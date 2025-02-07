【神奈川県寒川町】初！寒川町でミニ面接会を開催します！

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寒川町役場

3月4日開催　寒川町ミニ面接会

　寒川町とハローワーク藤沢が連携し、寒川町に関する企業が参加するミニ面接会を開催します！


ミニ面接会は令和5年度から開催していますが、寒川町内での開催は初めてとなります。


寒川町内で就職をお考えの方はもちろん、寒川町に関する企業に興味のある方は、お気軽にご参加ください。



●ミニ面接会の魅力！


・年齢／職歴等問わず、どなたでも参加できます。


・寒川町に関連する”様々な業界”の企業と出会えます


・事前の書類審査なしで、企業の採用担当者と個別相談／面接ができます。


・「就職先に迷っている」方は、個別相談のみも可能です。


・ハローワーク藤沢の職員もいますので、履歴書の書き方等の相談もできます。
・個別相談／面接を受けた場合は、求職活動実績となります。（個別相談のみでも）




ご自身の経験やスキル、希望に合った企業と出会えるチャンスです。


ぜひ、この機会にご参加ください！



日時：令和7年3月4日　火曜日


　　　午前の部　9時30分から正午（最終受付11時）


　　　午後の部　13時30分から16時（最終受付15時）


場所：寒川町町民センター1階　展示室


　　（〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山165）


対象：どなたでも（年齢問わず）


内容：


【午前の部】


　　9時20分～　　　　　受付開始（入退室自由）


　　9時30分～　　　　　企業合同説明（企業PRを聞けます）


　　企業合同説明終了後　個別相談／面接



【午後の部】


　　13時20分～　　　　 受付（入退室自由）


　　13時30分～　　　　 企業合同説明（企業PRを聞けます）


　　企業合同説明終了後　 個別相談／面接



特徴：参加無料、服装自由、年齢不問、事前予約不要、入退室自由


　　　ハローワーク藤沢の職員へ履歴書の書き方等の相談可能



●参加企業

【午前の部】


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/91345/table/57_1_339edbe91d97673b3783f9f87e41f777.jpg ]

【午後の部】


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/91345/table/57_2_5e4b57de04a750cf52e038d0386ae6b2.jpg ]

　運転免許等の資格が必須な業種もありますが、入社後資格支援制度がある企業もありますので、まずはお気軽に個別相談／面接にいらしてください！




詳しくはホームページをご参照ください :
https://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/kankyokeizai/sangyoshinko/shokorosei/info/syurokinrosien/oshirase/18076.html
～就職を機に、寒川町へ住んでみませんか？～

　神奈川県の中央に位置する寒川町。


　広い空、澄んだ空気の中、起伏の少ないこの町で、


　都会から離れず、「こころ」穏やかな暮らしをしてみませんか？


　


　寒川町では、移住相談も受け付けています！



移住相談についてはこちら :
https://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/kikaku/kohosenryaku/kouhou/tantou/iju_soudan/index.html