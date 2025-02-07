内田彩10周年ライブ、全78曲を披露する東京公演をニコ生で独占生中継！【2/23(日)14:00～/18:00～】

株式会社ドワンゴ

声優・内田彩が2月23日(日)にZepp DiverCityで開催する、『AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年』の東京公演のニコ生独占配信が決定。

タイトルに“marble”を冠した同公演は、最新曲となるTVアニメ「戦隊レッド 異世界で冒険者になる」エンディングテーマ「Explosive Heart」を含む全78曲を混ぜ合わせ、side A、side Bの2つの異なるセットリストで披露する予定。ツアー最終日となる東京公演は2F立見も完売しており、この日は14:00からのside A、18:00からのside Bの昼夜二公演を生配信でお送りする予定です。

■公演概要

2025年2月23日（日）

＜side A＞開演14:00 ＜side B＞開演18:00

会場：Zepp DiverCity（TOKYO）

出演：内田彩

バンドメンバー：河合英史（Key.）/大橋英之（Gt.）/二村学（Ba.）/SHiN（Dr.）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1042_1_49942a7b9a40eaf65c8b19461a5ba70b.jpg ]

■視聴チケット購入特典

【全員】特典映像あり（後日配信）※＜side A＞＜side B＞どちらかのチケットをご購入いただければ視聴可能です。

【抽選】番組中にコメントしていただいた方の中から抽選で3名様にサイン入りグッズプレゼント

■番組について

視聴チケット販売期間 ： 2025年3月16日(日)20時00分まで

タイムシフト視聴期間 ： 2025年3月16日(日)23時59分まで

※冒頭に無料視聴パートがございますが、番組全編を視聴するには視聴チケットのご購入が必要です。

※タイムシフト期間中であれば、生放送終了後に何度でも番組を視聴することが可能です。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

※生放送の視聴方法については視聴ページをご確認ください。

■Profile

内田 彩

Aya Uchida

アクロスエンタテインメント所属

【BIRTH】7月23日生まれ

【出身地】群馬県

＜Official Information＞

内田彩OFFICIAL WEB SITE

https://aya-uchida.net/

内田彩 音楽情報HP

https://columbia.jp/uchidaaya/

内田彩 -Aya Uchida- Music Channel

https://www.youtube.com/@AyaUchidaOfficial

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