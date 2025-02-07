PGYTECHからスマホ撮影のクオリティを上げる新製品「MagCam スマートフォン グリップ」と「MagGlow スマートフォン リングライト」を2月7日（金）に発売

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株式会社セキド

カメラやドローン、ガジェット用アクセサリーブランド「PGYTECH（ピージーワイテック）」の日本総代理店、株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）では、「MagCam（マグカム） スマートフォン グリップ」と「MagGlow（マググロウ） スマートフォン リングライト」を2025年2月7日（金）より発売いたします。MagCam スマートフォン グリップ はスマホ撮影のために設計された汎用性の高いモジュールグリップで、手軽にプロフェッショナルな撮影が楽しめます。同時に発売となる MagGlow スマートフォン リングライト は3段階の明るさと色温度に変更でき、物撮りや自撮りに最適です。手軽にスマホ撮影のクオリティを上げて、撮影を楽しみましょう！




PGYTECH MagCam スマートフォン グリップ




MagSafe対応のスマホグリップでスマートフォンに装着して使用できます。カメラのような快適なグリップで、Bluetoothでカメラをコントロールして撮影できます。リモコンは取り外しできるので、写真とビデオの切り替え、撮影、ズーム調整が遠隔で可能です。



快適なグリップ

ハンドルは高品質のフェイクレザー仕上げで、安定したグリップ感です。モジュール設計でグリップ部分は取り外しができ、3000mAhのバッテリーが内蔵されモバイルバッテリーとして給電が可能です。









Bluetoothでクイック撮影

Bluetoothでスマートフォンを操作して撮影できます。写真／ビデオの切り替えや、ズームなどの調整ができ、10メートルの遠隔操作に対応しています。






PGYTECH MagGlow スマートフォン リングライト




MagSafe対応のマグネット式リングライトです。スマートフォンやスマホケースの背面に簡単に取り付けることができ、MagCam スマートフォン グリップ と一緒に使用できます。3段階の照明設定と色温度に設定でき、物撮りや自撮りに最適です。



MagSafe対応で簡単装着

MagSafe対応のスマートフォンやケース、一部の金属表面、MagCam スマートフォン グリップ に簡単に取り付けることができます。マグネットリングも付属しているため、Android端末などMagSafe非対応のスマートフォンにも装着できます。






3段階の照明設定




シーンに合わせて3段階の明るさと色温度に調整できます。3000mAhのリチウム電池と34個の高輝度LEDを搭載し、最大30分間の連続使用が可能です。



自由な角度調整

ライト部分は最大290°回転して、スマホに装着したまま自由に角度を調整できるので、自撮りや撮影に理想的な照明を作り出します。






最速レビュー公開


MagCam スマートフォン グリップ と MagGlow スマートフォン リングライト のおすすめポイントを紹介したセキドスタッフによるレビューです。購入を検討している方はぜひご覧ください。



●PGYTECHからスマホ撮影の効率を上げるグリップとライトが新登場！


https://pgytech-japan.com/blogs/blog/pgytechblog1






PGYTECH JAPAN 公式ストア リニューアルオープン




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詳細／購入


● PGYTECH MagCam スマートフォン グリップ (クラシック ブラック)


　販売価格：税込8,580円



・PGYTECH JAPAN公式ストア


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● PGYTECH MagCam スマートフォン グリップ (ミスティ グレー)


　販売価格：税込8,580円



・PGYTECH JAPAN公式ストア


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● PGYTECH MagCam スマートフォン グリップ (ミント グリーン)


　販売価格：税込8,580円



・PGYTECH JAPAN公式ストア


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● PGYTECH MagGlow スマートフォン リングライト (クラシックブラック)


　販売価格：税込2,860円



・PGYTECH JAPAN公式ストア


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● PGYTECH MagGlow スマートフォン リングライト (ミスティ グレー)


　販売価格：税込2,860円



・PGYTECH JAPAN公式ストア


　https://pgytech-japan.com/products/p-pg-012


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　https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQTSPKLH
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【セキドについて】
日本国内において45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、現在は東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。また、これまで1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ21,000名以上のお客様にご参加いただいております。

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