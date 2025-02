HENNGE、3月10日より「HENNGE ROCKET PITCH 2025」を開催

HENNGE株式会社

HENNGE株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小椋 一宏)は、2025年3月10日(月)より、クラウドセキュリティサービス「HENNGE One」のオンラインイベント「HENNGE ROCKET PITCH 2025」を開催いたします。

■ イベント概要

「HENNGE ROCKET PITCH 2025」は、情報システム部門やセキュリティ部門の担当者様に向けて、クラウドセキュリティの最新動向やHENNGE Oneの活用方法を3分間の動画でわかりやすく解説するオンラインイベントです。

今回は、2022年に好評を博した「HENNGE ROCKET PITCH」(https://hennge.com/special/rkt/)の第2弾として、さらに充実したコンテンツをご用意しました。

■ HENNGE ROCKET PITCH 2025 の3つの特徴- 3分以内の動画で効率的に情報収集: 50以上あるすべてのセッションは3分以内で構成されており、無駄な時間を削減できます。- HENNGE Oneの活用事例や最新サイバー攻撃解説など、 今回だけの特別動画を公開: HENNGE Oneの活用事例や最新サイバー攻撃解説など、見逃せない特別セッションを多数ご用意しました。- 一度登録すれば、 期間中動画見放題: イベント期間中は、場所や時間にとらわれず、 好きなタイミングで何度でも動画を視聴できます。■ イベントコンテンツ- クラウドセキュリティのお悩み解決- 結局どうする?企業間のファイル転送方法- HENNGE One Email DLPデモ画面- パスワードに起因する問題をHENNGE Oneで解消する- ベストなメール誤送信対策とは- HENNGE One File DLPデモ画面- 受信メール経由のサイバー攻撃対策- ベストな脱PPAP対策とは- HENNGE One Tadrillデモ画面・・・その他50以上の動画がいつでも見放題!- スペシャル動画:最新サイバー攻撃解説 15連発!- - 本動画ではセキュリティ専門家である株式会社Armorisの竹田様、宮内様をお招きし、15種類のサイバー攻撃を1つ3分で解説。最新サイバー攻撃の概要と、ユースケースを短時間で理解が可能です。<解説するサイバー攻撃>ビジネスメール詐欺(BEC)/インフォスティーラー/DDoS攻撃/フィッシング Part 1/フィッシング Part 2/中間者攻撃(AiTM)/Evil Twin攻撃/サブドメインテイクオーバー/ゼロデイ/ドロップキャッチ/攻撃者の組織1:IAB(イニシャルアクセスブローカー)の役割/攻撃者の組織2:分業化が進むサイバー犯罪集団/Webスキミング/Living off the Land(環境寄生型攻撃)/ランサムウェア- - スペシャル動画第2弾、第3弾は順次公開!■ 視聴方法- イベントページ(https://hennge.com/special/rocketpitch2025/)よりお申し込みください。- 3月10日以降、ご登録いただいたメールアドレス宛に視聴用URLをお送りいたします。- 特設サイトにアクセスし、視聴したいセッションの動画をクリックしてください。■ 開催概要- イベント名:HENNGE ROCKET PITCH 2025- 開催日時:2025年3月10日(月)~ 2025年3月31日(月)- 会場:オンライン開催- 主催:HENNGE株式会社- 対象:情報システム部門、経営企画部門、セキュリティ部門、SIerなど- 参加費:無料■ 本件に関するお問い合わせ先

HENNGE株式会社 HENNGE ROCKET PITCH事務局

Mail: seminar2@hennge.com

Tel: 03-6415-3660