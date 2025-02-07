【ANEMONE（アネモネ）】2月7日発売 2025SS「フリルシュシュ」の春コーデ
アクセサリーブランド「ANEMONE（アネモネ）」から発売した2025SS一押し「フリルシュシュ」。春はいつもより少し大きめのサイズと惹かれる配色のフリルシュシュを取り入れてほしい気持ちを込めて 多数の新作が2025年2月7日（金）に一斉発売。
気になるスタイリスト・ヘアスタイリスト・ファッションインフルエンサーのみなさんに、春コーデへの取り入れ方を聞いてみました。それぞれのスタイルにピッタリなデザインのセレクトと、 真似をしたくなるコーデは必見！
中野 ゆりか ｜ スタイリスト
感度の高さと個性のバランスが取れたコーディネートで、幅広いブランドやモデルからの支持が厚いスタイリスト。自身の悩みであった、くせ毛から名前を付けたブランドCurlychouのデザイナーでもある。
@yurikaden(https://www.instagram.com/yurikaden/?hl=ja)
バイカラーオーガンジーシュシュ / \1,320（税込）
バイカラーパイピングシュシュ / \1,320（税込）
バイカラーオーガンジーシュシュ / \1,320（税込）
バイカラーパイピングシュシュ / \1,320（税込）
土田 瑠美 ｜ ヘアスタイリスト
福岡在住のヘアスタイリスト。インスタグラムで独自のアレンジやファッションを投稿し一躍有名に。サロンワークに雑誌やブライダルなど多方面で活躍中。
@ru0711(https://www.instagram.com/ru0711/?hl=ja)
バイカラーオーガンジーシュシュ / 1,320円（税込）
バイカラーボリュームフリルシュシュ / 1,980円（税込）
シアープリーツシュシュ / 1,760円（税込）
バイカラーオーガンジーシュシュ / 1,320円（税込
バイカラーボリュームフリルシュシュ / 1,980円（税込）
シアープリーツシュシュ / 1,760円（税込）
柳瀬 美央 ｜ ファッションインフルエンサー
学生時代にオンラインセレクトショップでバイヤー兼スタイリストを勤めた後、アパレル企業に就職。現在はフリーランスでセレクトショップ販売員、ファッションインフルエンサー、モデルとして活躍中。
@_0138n(https://www.instagram.com/_0138n/?hl=ja)
レースシュシュ / 1,430円（税込）
シアープリーツシュシュ / 1,760円（税込）
レース×ギンガムチェックシュシュ / 2,970円（税込）
レースシュシュ / 1,430円（税込）
シアープリーツシュシュ / 1,760円（税込）
レース×ギンガムチェックシュシュ / 2,970円（税込）
フリルシュシュを見る :
https://sanpo-online.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%B7%E3%83%A5&search=search&filtercode1=10&min_price=0&max_price=500000
■販売詳細
■展開店舗
ANEMONE全店舗
SANPO ONLINE
（https://sanpo-online.jp/shop/c/canemone/）
■発売日
店舗：2025年2月7日（金）～
オンラインストア：2025年2月7日（金）10：00～
■ANEMONE
国内41店舗を展開するアクセサリーブランド「ANEMONE（アネモネ）」。
アクセサリーブランド『アネモネ』は 「いつの日も、どんなわたしにも」を コンセプトにアクセサリーを提案します。
HP：https://anemone-official.jp
オンラインストア：https://sanpo-online.jp/shop/e/ea-0176/
instagram：https://www.instagram.com/anemone_official/?hl=ja