AKuser BE THE ULTIMATE レリーズボタン SRB1000シリーズ 新発売

2ndfocus【セカンドフォーカス】(E&Iクリエイション株式会社運営)はAkuser BE THE ULTIMATE(エーケーユーザービーザアルティメット)のレリーズボタン「SRB1000シリーズ」を2025年2月7日(金)に発売致します。

メーカー希望小売価格:\8,800(税込)

About AKuser BE THE ULTIMATE

AKuser BE THE ULTIMATEは、2022年末に中国・広東省で設立されたブランドです。

主にカメラのアクセサリー、独自デザインの高級シャッターボタンを中心に展開しています。ブランドポリシーである「BE THE ULTIMATE」には、単に実用性を追求するだけでなく、光と影、色彩が織り成す豊かな変化を大切にし、ユーザーに感動や楽しさ、そして所有する喜びを提供したいという思いが込められています。

どんなに小さな製品であっても、その細部にまで徹底的にこだわり抜き、宝石のような価値を創造することで、単なる製品を超えた心に残る体験を提供することを目指しています。

SRB1000シリーズは、機械式腕時計パーツに使用されている高精度5軸CNC加工により、JIS規格に基づいて製造された製品です。12mm、8mmの2サイズ展開やカラーごとの異なる魅力を持ち、精密加工による美しさを追求しています。

SRB1000 MODERNGOLD 12mm

AKuser BE THE ULTIMATE SRB1000 MODERNGOLD 12mm ソフトレリーズボタン | シャッターボタン

材質:真鍮

特徴:鮮やかな金色と、伝統的な質感が際立つデザインです。

SRB1000 ONYX BLACK

AKuser BE THE ULTIMATE SRB1000 ONYX BLACK 8mm , 12mm ソフトレリーズボタン | シャッターボタン

材質:ステンレス

特徴:黒い光沢が美しく、静寂さとクールさを際立たせるブラックカラーです。

SRB1000 SILVERY

AKuser BE THE ULTIMATE SRB1000 SILVERY 8mm , 12mm ソフトレリーズボタン | シャッターボタン

材質:ステンレス

特徴:光を反射し、上品な輝きを放つシルバーカラーです。

SRB1000 PRUSSIAN BLUE 12mm

AKuser BE THE ULTIMATE SRB1000 PRUSSIAN BLUE 12mm ソフトレリーズボタン | シャッターボタン

材質:ステンレス

特徴:深みのある青色が際立ち、シンプルながらも洗練された高級感を漂わせます。

SRB1000 ROYALBLUE 8mm

AKuser BE THE ULTIMATE SRB1000 ROYALBLUE 8mm ソフトレリーズボタン | シャッターボタン

材質:ステンレス

特徴:アクセントとなる一品で、高貴さを際立たせる深みのあるブルーカラーです。

対応機種

ライカM型.ニコンZ f.富士フィルムX-Pro3.X-E.X100.シリーズなどシャッターボタンにネジが切ってあるカメラなら使用可能です。

※一部ネジ穴の口径が合わず使用できないものがあります。

E&Iクリエイション株式会社について

E&Iクリエイション株式会社は2023年3月設立され、映像のクリエイティブな可能性を広げる為、取り組んでおります。

映像業界の経験豊富な創業者が牽引する我々は、クリエイティビティと技術の融合を通じて、感動的な映像体験を創り出すことに情熱を傾けています。

取り扱いブランド:AstrHori、Viltrox、MR.DING、POLAR、SG-image、AKuserなど

HP:https://www.eicre.co.jp/