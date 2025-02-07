印刷塗装技術を活かした『プリプラ フィギュアのお皿』シリーズに、切子風模様の「Vol.5」「Vol.6」が登場。あみあみにて、それぞれ予約受付中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、メーカー「株式会社ディーアイジー」より、『プリプラ フィギュアのお皿』の「Vol.5」「Vol.6」を現在、それぞれご案内中です。



製品ページはこちら：


・プリプラ フィギュアのお皿 Vol.5


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-SCL3-79476(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-SCL3-79476)


・プリプラ フィギュアのお皿 Vol.6


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-SCL3-79477(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-SCL3-79477)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗ご案内


https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)


■プリプラ フィギュアのお皿






【製品情報】


□参考価格：各990円(税込)


□発売日：2025年6月予定


□企画・製造・発売元：株式会社エムアイシー


□販売元：株式会社ディーアイジー


【サイズ】


・ランナー：縦約84×横約84mm


・大皿：直径約35mm


・小皿：直径約24mm


【素材】ABS



【セット内容一覧】


・大皿×2


・小皿×3



●プリプラ フィギュアのお皿 Vol.5


・製品ページはこちら


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-SCL3-79476(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-SCL3-79476)




















●プリプラ フィギュアのお皿 Vol.6


・製品ページはこちら


https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-SCL3-79477(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-SCL3-79477)




















印刷塗装の技術を活かして様々な絵柄、模様にチャレンジする“フィギュアのお皿”シリーズ。



5弾,6弾は切子風のお皿で、切り込みの深さを印刷塗装で再現した本格的な仕様です。



第5弾は、暖色系のガラスの表面に切子風模様が入ったやさしく、華やかな雰囲気のお皿。


第6弾は、寒色系の切子風模様が入った涼しげな雰囲気のお皿。



フィギュアに持たせて良し！食品パーツを載せても良し！そのまま並べて飾っても良し！


お手持ちのフィギュアの様々なシチュエーションのお供に！



プリプラとは・・デジタルプリント×プラキット


フルカラー印刷を施した塗装いらずのプラキット！


接着も不要で、ランナーから切り離して組み立てるだけでフルカラーモデルが完成します。


作りやすさと、精巧さが両立したライト層からマニア層までご満足頂ける、


完全なる『MADE IN JAPAN』の製品です。



※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C)2024 M.I.C.Corp.



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗ご案内


https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)