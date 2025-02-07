【ヴァルキリーコミックス『魔法少女×敗北裁判1』発売記念】直筆サイン入り複製原画＆ギフトカードプレゼントキャンペーン開催！
キルタイムコミュニケーション（東京都中央区）は、ヴァルキリーコミックス『魔法少女×敗北裁判1』の発売を記念して、2月7日より柳原先生直筆サイン入り複製原画やAmazonギフト券が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。
応募方法
1.コミックヴァルキリー編集部Xアカウント(https://x.com/comic_valkyrie(https://x.com/comic_valkyrie))を
フォロー&該当投稿(https://x.com/comic_valkyrie/status/1887501501393715473(https://x.com/comic_valkyrie/status/1887501501393715473))をリポスト
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応募締切
2025年3月7日(金)23：59まで
魔法少女×敗北裁判1
https://www.comic-valkyrie.com/mashoban/new.html(https://www.comic-valkyrie.com/mashoban/new.html)
漫画：柳原満月
発売日：2025年2月7日
判型：B6
定価：748円(本体680円＋税10%）
ISBN：9784799220054
異界からの侵略者『怪異』に対して唯一対抗できる“魔法少女”。彼女たちは人々に勇気を与える存在でなくてはならない。人々の希望でなくてはならない。 そして──決して敗北してはならない！ しかし重責のもと、怪異に敗れ“魔法少女”の名を穢してしまった少女たち。 彼女たちは『敗北裁判』の法廷において、無様な敗北姿を晒され重罰の餌食となる…。 そんな憐れな魔法少女たちを救うため、新人魔法弁護士・岬護ユゥリが奔走する！！
敗北した魔法少女をジャッジメント！
試し読みはこちらから :
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(C)MITSUKI YANAGIHARA／キルタイムコミュニケーション
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