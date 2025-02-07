印刷塗装技術を活かした『プリプラ フィギュアのお皿』シリーズに、切子風模様の「Vol.5」「Vol.6」が登場。あみあみにて、それぞれ予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、メーカー「株式会社ディーアイジー」より、『プリプラ フィギュアのお皿』の「Vol.5」「Vol.6」を現在、それぞれご案内中です。
製品ページはこちら：
・プリプラ フィギュアのお皿 Vol.5
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-SCL3-79476(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-SCL3-79476)
・プリプラ フィギュアのお皿 Vol.6
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-SCL3-79477(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-SCL3-79477)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)
■プリプラ フィギュアのお皿
【製品情報】
□参考価格：各990円(税込)
□発売日：2025年6月予定
□企画・製造・発売元：株式会社エムアイシー
□販売元：株式会社ディーアイジー
【サイズ】
・ランナー：縦約84×横約84mm
・大皿：直径約35mm
・小皿：直径約24mm
【素材】ABS
【セット内容一覧】
・大皿×2
・小皿×3
●プリプラ フィギュアのお皿 Vol.5
・製品ページはこちら
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-SCL3-79476(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-SCL3-79476)
●プリプラ フィギュアのお皿 Vol.6
・製品ページはこちら
https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-SCL3-79477(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-SCL3-79477)
印刷塗装の技術を活かして様々な絵柄、模様にチャレンジする“フィギュアのお皿”シリーズ。
5弾,6弾は切子風のお皿で、切り込みの深さを印刷塗装で再現した本格的な仕様です。
第5弾は、暖色系のガラスの表面に切子風模様が入ったやさしく、華やかな雰囲気のお皿。
第6弾は、寒色系の切子風模様が入った涼しげな雰囲気のお皿。
フィギュアに持たせて良し！食品パーツを載せても良し！そのまま並べて飾っても良し！
お手持ちのフィギュアの様々なシチュエーションのお供に！
プリプラとは・・デジタルプリント×プラキット
フルカラー印刷を施した塗装いらずのプラキット！
接着も不要で、ランナーから切り離して組み立てるだけでフルカラーモデルが完成します。
作りやすさと、精巧さが両立したライト層からマニア層までご満足頂ける、
完全なる『MADE IN JAPAN』の製品です。
※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。
(C)2024 M.I.C.Corp.
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)