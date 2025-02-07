【ANEMONE】2025SSコレクション「フリルシュシュ」発売

株式会社サンポークリエイト

株式会社サンポークリエイトが展開するアクセサリーブランド「ANEMONE（アネモネ）」の2025SSコレクション第一弾「フリルシュシュ」が2025年2月7日(金)より発売。

2025SSコレクション第一弾は、花が開いたようなフォルムに仕上げた「フリルシュシュ」。

シュシュのフチに、立体的なフリルとウェーブを強調させ、一般的なギャザーを寄せただけのフォルムをアップデート。たっぷりとした生地とフリルの軽やかさで、かわいらしくも華やかさのあるアイテムに仕上げた「フリルシュシュ」がアネモネの今季一押しアイテム。

Frill Scrunchie

dg640034h / 1,760円（税込）t0660002h / 2,970円（税込）og830294h / 1,980円（税込）dg220084h / 1,320円（税込）dg220086h / 1,430円（税込）dg640042h / 1,870円（円）フリルシュシュ一覧 :https://sanpo-online.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%B7%E3%83%A5&search=search&filtercode1=10&min_price=0&max_price=500000

■販売詳細

■展開店舗

ANEMONE全店舗

SANPO ONLINE

（https://sanpo-online.jp/shop/c/canemone/）

■発売日

店舗：2025年2月7日（金）～

オンラインストア：2025年2月7日（金）10：00～

■ANEMONE

国内41店舗を展開するアクセサリーブランド「ANEMONE（アネモネ）」。

アクセサリーブランド『アネモネ』は 「いつの日も、どんなわたしにも」を コンセプトにアクセサリーを提案します。

HP：https://anemone-official.jp

オンラインストア：https://sanpo-online.jp/shop/e/ea-0176/

instagram：https://www.instagram.com/anemone_official/?hl=ja