世界的ロックバンド LINKIN PARKとストリートブランド Peace and Afterが初のチームアップを実現！チームアップピースを揃えたPOP-UP EVENTを2月8日（土）より開催。

株式会社ブラザーフッド・コーポレーション2月8日(土)からCAPSULE by Peace and Afterにて開催来日に合わせて決定したLINKIN PARKとPeace and Afterのコラボレーション

“マッチアップウェア”作成を得意とするストリートブランド Peace and After(ピース アンド アフター)が、世界的ロックバンド LINKIN PARK(リンキン・パーク)と初となるチームアップコレクションを発表いたします。

実に7年振りに活動再開を果たしかつてないほどの力強さで復活した世界的ロックバンド LINKIN PARK。世界14カ国で初登場1位を獲得したニューアルバム『フロム・ゼロ』、新たなメンバー編成にも注目が集まる中、12年振りの来日も決定。2月11日・12日の日本公演2DAYSの真っ只中にPeace and Afterとのチームアップピースの発売が決定いたしました。全3型のアイテムは、ジャパンツアーに合わせた日本及びアジアをインスピレーション・ソースにした、風神・雷神と東洋の龍をメイングラフィックとしたインパクトのあるデザイン。風神・雷神と龍が空を舞う際、激しい暴風と雷鳴を轟かせます。その様はまるで空全体が音楽を奏でているかの様であり、LINKIN PARKの発するラウドロック由来のパワー漲る音像とリンクさせたものとなっております。また、風神・雷神の背後と、龍が手に持つ宝珠にはLINKIN PARKのニュー・ロゴが描かれており、チームアップピースであることをシンボリックに物語ります。

POP-UP期間にはLINKIN PARKメンバーが愛用する機材の展示もするなどコラボレーション仕様の内装も演出。その他にもLINKIN PARKオリジナルプロダクトをはじめ、LINKIN PARKと日本人アーティストUSUGROWやLAのブランド Prospective Flowのデザイナー MUTSUとのコラボレーションピースも販売致します。本コレクションは、2024年2月8日(土)より開催されるPOP-UPでローンチを予定。2月15日(土)までの期間限定販売となります。また、2月8日(土)よりPeace and After公式オンラインストアでの発売も実施いたします。

LINKIN PARK×Peace and Afterコラボレーション商品LINKIN PARKオリジナル商品とUSUGROWコラボレーション商品LINKIN PARK×MUTSU by Prospective Flowコラボレーション商品

【POP-UP】

・期間:2025年2月8日(土)-2月15日(土)

・店舗: CAPSULE by Peace and After https://www.instagram.com/capsule_jpn/

・住所:〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-6-12 1F (店休:不定休)

Peace and After

公式オンラインストア https://peaceandafter.jp/

Instagram https://www.instagram.com/peaceandafter/