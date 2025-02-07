24人同時に入れる東海最大級サウナが名古屋駅前に2/14開業

株式会社丸泰

建設不動産業を行う株式会社丸泰（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：伊藤 寛章）は、2025年2月14日、名古屋駅から徒歩5分の場所に東海エリア最大級のサウナ専用施設「SAUNA MONKEY」をオープンいたします。本施設は「すべての人が整える」をコンセプトに、多様なニーズに応えるサウナ体験を提供します。

「SAUNA MONKEY」は、初心者から現役サウナーまで幅広い利用者が楽しめる施設を目指し、東海エリア最大級の広さと名古屋駅至近の好立地を活かして誕生しました。本施設は、サウナ施設では珍しい「桶シャワー※1」による爽快な冷却体験や、サウナ室の最上段に設けた「ボス猿席※2」での高温体験を提供。また、東海エリアでは珍しいパブリックエリアと個室を併用した設計により、利用者のスタイルに合わせた自由なサウナ体験が可能です。ぜひ一度ご来店いただき、サウナの魅力をご体感ください。

※1 桶シャワー※2 ボス猿席

【施設概要】

店舗名：SAUNA MONKEY

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅南 1-17-23 ニッタビル地下1F

営業時間：月～木・日・祝日 9:00～24:00 / 金・土・祝前日 9:00～翌 2:00 無休

利用料金：パブリック 2,500 円/120 分 3,600 円/フリータイム(サル価格)

個室 15,000 円/100 分 個室 18,000 円/120 分

サウナ室：

PUBLIC(パブリック)

Sauna Mountain(メインサウナ) 猿山をイメージしたメインサウナ

■温度:約 90°C ■定員:24 名 ■オートロウリュウ ■アウフグースサービス■私語禁止

Sauna Forest(瞑想サウナ) 低温高湿度で心地よい暖かさを提供

■温度:約 50°C ■定員:5 名 ■スチーム ■私語禁止

Sauna Base(談話サウナ) 会話を楽しみながらセルフロウリュウで温度調整ができる、秘密基地のような空間

■温度:約 95°C ■定員:3 名 ■セルフロウリュウ ■歓談可

PRIVATE ROOM(個室)

Black Room シックで落ち着いた雰囲気

■温度:約 85°C ■定員:4 名 ■セルフロウリュウ ■撮影・SNS 投稿可能

White Room シンプルで洗礼されたデザイン

■温度:約 85°C ■定員:4 名 ■セルフロウリュウ ■撮影・SNS 投稿可能

*メインサウナではアウフグースイベント定期開催予定。

*パブリックは男性専用、個室は女性もご利用できます。

*個室でのご利用も可能です。

*営業時間、利用料金は予告なく変更となる場合がございます。

個室サウナ水風呂・温風呂休憩エリアととのいエリア