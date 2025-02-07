¡ÚÁã³ûÂçÄ»¿À¼Ò¾¦Å¹³¹¡Û¡Ú¹¥É¾²ÔÆ¯Ãæ¡Û¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁã³û¤Ï¡Ö¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î³¹¡×ºÇ¿·AIµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¡Ø¤â¤â¤â¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª
¢¡Áã³û¤ò¡Ø¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î³¹¡Ù¤Ë¡ª¾¦Å¹³¹¤Î¿·±þ±ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ø¤â¤â¤â¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ª
¡Ø¤â¤â¤â¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¤Ï¡©
Áã³ûÂçÄ»¿À¼Ò¾¦Å¹³¹¤Î±þ±ç¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¤â¤â¤â¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤¹¤¬¡Ø¤â¡Ù¡¦¤³¤É¡Ø¤â¡Ù¡¦¤³¤ì¤«¤é¡Ø¤â¡Ù¡£
¾¦Å¹³¹¤¬Ì¤Íè¤Ë·Ç¤²¤ë¡¢3¤Ä¤Î¥ー¥ïー¥É¤«¤é¡Ø¤â¤â¤â¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¢¡¡Ø¤â¤â¤â¤Á¤ã¤ó¡ÙÀßÃÖ¾ì½ê¾ÜºÙ¤È²ÔÆ¯»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ü ²ÔÆ¯»þ´Ö 9:00～17:00
Áã³ûÂçÄ»¿À¼Ò ¶Æâ
¥µ¥ß¥Ã¥ÈÁã³ûÅ¹Á°
ÀßÃÖ²Õ½ê¤Ï2²Õ½ê¡ª
¡ü¤â¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ
¡¦¥Èー¥¯¥Ü¥¿¥ó¤ÏÍ¥¤·¤¯²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦²ñÏÃÃæ¤ËÀ¼¤¬¤¦¤Þ¤¯Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤»ö¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·Ä¾¤·¤ÆºÆÅÙ¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î°Ù¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯²ÔÆ¯¤òÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡1/26(Æü) ¤â¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤â¤â¤âÃÂÀ¸º×¡Ù³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Æ»Ò¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
²¿¤òÊ¹¤³¤¦¤«¤Ê...?
¥ß¥Ë±ïÆü¥³ー¥ÊーÂçÀ¹¶·¡ª
ÃæÂ¼²ñÄ¹¤â±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¢¡¡Ø¤â¤â¤âÃÂÀ¸º×¡Ù¸ø¼°Instagram¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈºÇ¿·¾ðÊó¤òËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¡¢¥Öー¥¹¾Ò²ð¡¢¤â¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òÇÛ¿®¡ªÃÂÀ¸º×¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤...? ¤¼¤Ò¤¼¤Ò±þ±ç¤È¥Õ¥©¥íー¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¡ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¾¦Å¹³¹»Ù±ç»ö¶È ～Áã³û¤ÎAI¿·Ì¾½ê¤Å¤¯¤ê～
¡ØÏÃ¤·¤Æ¡¦ÃÎ¤Ã¤Æ¡¦¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡§¾¦Å¹³¹¤¬AIµ»½Ñ¤ÇÌ¤Íè¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¡Ù¤È¤Ï¡©
ºòÇ¯4·î¤Ë¸Å¤¯¤«¤é¤³¤ÎÃÏ°è¤È¶¦¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÁã°ì¾¦Å¹²ñ¡×¤È¡ÖÂçÄ»¾¦Å¹²ñ¡×¤¬¡ÖÁã³ûÂçÄ»¿À¼Ò¾¦Å¹³¹¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¾¦Å¹³¹¤¬¤è¤ê³èÀ²½¤¹¤ëÌ¤Íè¤òºÆ¹Í¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤òÀ¸¤¤ë¡Ö¤³¤É¤â¤¿¤Á¡×¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¾¦Å¹³¹Á´ÂÎ¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Áã³û¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ï¿¿µÕ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÁã³û¤Î¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ ÅìµþÅÔÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¾¦Å¹³¹»Ù±ç»ö¶È¡×¤Ë±þÊç¡¢Ä¹¤¤Ä´À°´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¼Ò²ñ¤Î¾ï¼±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢Èó¾ï¤ËÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¡ÖAIµ»½Ñ¡×¤ò¶î»È¤·¡¢¾¦Å¹³¹¹Í°Æ¤Î¿·¤·¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤â¤â¤â¤Á¤ã¤ó¡×¤È¼ÂºÝ¤ËÂÐÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤ä¾¦Å¹³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡ØÏÃ¤·¤Æ¡¦ÃÎ¤Ã¤Æ¡¦¸«¤Ä¤±¤Æ¡Ù¤â¤é¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤Ï¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ ÅìµþÅÔÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¾¦Å¹³¹»Ù±ç»ö¶È¡×¤Ë±þÊç¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¡¢
Áã³ûÂçÄ»¿À¼Ò¾¦Å¹³¹²ñÄ¹ ÃæÂ¼°Â¼¡ ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ñ°÷¤ÎÁí°Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áã³ûÂçÄ»¿À¼Ò¾¦Å¹³¹
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
03-5805-1055
Ã´Åö¡§¾¾ÅÄ(matsuda@threeb.co.jp)