STACCATO〈スタッカート〉2025 SPRINGコレクションを公開

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するシューズブランド「STACCATO〈スタッカート〉」は、2025年春シーズンのLOOK BOOK及びオリジナルムービーを公開いたしました。

https://www.staccato.jp/

インポートシューズらしいオリジナリティ溢れるデザインと高品質&コンフォータブルな履き心地が大人の女性に支持される「STACCATO〈スタッカート〉」。

2025 SPRING COLLECTIONカタログは、2月7日(金)から各店舗にて配布がスタートいたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HelenbGST1M ]

2025 SPRING COLLECTIONでは、“Get ready for spring with new shoes.”をテーマに、新しい靴で新しい春を迎える準備をする女性を表現。

色とりどりのお花やカラーペーパー、ヴィンテージ感のあるカラーラグなど、春らしいカラー要素を取り入れ、心躍るような春の訪れを演出しました。ムービーでは、ワードローブの中からお気に入りのコーディネートに身を包んだ女性がお気に入りの一足を履き、爽やかな春風を感じる姿をストーリー仕立てで表現しています。

STACCATOらしい華やかでこだわりの詰まったデザインシューズで、足元から春支度をはじめたくなるようなカタログデザインになっております。

-2025 SPRING ITEM LINEUP-

STACCATOで大人気のプラットフォームシューズから新デザインが登場。

バックストラップ仕様のローファーデザインで、クラシックな印象もありつつサンダル感覚でも履ける優れもの。スタイリングも選ばず、シーズン問わず長く履けるアイテムです。

■デュオプラットフォームサンダル【350IS148-8050】\25,960(tax in)

モードかつトレンド感満載なスニーカーで、足元から感度高めなスタイリングに。

涼しげなメッシュネットデザインに、ミニマルなストーンバックルがアクセントになったストラップの組み合わせは、個性際立つデザイン。

カラーソックスと合わせてもおしゃれに楽しめる一足。

■ビリーベルトコンビネットスニーカー【350IS149-9095】\26,950(tax in)

ニュアンス感が漂うシースルーミュールは、PVCに華やかなクリスタルストーンをふんだんに装飾したSTACCATOらしいデザイン。

華やかで肌馴染みの良いピンクカラーに変形クリアヒールで抜け感も出る、春らしいアイテムです。

■デリルヌーディークリアミュール【350IS111-1075】\24,970(tax in)

STACCATO 2025 SPRING COLLECTIONは、全国百貨店STACCATO店舗・SHEL‘TTER WEB STORE・他社ECサイトにて順次販売を開始いたします。

各イベントの情報やコレクション等に関する詳細、直営ショップはこちらSTACCATOのオフィシャルHPにて随時ご確認ください。(https://www.staccato.jp/)

■SHEL’TTER WEB STORE(https://www.ec-store.net/category/STACCATO)

■ZOZO TOWN(https://zozo.jp/brand/staccato/)



【 About “STACCATO” 】

グローバルシューズブランド「STACCATO〈スタッカート〉」。スタイリッシュで洗練された高感度・高品質なレザーシューズを、デイリーに活躍するカジュアルからドレッシーラインまで幅広くラインアップ。デザインはもちろんのこと、履き心地にもこだわったコンフォータブルなシューズをご提案いたします。

STACCATOのシューズが個性的で素敵な毎日を演出してくれます。



■STACCATO HP https://www.staccato.jp

■STACCATO ONLINE STORE https://www.ec-store.net/category/STACCATO

■STACCATO Instagram @staccatojapan_official

■STACCATO SHOP LIST https://www.staccato.jp/shoplist/

<会社概要>

名称:株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)

創業:2000 年 3 月

代表者:代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

所在地:〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net/