DOTAMAとのコラボ曲実現！＜もにゅそで＞最新シングル『調子に乗っちゃっTEA feat. DOTAMA』。2月8日(土)、各音楽配信サービスより配信開始！
もにゅそで最新シングル『調子に乗っちゃっTEA feat. DOTAMA』2月8日(土)配信開始！ ぜひお聴きください！
TikTokやYouTubeなど各種SNSで活動を続ける「もにゅそで」。2025年一発目のシングル『調子に乗っちゃっTEA feat. DOTAMA』が、2月8日(土)0時より、Apple Music、Spotify他、各音楽配信サービスより配信開始となります。
今回は「フリースタイルダンジョン」など、さまざまなMCバトルに出場し、数多のインパクトと実績を刻むDOTAMA氏とのコラボ曲。
昨年末には彼が主催する「社交辞令 vol.35（渋谷 eggman）」に、もにゅそでが出演するなど親交も厚く、今年も注目を集めること間違いなしの2組です。
もにゅそで、DOTAMAの初コラボ曲ということで、それぞれのスキルフルなリリックとビートが融合した新しくも楽しい作品となっております。
もにゅそで最新シングル『調子に乗っちゃっTEA feat. DOTAMA』は、2月8日(土)0時より配信開始。
各音楽配信サービスにて、ぜひお聴きください。
タイトル：調子に乗っちゃっTEA feat. DOTAMA
リリース：2025年2月8日（土）0時より
作詞：もにゅそで / DOTAMA
作曲：SR23
プロデューサー：DOTAMA
『調子に乗っちゃっTEA』を聴く :
https://linkco.re/8C6dQRYA
熱唱のもにゅそで＆DOTAMA。3150×LUSHBOMUステージにて
「もにゅそで 知らんけどアッパー」東京FM 毎週金曜23時よりO.A中。2/7はゲストにDOTAMA氏。コラボ楽曲のお話満載。お聴き逃しはradikoタイムフリーでぜひ^^
もにゅそで プロフィール
LushMusicを運営する株式会社LUSHの代表取締役社長もにゅこ（左）、取締役ミナミムラソデコ（右）による女性デュオ。2020年12月結成。
ボクシングと音楽、グルメの融合を掲げ、亀田興毅ファウンダー率いる3150FIGHTと合体した「3150×LUSHBOMU」シリーズの主催、TOKYO FM(80.0MHz)及びJFN38局ネット、毎週金曜日23:00から放送中のラジオ番組「 もにゅそで 知らんけどアッパー」のパーソナリティ、キルギス共和国観光大使就任など、SNSはもちろん、各種メディア、イベント、振興事業など幅広く活動中。
公式SNS 総フォロワー数：80万超
▷もにゅそで公式HP
LushMusic：https://lush-music.jp/artist/monyusode/
▷公式SNSアカウント
TikTok：https://www.tiktok.com/@monyusode/
YouTube：https://www.youtube.com/@monyusode
X：https://twitter.com/monyusode/
Instagram：https://www.instagram.com/monyusode/
▷NyucoDecoオンラインストア（もにゅそでアパレルブランド）
https://nyucodeco.theshop.jp/