大好評につき第二弾が決定！「niko and ...」が展開する雑貨シリーズ「OLD SMITH」が「WHATNOT HARDWEAR STORE」とのコラボアイテムを2月7日よりWEBで先行予約発売

株式会社アダストリア

「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー” を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」の雑貨シリーズ「OLD SMITH」は、金物の産地でもある兵庫県三木市に誕生したDIYブランド&ショップ「WHATNOT HARDWEAR STORE(ワットノットハードウェアストア)」(店舗:兵庫県三木市大村530)との第二弾コラボレーションアイテムを2025年2月7日(金)より「niko and ...」公式WEBストア and ST(アンドエスティ)にて先行予約販売をいたします。「niko and ...」全店での発売は2025年3月7日(金)を予定しています。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。「WHATNOT HARDWEAR STORE」は “LIFE WITH TOOLS“ をコンセプトに、DIYからアウトドアまで、道具が身近に感じられるライフスタイルを提案しています。アメリカの昔ながらの金物屋をコンセプトとした「OLD SMITH」とテイストがマッチしていて親和性があり、2024年秋のコラボレーションアイテムが大好評だったことから、今回の第二弾が実現しました。

第二弾のコラボレーションアイテムは、アパレルと服飾雑貨が加わり、リブの配色がアクセントになっているロングTシャツとキャップはユニセックスで楽しめるデザインです。新登場するDIYをイメージしたコード結束テープは、下部がマジックテープの仕様になっています。また、今回のアイテムには「WHATNOT HARDWEAR STORE」で使用しているロゴを落とし込んだデザインに仕上げているのもポイントです。

■「niko and ...」×「WHATNOT HARDWEAR STORE」コラボレーション概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2477_1_d8a8ec5b1ff606dc8742e5fde7bc8e34.jpg ]

■「niko and ...」×「WHATNOT HARDWEAR STORE」コラボレーションアイテム(一部商品抜粋)

商品名 :ロングスリーブTシャツ

価格 :4,950円(税込)

カラー展開:ライトグレー / チャコール

サイズ :M / L

商品名 :フラットキャップ

価格 :3,300円(税込)

カラー展開:ベージュ / チャコール

商品名:ケーブルラップ

価格 :770円(税込)

商品名:リフレクターキーホルダー(スクエア)

価格 :550円(税込)

商品名 :ティッシュケース

価格 :2,310円(税込)

カラー展開:ブラウン / グレー

■「WHATNOT HARDWEAR STORE」について

“LIFE WITH TOOLS” をコンセプトに金物の産地でもある兵庫県三木市に誕生したDIYブランド&ショップ。DIYからアウトドアまで、道具が身近に感じられるライフスタイルを提案している。

<公式サイト> https://whatnot.theshop.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/whatnothardwearstore/

■「niko and ...」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する “style editorial brand” です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に “であう”、やがて自分のライフスタイルに “にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国144店舗展開(2025年1月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ)> https://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す “グッドコミュニティ共創カンパニー” となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号 渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/adastria_official/