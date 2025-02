STU48 ８周年記念特別対バン No Border ～Synergy～ 西日本に拠点を構える３グループが集結！！

株式会社STUSTU48 8周年コンサートロゴ

◆本日のレポート

本日、STU48公式YouTube、InstagramでSTU48キャプテン岡田あずみが4月5日(土)、6日(日)に広島県・広島国際会議場フェニックスホールで開催される「STU48 8周年コンサート」内容についてLIVE配信した。岡田は「本日は2つの大事な発

表をここでいち早くさせていただきます!!」と切り出すとスケッチブックを出し「4月5日(土)8周年コンサートのタイトルが決定しました!題して、“STU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW~Empathy~“です!本日21:00からスペシャルサポーターの先行チケット発売も開始です!ちなみにエンパシーっていうのは”共感”です!」と発表するとファンからは「オシャレなタイトルですね」などコメントが寄せられた。「STU48の楽曲は心に寄り添ってくれるあったかい曲が多く、共感できる歌詞で、その共感という部分に重点をおいて、みなさんと色んなことを一緒に共感したいという意味を込めてこのタイトルにしました。」とタイトルの由来を伝えた。続けて「2つ目は2025年4月6日(日) “STU48 8周年記念特別対バン No Border ~Synergy~”の開催が決定しました!!なんと第1部はHKT48さん、第2部はNMB48さんをお呼びしてのスペシャルライブです!STU48は2チームに分かれてメンバーが、それぞれ1部か2部のどちらかに参加予定です!3グループの共通点は西日本の48グループだということです。この3グループが揃うって凄いライブになること間違いないです。私も今からドキドキワクワクが止まらないです。」と大きな2つのニュースを発表した。

8周年コンサートは2025年3月20日の東京ガーデンシアターでの開催!タイトルは“STU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW ~Peerless~” STU48にとっては今までで1番大きな会場でのコンサートで、唯一無二な空間の創出を目指します。そして、4月5日の”STU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW~Empathy”。4月6日のHKT48さん、NMB48さんとの特別記念対バンライブ"STU48 8周年記念特別対バン NO Border ~Synergy~"と目白押しです!

西日本を拠点に構える3グループが集結しての初のLIVE、タイトルに込められた”No Border ~Synergy~”はクループの境を超えて姉妹グループ一丸となって過度期となってきてい48グループをまた盛り上げていこうという意味も込められています。

現在、8周年コンサートに向けて日々レッスンに励んでいるSTU48メンバーの姿を是非、観に来てください。

◆岡田あずみ(STU48キャプテン)コメント

48グループ同士の繋がりが昔よりも薄まってきている今、この特別対バンLIVEをキッカケに新しい48グループの繋がりを作れたらいいなと思います!そしてSTU48は48グループの中でも1番結成年が若い末っ子グループなので、このLIVEを通してNMB48さん、HKT48さんから直接沢山の刺激を貰って、9年目に向けてより一層力をつけていきたいです!

是非、たくさんの方に観に来ていただけると嬉しいです。

◆STU48 8周年コンサート *STU48 8th Anniversary Concert TH STU SHOW ~Peerless~

日時:2025年3月20日(木・祝) 開場17:00/開演18:00

場所:東京都・東京ガーデンシアター (東京都江東区有明2-1-6)

*STU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW~Empathy~

2025年4月5日(土)

場所:広島県・広島国際会議場フェニックスホール(広島市中区中島町1-5)

*STU48 8周年記念特別対バン No Border ~Synergy~

2025年4月6日(日)

1部:STU48 × HKT48

2部:STU48 × NMB48

*STU48 × HKT48、STU48 × HKT48の2公演となります。

3グループ合同でのLIVEではございません。

会場:広島県・広島国際会議場フェニックスホール(広島市中区中島町1-5)

◆11thシングル「地平線を見ているか?」配信

STU48 11thシングル表題曲「地平線を見ているか?」 配信

https://lnk.to/chiheisenwomiteiruka

◆2025年1月15日発売 STU48 11thシングル「地平線を見ているか?」

STU48 11th シングル「地平線を見ているか『?」

価格:\1,900(税抜き価格\1,727)

形態:CD+Blu-ray

[初回限定盤]

応募抽選シリアルナンバー【CD帯裏に記載】

[通常盤]

生写真1種ランダム封入

●収録内容

<Type A>

【初回限定盤】品番:KIZM-90811~2

【通常盤】品番:KIZM-811~2

CD

M-1.「地平線を見ているか?」

M-2.「雨のノック」

M-3.「真冬のプール」

M-4.「地平線を見ているか?」 off vocal ver.

M-5.「雨のノック」 off vocal ver.

M-6.「真冬のプール」 off vocal ver.

Blu-ray

M-1.「地平線を見ているか?」Music Video

M-2.「地平線を見ているか?」Music Videoメイキング

<Type B>

【初回限定盤】品番:KIZM-90813~4

【通常盤】品番:KIZM-813~4

CD

M-1.「地平線を見ているか?」

M-2.「鬼ごっこ」

M-3.「Be honest」

M-4.「地平線を見ているか?」 off vocal ver.

M-5.「鬼ごっこ」 off vocal ver.

M-6.「Be honest」 off vocal ver.

Blu-ray

M-1.「地平線を見ているか?」Music Video

M-2.「地平線を見ているか?」Music Videoメイキング

<劇場盤>

価格:\1,250(税抜き価格\1,136)

品番:NMAX-1437

M-1.「地平線を見ているか?

M-2.「僕は言う」

M-3.「地平線を見ているか?」 off vocal ver.

M-4.「僕は言う」 off vocal ver.