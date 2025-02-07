【神奈川県寒川町】初！寒川町でミニ面接会を開催します！
3月4日開催 寒川町ミニ面接会
寒川町とハローワーク藤沢が連携し、寒川町に関する企業が参加するミニ面接会を開催します！
ミニ面接会は令和5年度から開催していますが、寒川町内での開催は初めてとなります。
寒川町内で就職をお考えの方はもちろん、寒川町に関する企業に興味のある方は、お気軽にご参加ください。
●ミニ面接会の魅力！
・年齢／職歴等問わず、どなたでも参加できます。
・寒川町に関連する”様々な業界”の企業と出会えます
・事前の書類審査なしで、企業の採用担当者と個別相談／面接ができます。
・「就職先に迷っている」方は、個別相談のみも可能です。
・ハローワーク藤沢の職員もいますので、履歴書の書き方等の相談もできます。
・個別相談／面接を受けた場合は、求職活動実績となります。（個別相談のみでも）
ご自身の経験やスキル、希望に合った企業と出会えるチャンスです。
ぜひ、この機会にご参加ください！
日時：令和7年3月4日 火曜日
午前の部 9時30分から正午（最終受付11時）
午後の部 13時30分から16時（最終受付15時）
場所：寒川町町民センター1階 展示室
（〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山165）
対象：どなたでも（年齢問わず）
内容：
【午前の部】
9時20分～ 受付開始（入退室自由）
9時30分～ 企業合同説明（企業PRを聞けます）
企業合同説明終了後 個別相談／面接
【午後の部】
13時20分～ 受付（入退室自由）
13時30分～ 企業合同説明（企業PRを聞けます）
企業合同説明終了後 個別相談／面接
特徴：参加無料、服装自由、年齢不問、事前予約不要、入退室自由
ハローワーク藤沢の職員へ履歴書の書き方等の相談可能
●参加企業
【午前の部】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/91345/table/57_1_339edbe91d97673b3783f9f87e41f777.jpg ]
【午後の部】
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/91345/table/57_2_5e4b57de04a750cf52e038d0386ae6b2.jpg ]
運転免許等の資格が必須な業種もありますが、入社後資格支援制度がある企業もありますので、まずはお気軽に個別相談／面接にいらしてください！
詳しくはホームページをご参照ください :
https://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/kankyokeizai/sangyoshinko/shokorosei/info/syurokinrosien/oshirase/18076.html
～就職を機に、寒川町へ住んでみませんか？～
神奈川県の中央に位置する寒川町。
広い空、澄んだ空気の中、起伏の少ないこの町で、
都会から離れず、「こころ」穏やかな暮らしをしてみませんか？
寒川町では、移住相談も受け付けています！
移住相談についてはこちら :
https://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/kikaku/kohosenryaku/kouhou/tantou/iju_soudan/index.html