りんご娘 28th Single 『硝子のリンゴたち/North End All Stars』リリース

有限会社リンゴミュージック

弊社（代表取締役：樋川新一 本社所在地：青森県弘前市）に所属するダンス＆ボーカルユニット「りんご娘」が、28th Single「硝子のリンゴたち / North End All Stars」を2025年3月19日(水)にリリースいたします。

CDジャケット

■本シングルについて

「硝子のリンゴたち / North End All Stars」はりんご娘28枚目の両A面シングル。「硝子のリンゴたち」は青森の伝統工芸品「津軽びいどろ」をモチーフにしており、多彩な色で輝くものづくりのストーリーと、今を生きる人々の姿を描いた壮大なバラード。「North End All Stars」は青森県40市町村の応援ソングとして書き下ろされた楽曲で、それぞれの地域の魅力が歌詞に登場するなど、本州最北端・青森県の全地域が一堂に会するコミカルな楽曲に仕上がりました。

また、c/wにはライブの人気曲「JIGA-JIGA」を現体制メンバーで再録したver.を収録。

■ライブ情報

りんご娘結成25周年を記念し、4月12日(土)にはりんご娘 25th Anniversary concert “Dream”をリンクステーションホール青森 大ホールにて開催決定。チケット好評販売中、この機会にぜひお越しください。

ライブ・ヴィジュアル

■リリース情報

りんご娘 28th Single「硝子のリンゴたち / North End All Stars」

2025年3月19日(水)リリース予定

価格：1,320円（税込）

品番：RMCD 1051

JANコード：4560221780595

1. 硝子のリンゴたち

2. North End All Stars

3. JIGA-JIGA

4. 硝子のリンゴたち（Inst.）

5. North End All Stars（Inst.）

6. JIGA-JIGA（Inst.）

「硝子のリンゴたち」

作詞・作曲：多田慎也

編曲：島田尚

「North End All Stars」

作詞・作曲：多田慎也

編曲：島田尚

「JIGA-JIGA」

作詞・作曲：多田慎也

編曲：島田尚

りんご娘 25th Anniversary concert “Dream”

2025年4月12日(土)

OPEN 14:00 / START 15:00

リンクステーションホール青森 大ホール

【席種】全席指定

１. S席指定：10,000円/２.女性エリア席指定：7,000円/３.A席指定：5,000円/４.B席指定：3,000円/５.ファミリー席指定：3,000円/６.車椅子席指定：5,000円

※高校生以下は2,000円キャッシュバック（全席種共通）

※4歳未満は保護者膝上観覧のみ無料（お子様にお席が必要な場合、チケットを別途購入いただく必要があります）

※小学生以下のお子様には来場特典あり

▷詳細・チケット情報

https://ringomusume.com/2025/01/4753.html

≪りんご娘プロフィール≫

りんご娘は、2000年に結成され、メンバーの卒業や加入を繰り返しながら現在までタスキを繋いできた『農業活性化アイドル』です。音楽・芸能を通して第一次産業を元気付けることを目標としています。メンバーの名前はすべてりんごの品種名になっております。

2022年の4月から現メンバー4人体制での活動がスタートしました。

現メンバー：ピンクレディ、はつ恋ぐりん、金星、スターキングデリシャス