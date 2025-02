【Naturecan x 山澤礼明コラボ】CBDで運動後の新しいリカバリー習慣を。「CBDアスリートバーム」が新発売！｜Naturecan

Naturecan株式会社

・Naturecanから2/7(金)に「CBDアスリートバーム」が新登場

・大人気トレーニング系YouTuberの山澤礼明さんとのコラボ商品

・CBD50mg配合

・90%以上の天然成分使用・ベジタリアン&ビーガン対応

・国内製造の安心品質

Naturecanx山澤礼明のコラボ「CBDアスリートバーム」が販売開始!

英国発CBD専門店Naturecan( https://www.naturecan.jp/ )では、2/7(金)19:00からトレーニング系人気YouTuberであり、実業家として多くのファンを魅了する山澤礼明(ひろあき)さんとのコラボ商品第2弾となる「CBDアスリートバーム」を販売開始いたします。

幅広い成分で筋トレや激しい運動で追い込んだ身体のリカバリーを促進させる筋肉ケア商品です。

■CBDアスリートバーム

通常販売価格:\4,700(税込)

容量:100g

商品特徴

- 50mgのCBD配合- ユニセックスで爽やかなサボンの香り- トレーニングや運動をされる方の筋肉ケア- 屋外露出の多い日のサポートにも- 体をほぐす マッサージボール付き- 持ち運び簡単でジムのお供にも- 90%以上の天然成分使用- ベジタリアン・ビーガン対応- 国内製造の安心品質

主な成分:

グリコーゲン

- リカバリーには欠かせない成分の体内のエネルギー源

ゴールデンカモミールエキス

- 引き締まった体作りをサポート

ビフィズス菌エキス / アルニカ花エキス

- 外部刺激を受けた肌を整えて保護

- 屋外運動後のケアに◎

四葉のクローバーエキス

- 外部刺激で影響される肌にハリと弾力を - 心と体を健やかに

ヒアルロン酸 / アミノ酸

- 肌を保湿して潤いとハリを

筋トレ愛好者の間でも注目されているCBD

CBDとは、ヘンプやカンナビスなどの麻植物が持つ天然化合物カンナビノイドの1種のこと。

2017年には世界保健機関(WHO)によって安全性が発表され、欧米では根本的な身体の不調の改善策の一つとして昨今大注目されてきました。

一見無関係に見えるボディメイクトレーニングとCBDですが、運動との相性は非常に良く、多くのスポーツ選手たちにCBDが愛用されています。

また、本製品は先端にマッサージボールが付いたチューブタイプのパッケージを採用。

手を汚さず、直接気になる部分に塗って体を気持ちよくほぐせる仕様になっています。

さらっとした使い心地で快適に使用できるテクスチャと、持ち運びに便利なチューブタイプの容器で、いつでも・どんな場所でもご利用いただけます。

こんなシーンにおすすめ!

屋外運動後に

トレーニングや運動後に

ストレッチやヨガの前後に

デスクワークや勉強の合間に

就寝前のリラックスタイムに

発売記念キャンペーン開催!

公式サイト( https://www.naturecan.jp/ )では、2/13(木)までの7日間限定で「CBDアスリートバーム」発売記念キャンペーンを実施致します。

概要

■期間:2/7(金)19:00~2/13(木)23:59

■割引率:15%OFF

この機会にぜひお買い求めください!

Naturecanについて

公式サイト :https://www.naturecan.jp/

Naturecanは2019年にイギリスのマンチェスターで設立され、現在約70カ国に展開するグローバルウェルネスブランドです。

「As close to Nature as we can」(自然に寄り添って/できるだけ自然に近く)というコンセプトのもと、できるだけ人工的な成分ではなく自然素材を使ったり、環境にやさしい商品開発をするなど、自然を大切にしながら活動を行っています。

Naturecanの全てのCBD製品は、複数の第三者機関による6段階の品質テストが実施されており、THCフリー・GMOフリーなど確かな品質が保証されています。

ヘンプの生産から製品の品質までNaturecanで管理を徹底し、サプライチェーンの透明性を確保することで、お客様に自信を持って安心安全な製品を提供しています。

会社概要

会社名:Naturecan株式会社

代表取締役:中島沙紀

お問い合わせ:info-jp@naturecan.com

Instagram: https://www.instagram.com/naturecanjp/

Twitter:https://x.com/NaturecanJP

公式サイト:https://www.naturecan.jp/

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/naturecan/

Qoo10: https://www.qoo10.jp/shop/naturecanofficial

