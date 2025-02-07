【新刊】Coffee Fanatic 三神が書いた『Coffee大図鑑』2月15日発売！

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株式会社オーム社


株式会社オーム社（代表取締役社長：村上和夫、本社：東京都千代田区）は、『Coffee大図鑑 ―種の伝播から、栽培、流通、テロワール、品評会まで―』を2025年2月15日（土）に発売いたします。




コーヒーのテロワールを図鑑で体感


著者が取得した情報をもとに組み上げた生産地地図などのテロワールをメインに、栽培品種から、栽培サイクル、生産者規模、流通、市場、焙煎のメカニズム、品評会まで、コーヒー業界の全貌を知ることができます。



▲第1章「コーヒーの発生」より


▲第8章「コーヒーのテロワール」より



▲第5章「コーヒーの焙煎」より

こんな方におすすめ


コーヒー関連従事者（カフェ店員、マスター、豆流通、器具販売、飲料企画、マイスター、バリスタ、ソムリエなど）、コーヒー愛好家、コーヒー検定受験者


目次


第1章 コーヒーの発生


第2章 ティピカとブルボン


第3章 コーヒーの品種


第4章 栽培（育成、メンテナンス、病害虫）


第5章 コーヒーの生産処理


第6章 コーヒーの取引


第7章 コーヒーの流通


第8章 コーヒーのテロワール


第9章 コーヒーの焙煎


第10章 コーヒーの抽出


第11章 コーヒーの品評会、競技会


著者プロフィール


三神 亮 | Mikami Ryo


ワイン小売、コーヒー・チェーンなどの勤務を経てコーヒー生豆専門商社であるワタル（株）に入社。


営業、原料調達、生産地訪問、競技会コーチングなど、多岐にわたる業務を担当し、カップ・オブ・エクセレンスをはじめとした品評会や競技会の審査員を務める。焙煎競技会であるワールド・コーヒー・ロースティング・チャンピオンシップでは、日本代表コーチを複数回にわたって拝命。2019年にロースタリー・カフェ「Roast Design Coffee」を共同設立し、品質設計やコンサルティング／トレーニングなどを行っている。


書籍概要


書名：Coffee大図鑑 ―種の伝播から、栽培、流通、テロワール、品評会まで―


著者：三神 亮


定価：5,500円（本体5,000円＋税）


判型：B5判


頁数：352ページ（オールカラー）


ISBN：978-4-274-23327-2


発行元：オーム社


URL：https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274233272/