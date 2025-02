NFFT_AI x CAT x FASHION Living with Cats ・Generative AI Video Exhibition　February 15-17, Tokyo

スタジオディーオージー合同会社NFFT AI x CAT x FASHION KV_verticalNFFT AI x CAT x FASHION KV_horizontal

The NFFT project (New Future AI Fashion Technology), which started in 2022, will showcase AI fashion videos using video generation AI that has been drawing attention at the NFFT2025_SS(https://www.nfft.jp/nfft2025-ss) event held at Shibuya Parco last October, and will be unveiled at NFFT2025_DIG SHIBUYA(https://digshibuya.com/program/34), scheduled to take place from February 8 to 11 on the 6th floor of Shibuya SLOTH.

The Cat event related to Cat Day in February will be held for three days starting from February 15 at the BABY THE COFFEE BREW CLUB GALLERY ROOM on the 3rd floor of Harajuku Harakado. It will feature a visual exhibition of Generative AI x CAT FASHION LIFESTYLE by 32 generative AI digital creators active worldwide

CAT Movie Teaser https://vimeo.com/1054029231

NFFT Web Site https://www.nfft.jp/

NFFT CAT FASHION : https://www.nfft.jp/nfft-cat-fashion

#NFFT

Japanese 日本語展覧会概要

STUDIO D.O.G GK(本社:東京都渋谷区、代表:木之村美穂 )Founderとして企画しているNFFT,

2022年からスタートしたNFFTプロジェクト ( New Future AI Fashion Technology ) 昨年の10月に渋谷パルコで開催されたNFFT2025_SSイベント、今年の2月8~11日に渋谷SLOTH 6Fにて開催予定のNFFT2025_DIG SHIBUYAでも話題になっている動画生成AIの映像を使ったAIファッション映像を一気に公開します。

今回は2月の猫の日に関係した猫イベント2月15日より3日間 原宿ハラカド3階 BABY THE COFFEE BREW CLUB GALLERY ROOMで開催,世界で活躍する生成AIデジタルクリエーター32名Generative AI x CAT Fashion Lifestyleビジュアルの映像展示

CAT Movie Teaser https://vimeo.com/1054029231

NFFT Web Site https://www.nfft.jp/

世界で活躍する AI Creator (AI Prompt Director/AI Filmmaker )32名の最新作品を集めたDigital AI Fashion Movie 展です。世界トップレベルのAI CAT ファッション LIFE STYLE Movie 作品を公開。

今回の展覧会のメインテーマは『CAT Fashion Lifestyle』各クリエーターから生み出される独自の世界観とAIファッション表現をぜひチェックしてください。映像・音楽も全て最新のAI技術を使って制作しています。映像は1作品2分以内の長さで上映されます。

#NFFT

NFFT AI x CAT x FASHION Living With Cats 「ネコといる暮らし展」 世界のCAT LOVER AI クリエーター最新オリジナル生成AI映像展

世界で活躍する生成AIデジタルクリエーター32名Generative AI x CAT Fashion lifestyleビジュアルの映像展示

NFFT_AI x CAT x Fashion

Living with Cats

February 15, 16, 17

BABY THE COFFEE BREW CLUB GALLERY ROOM(https://baby.thecbc.jp/)

HARAKADO 3F, 6-31-21 Jigumae Shibuya-ku Tokyo Japan

11:00 AM - 8:00 PM

Gallery Admission Fee: Free

February 15

6:00 PM - 9:00 PM Reception Party / Creators Meetup

Reception Party / Creators Meetup

Advance registration required. Please make a reservation through the dedicated site:

https://lu.ma/tyzz6cso(https://baby.thecbc.jp/)

Admission: Free - One drink purchase per person requested

Special performances planned

AI Creators

Anastasia Rogozhina

AURORA

Artifashionary

BibiUffStudio

CANDY DESIGN

Ciro Negrogni

Dina Al Zadjali

Eastern Mirage

Fashion Coupids

Fatima Travassos

gamaccho

Jamian Gerard

kapoot_ai

Lara De Martin

Laura Buechner

Ljuba Roichman

Mai Nonomura

Man-Kha27

mulambo.art

Mariza Rubio

Mindful Machine

Miho Kinomura

Trend Evolve

Ope

Sarah Leidig

SHIS

Sho Takita

SolSol

somm_bird

Synne Kristine

takio koizumi x HAL

Yunkun

(32 Creators)

NFFT Planning and Management

Founder: Miho

NFFT2025 Executive Committee: TYO Co., Ltd. / STUDIO D.O.G GK

Special Thanks: TYO Co., Ltd. Producer / Masaru Uzume ・ PM / Kaede Fukuya

Sponsored Companies:

TYO Co., Ltd.

BB Media Co., Ltd.

Special Thanks: BABY THE COFFEE BREW CLUB GALLERY ROOM

Sponsors Logo

About Cat Rescue Activities

Starting from 2017, the 'Living with Cats Exhibition' has donated part of the event's operating costs to cat rescue organizations for each event, aimed at cat lovers worldwide. This year, they plan to donate to a cat rescue organization within Tokyo (details such as the organization name will be announced later).

Past Cat Event Activities

Living with Cats Exhibition 2024_CATTOKYO(https://www.cattokyo.com/)