rienda¡Ê¥ê¥¨¥ó¥À¡Ë¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¾¦ÉÊ¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª2·î7Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡£

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するファッションブランド rienda(リエンダ)は2月14日(金)のバレンタインデーにむけて、昨年大好評であったユニセックスウェアを2月7日(金)よりrienda全店舗及びSHEL’TTER WEBSTOREにて発売いたします。

バレンタイン気分を盛り上げるユニセックスウェアには、riendaオリジナルロゴパッチを取り入れ特別な一着に。大切な方へのプレゼントや自分へのご褒美に、いつもとは違ったギフトで心に残るバレンタインをお楽しみいただけます。

商品ラインナップ

☑︎Rパッチ付きレディーススウェットTOP

COLOR:L-BLK/BEG/T-GRY

SIZE:FREE

PRICE:\7,700(tax in)

☑︎Rパッチ付きユニセックススウェットTOP

COLOR:L-BLK/BEG/T-GRY

SIZE:FREE

PRICE:\9,900(tax in)

☑︎Rパッチ付ユニセックススウェットPT

COLOR:L-BLK/BEG/T-GRY

SIZE:M/L

PRICE:\11,000(tax in)

※L-BLKは全てWEB限定アイテムとなります。

発売詳細

【rienda全国店舗・SHEL’TTER WEBSTORE】

発売日:2025年2月7日(金)

※発売日は店舗により異なる場合が御座います。

【 rienda BRAND CONCEPT】

女性らしさに大人なエッジを効かせ

艶やかさに人を魅了させる

そんなセンシュアルなデザインを表現

~The beauty of being yourself is essential~

rienda WEB STORE: https://www.ec-store.net/sws/r/rSRIENDA/

rienda Instagram:@rienda_official

rienda Twitter(X):@_rienda

<会社概要>

・ 名称:株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム市場・証券コード 3548)

・ 創業:2000年3月

・ 代表者:代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地:〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net