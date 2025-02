ROYAL PARTY、SPIRALGIRLなどを展開するL.W.C.社から原宿に“コンセプト セレクトショップ”「L.W.C.」をNEWオープン！

株式会社 L.W.C.

この度、株式会社L.W.C.(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:塚越克美)が新ショップ「L.W.C.」(読み:エル・ダブリュ・シー)を立ち上げ、2月28日(金)にラフォーレ原宿4Fにオープンをする。

L.W.C.社で展開する各アパレルブランドを中心とした“コンセプト セレクトショップ”になり、ファッションを軸にさまざまなコンテンツの展開を予定している。

本ショップは定期的にコンセプトを変えながら、形に捉われないスタイルでファッションを発信し商品展開やイベントをおこなっていく。また関連会社である株式会社グレイスとの取り組みも積極的におこない、さまざまなコラボレーションを実現していき、各ブランドのターゲットへのアプローチ強化に加え、L.W.C.はインバウンド市場など、新たなターゲットへのアプローチも狙う。

原宿というファッションの街から日本、そして世界に向けたL.W.C.独自のファッションコンテンツを発信し続け、サプライズしていくNEWショップになる。

L.W.C.は全国で店舗展開をしている「ROYAL PARTY」「SPIRALGIRL」「BACK TO THE FIELD」「4GEEKs by SPIRALGIRL」「DOUBLE NAME」に加え、Web中心で展開をしている「PONEYCOMB TOKYO」「MIIA」「mytwilight」「MORE self LOVE」のブランドをラインナップ。

今回のショップのオープニングコンテンツは各ブランドの「MLBコレクション」を展開予定。(参加ブランド:ROYAL PARTY、BACK TO THE FIELD、DOUBLE NAME、PONEYCOMB TOKYO、mytwilight)

2025年3月1日からは話題のMLBアイテムが各ブランドより続々発売!

期間限定の品揃えやノベルティーから目が離せない。情報解禁をお楽しみに!

(アイテム左から:BACK TO THE FIELD アノラックジャケット/シカゴ・カブス、ZIPロゴフーディーセットアップ/ニューヨーク・ヤンキース、刺繡ワッペンメッシュニットZIPパーカー、カップ付きワンポイントロゴサーマルキャミソール/ロサンゼルス・ドジャース)

【ショップ情報】

<L.W.C.>

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿 4F

TEL:03-6721-1795

営業時間:11:00~20:00

【ブランド情報】

<ROYAL PARTY>

▽店舗

札幌PARCO店、仙台PARCO店、ルミネエスト新宿店、SHIBUYA109店、池袋PARCO店、銀座インズ店、名古屋PARCO店(3/1~移転オープン)、梅田EST店、キャナルシティ博多店

■OFFICIAL WEB STORE:https://roomys-webstore.jp/royal-party/

■Instagram: https://www.instagram.com/royalparty_official/

■TikTok:https://www.tiktok.com/@royalparty__official

■X:https://x.com/royalpartyweb

<SPIRALGIRL/4GEEKs by SPIRALGIRL/BACK TO THE FIELD>

▽店舗

札幌PIVOT CROSS店、仙台PARCO店、ルミネエスト新宿店、SHIBUYA109店、池袋PARCO店、梅田EST店(2/21~移転オープン)、キャナルシティ博多店

■OFFICIAL WEB STORE:https://store.spiralgirl.jp/

■Instagram:

・SPIRALGIRL https://www.instagram.com/spiralgirl_official/

・4GEEKs by SPIRALGIRL https://www.instagram.com/4geeks_official/

・BACK TO THE FIELD https://www.instagram.com/back_to_the_field_official/

■TikTok:https://www.tiktok.com/@spiralgirl__official

■X:

・SPIRALGIRL https://x.com/spiralgirl_jp

・4GEEKs by SPIRALGIRL https://x.com/4geeksS

<DOUBLE NAME>

▽店舗

ルミネエスト新宿店、横浜ジョイナス店、梅田EST店(3/14 NEW OPEN)

■OFFICIAL WEB STORE:https://zozo.jp/brand/doublename/

■Instagram:https://www.instagram.com/doublename_official/

■TikTok:https://www.tiktok.com/@doublename_official

■X:https://x.com/DOUBLE__NAME

<PONEYCOMB TOKYO>

▽店舗

あべのキューズモール店(3/14 NEW OPEN)

■OFFICIAL WEB STORE:https://www.poneycomb.tokyo/

■Instagram:https://www.instagram.com/poneycombtokyo/

■X:https://x.com/PONEYCOMB

<MIIA>

■OFFICIAL WEB STORE:https://roomys-webstore.jp/miia/

■Instagram:https://www.instagram.com/miia_official/

■TikTok:https://www.tiktok.com/@miia_official

■X:https://x.com/miiawebstore

<mytwilight>

■OFFICIAL WEB STORE:https://roomys-webstore.jp/mytwilight/

■Instagram:https://www.instagram.com/mytwilight.official/

■TikTok:https://www.tiktok.com/@mytwilight.official

■X:https://x.com/mytwilight___

<MORE self LOVE>

■OFFICIAL WEB STORE:https://roomys-webstore.jp/moreselflove/

■Instagram:https://www.instagram.com/___moreselflove___/

■TikTok:https://www.tiktok.com/@moreselfloveofficial

リリース発行元:株式会社L.W.C.

≪本リリースに関するお問い合わせ先≫

株式会社L.W.C.

担当:吉濱 彩子

東京都渋谷区広尾1-7-23 グレイスビル

Tel:03-5422-8007

E-mail: a.yoshihama@lwc.tokyo