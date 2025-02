2月27日、「KKE Vision for ものづくり ～企業価値を高めるデジタル技術とエンジニアリング～」を開催

株式会社構造計画研究所

株式会社構造計画研究所は、2月27日(木)、「KKE Vision for ものづくり ~企業価値を高めるデジタル技術とエンジニアリング~」をコングレスクエア日本橋にて開催します。

製造業の未来を予想する講演×展示イベントとして、企業経営の研究者による講演のほか、日本のものづくりの最先端に携わる各企業による事例講演、体験やデモを交えたデジタル技術活用事例の展示をご覧いただけます。

私たち構造計画研究所は、情報技術と工学を基盤とした技術コンサルティングを通じ、より良い社会の実現に取り組んできました。現在、製造業では労働人口の減少、環境問題や災害リスクへの対応、グローバル競争の激化など多くの課題を抱えています。今後、日本のものづくりを持続的に発展させていくためには、ものづくりから「価値づくり」への転換、そしてそれを実現するための「組織づくり」が不可欠です。

本イベントでは、基調講演・特別講演として企業経営の研究者より、ヒトを中心に据えた価値創造のための経営論についてご講演いただくとともに、各企業講演では、ものづくり現場で培われてきたノウハウや最新のデジタル技術の活用事例について共有します。製造業の持続的な発展に向けて、企業価値の向上という切り口から、皆様とともにものづくりの未来を考えます。

KKE Vision for ものづくり ~企業価値を高めるデジタル技術とエンジニアリング~

開催日時:2025年2月27日(木)10:30-17:10(10:00開場 / 受付開始)

会場:コングレスクエア日本橋

参加費 : 無料(事前登録制)

<基調講演>(10:40-12:00)

「ヒトの論理とカネの論理:ものづくりから価値づくりへ」

慶應義塾大学 商学部 経営学専攻 准教授

THE WHY HOW DO COMPANY 代表取締役社長

岩尾 俊兵 氏



<特別講演>(16:10-17:10)

「資本としてのヒト~ひとづくりから価値づくりへ~」

事業創造大学院大学 事業創造研究科 教授

一守 靖 氏

その他、9セッションの企業講演では、さまざまな製造業の現場におけるデジタル技術の活用事例や、持続可能なものづくりに向けた取り組みについてご講演いただきます。

【株式会社構造計画研究所】

構造計画研究所は、工学知を用いて社会の諸問題の解決に挑む技術コンサルティングファームです。1956年に構造設計事務所として創業して以来、「大学、研究機関と実業界をブリッジする Professional Design & Engineering Firm」として、建設・防災、情報・通信、製造分野や意思決定支援など多様な領域に事業を拡げてきました。工学知をベースにしたエンジニアリングコンサルティングおよびプロダクツサービスの提供を通じて、複雑化する社会課題の解決に日々取り組んでいます。

