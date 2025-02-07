待望の北海道地区初出店！昨春日本上陸したドイツ発のトラベルケースブランド『Floyd』が2025年2月15日(土)より大丸札幌店にてPOP UP開催

株式会社ビーズインターナショナル

2019年に誕生した『Floyd』は、ドイツ・ミュンヘン出身のBernd GeorgiとHorst Kernによって誕生しました。カリフォルニアのライフスタイルに憧れていた二人は、20年以上にわたるラゲッジ製造の専門知識と経験を経て、70年代のベニスビーチ・ボヘミアンにインスパイアされたスタイリッシュで機能的なトラベルケースをデザインしています。

待望の北海道地区初出店は、大丸札幌店で開催いたします。カラフルなカラーリングと遊び心のあるデザインが気分を上げてくれること間違いなしです。ぜひ、春休みのご旅行や新生活にFloydと一緒に旅してみてはいかがでしょうか？

他にはない豊富なカラーバリエーション、キャスター部分がスケートボードのウィールを採用しているのが特徴的です。

●FLOYD CABIN \121,000(税込)

・カラー：Bounty White、Floyd Gold、Sugar Pink、Miami Blue、Pacific Blue、Hot Orange、Magic Purple、Vegas Green、Tarmac Grey、Bronco Brown、Behia Redの11色展開

・サイズ: 55,5 cm x 39 cm x 23 cm

・重量:4,4 kg

・容量:41リットル

・外装: 100% ポリカーボネート マクロロン(R)

・裏地: リサイクルポリサテン

・その他仕様：360°スケートボードスピナーホイールシステム採用。アルミニウムフレーム構造、３桁TSAロック採用。スーツケースカバー、シューズバッグ、ハンドスパナ付き

・機内持ち込みサイズ、1-2泊対応サイズ。（LCC等不可の航空会社もありますので、事前に各航空会社規定サイズをご確認ください。）

●FLOYD CHECK-IN \143,000(税込)

・カラー：Bounty White、Floyd Gold、Sugar Pink、Miami Blue、Pacific Blue、Hot Orange、Magic Purple、Vegas Green、Tarmac Grey、Bronco Brown、Behia Redの10色展開

・サイズ: 70 cm x 45 cm x 25 cm

・重量:5,8kg

・容量:61リットル

・外装: 100% ポリカーボネート マクロロン(R)

・裏地: リサイクルポリサテン

・その他仕様：360°スケートボードスピナーホイールシステム採用。アルミニウムフレーム構造、３桁TSAロック採用。スーツケースカバー、シューズバッグ、ハンドスパナ付き

・3-4泊対応サイズ。

●FLOYD TRUNK \165,000(税込)

・カラー：Baunty White、Sugar Pink、Miami Blue、Pacific Blue、Hot Orange、Magic Purple、Vegas Green、Tarmac Grey、Bronco Brown、Bahia Redの10色展開

・サイズ: 78 cm x 50,5 cm x 29 cm

・重量:6,8 kg

・容量:95リットル

・外装: 100% ポリカーボネート マクロロン(R)

・裏地: リサイクルポリサテン

・その他仕様：360°スケートボードスピナーホイールシステム採用。アルミニウムフレーム構造、３桁TSAロック採用。スーツケースカバー、シューズバッグ、ハンドスパナ付き

・5-7泊対応サイズ。

Floydトラベルケース専用の替ウィールセット。

全11色あるのでケースに合わせてお好きなカラーにカスタマイズできます。

ケース購入時に付属されているハンドスパナを使ってご自身でお取り替え可能です。

全カラー全サイズご購入時のトラベルケースは、全カラー全て赤のウィールになりますが、お好きなカラーのウィールにカスタマイズし、オリジナルのトラベルケースをお楽しみいただけます。

●FLOYD WHEEL SET \11,000(税込)

カラー：Kickin Orange、Laser Green、Speed Yellow、Glow in the Dark、Rocket Gold、Neon Pink、Marshmallow Pink、Floyd Pink、Racing Green、Jet Blue、Knievel Blue、の全11色展開

・ウィール８個入り

・各ウィールにABEC7メタル・ボールペアリングが2個付属

＊ABEC(エイベック)とは、ペアリングの「軸受精度」を指す工場規格であり、数字が大きくなるほどより精密の高いペアリングであることをしめす。よって精度が高いほど高速で回転ができる性能を持っていると一般的に言われている。

●FLOYD WEEKENDER \40,700(税込)

・カラー：Bronco Brown、Gator Green、Hot Orange、Sugar Pink、SharkBlue、Sky Blue、Funky Lilac、Bahia Redの8色展開

・サイズ: 46cm x 31 cm x 24 cm

・容量：30リットル

・素材：ナイロンツイル

・裏地：リサイクルポリサテン

・パッド入りラップトップコンパートメント仕様

・調節可能なショルダーストラップ2本付き

・すべてのFloydトラベルケースに取り付け可能

・巾着袋付き

●FLOYD WASHKIT \17,600(税込)

・カラー：Bronco Brown、Gator Green、Hot Orange、Sugar Pink、Shark Blue、Holld Wood Pink、Sky Blue、Bshia Redの８色展開

・サイズ: 24cm x 19.5 cm x 9 cm

・容量：4リットル

・素材：ナイロンツイル

・裏地：リサイクルポリサテン

・マルチコンパートメント仕様

・Floyd巾着ダスターバッグ付き

ポップアップストア詳細

■2025年2月15日(土)～2月25日(火)

場所：大丸札幌店 １Fイベントスペース

〒060-0005 札幌市中央区北5条西4丁目7番地

https://www.daimaru.co.jp/sapporo/access.html

営業時間：10:00-20:00

電話番号：050-1780-6000代表

＊本イベントでは一部お取り扱いのないカラーもございます。

【Floyd(フロイド）】

2019年ドイツ・ミュンヘン出身のBernd GeorgiとHorst Kernによって誕生したトラベルケースブランドFloyd(フロイド)。

70年代のカリフォルニアスケートボードカルチャーの精神を現代に伝えながら、個性と革新性を体現しています。ユニークで特徴的な外観は、ファッション感度の高いビジネスパーソンや世界中を飛び回る旅行者らを魅了し、急速に拡大しています。

・オフィシャルサイト(国内)：http://floydjapan.com/

・オフィシャルインスタグラム(国内)：@floyd.japan

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

設立年：1990年12月

従業員数：360名（2024年6月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業