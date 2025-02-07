【新刊】Coffee Fanatic 三神が書いた『Coffee大図鑑』2月15日発売！
株式会社オーム社（代表取締役社長：村上和夫、本社：東京都千代田区）は、『Coffee大図鑑 ―種の伝播から、栽培、流通、テロワール、品評会まで―』を2025年2月15日（土）に発売いたします。
コーヒーのテロワールを図鑑で体感
著者が取得した情報をもとに組み上げた生産地地図などのテロワールをメインに、栽培品種から、栽培サイクル、生産者規模、流通、市場、焙煎のメカニズム、品評会まで、コーヒー業界の全貌を知ることができます。
▲第1章「コーヒーの発生」より
▲第8章「コーヒーのテロワール」より
▲第5章「コーヒーの焙煎」より
こんな方におすすめ
コーヒー関連従事者（カフェ店員、マスター、豆流通、器具販売、飲料企画、マイスター、バリスタ、ソムリエなど）、コーヒー愛好家、コーヒー検定受験者
目次
第1章 コーヒーの発生
第2章 ティピカとブルボン
第3章 コーヒーの品種
第4章 栽培（育成、メンテナンス、病害虫）
第5章 コーヒーの生産処理
第6章 コーヒーの取引
第7章 コーヒーの流通
第8章 コーヒーのテロワール
第9章 コーヒーの焙煎
第10章 コーヒーの抽出
第11章 コーヒーの品評会、競技会
著者プロフィール
三神 亮 | Mikami Ryo
ワイン小売、コーヒー・チェーンなどの勤務を経てコーヒー生豆専門商社であるワタル（株）に入社。
営業、原料調達、生産地訪問、競技会コーチングなど、多岐にわたる業務を担当し、カップ・オブ・エクセレンスをはじめとした品評会や競技会の審査員を務める。焙煎競技会であるワールド・コーヒー・ロースティング・チャンピオンシップでは、日本代表コーチを複数回にわたって拝命。2019年にロースタリー・カフェ「Roast Design Coffee」を共同設立し、品質設計やコンサルティング／トレーニングなどを行っている。
書籍概要
書名：Coffee大図鑑 ―種の伝播から、栽培、流通、テロワール、品評会まで―
著者：三神 亮
定価：5,500円（本体5,000円＋税）
判型：B5判
頁数：352ページ（オールカラー）
ISBN：978-4-274-23327-2
発行元：オーム社
URL：https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274233272/