3442-1591

※営業時間や定休日等は各オフィシャルショップのホームページにてご確認ください。

※商品は各店舗により在庫状況が異なります。 また、店舗により一部取扱いのない場合がございます。

▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で9,000人の従業員を雇用し、2023年の世界売上は65億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

ニューバランスの詳細については、https://shop.newbalance.jp をご覧ください。

▼ ニューバランス ジャパン公式Facebook:https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/

▼ ニューバランス ジャパン公式X @newbalance_jp:https://x.com/newbalance_jp

▼ 会員サービス「myNB」https://shop.newbalance.jp/guide-mynb.html

▼株式会社TSIについて

ファッション・アパレル商品を中心に、50を超えるブランドを有する株式会社TSIホールディングスの連結子会社。

衣料品の企画・生産・輸入並びに専門店・百貨店への卸売および直営店での小売販売を行う。

TSIホールディングスグループは、幅広い事業ポートフォリオと多様な販売チャネル、性別・年齢を問わない顧客との接点など独自の強みを持つ。2022年4月にパーパスとして「ファッションエンターテインメントの力で、世界の共感と社会的価値を生み出す」。を掲げ、時代の流れを先取りするファッションエンターテインメント創造企業を目指している。

■会社概要

会社名:株式会社TSI

代表取締役:下地 毅

本社所在地:東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

事業内容:衣料品全般の企画・製造・小売り・卸および輸出入

URL:https://www.tsi-holdings.com