HCLTech、3年連続で「Global Top Employer」に認定

インドの大手グローバルテクノロジー企業、HCLテクノロジーズ(以下、HCLTech)は、Top Employers Institute(トップ・エンプロイヤー・インスティチュート、本社:オランダ・アムステルダム)による「Global Top Employer」に、3年連続で認定され、世界的に選ばれる雇用企業としての地位をさらに向上させました。



HCLTechは、世界26カ国で「Top Employer」に認定されており、そのうち、日本も含む18カ国で1位に選ばれました。また、事業展開する3つの主要エリアである、北米、欧州、アジア太平洋地域においても「Top Employer」 の1位に認定されています。

HCLTechは、優れた人事方針により「Global Top Employers」として認められた、世界でわずか17社のうちの1社です。今年、HCLTechは、事業を展開する3つの主要エリアすべてで1位を獲得しました。また、1位を獲得した国が2024年の15カ国から18カ国に増えたことから、「Top Employer」としての評価はさらに高まりました。今回の認定によって、HCLTechの取り組みが、従業員の可能性を最大限に引き出しインクルーシブで先進的な職場環境を構築していることが、改めて明らかになりました。

HCLTechの最高人材責任者(CPO)であるRamachandran Sundararajanは、次のように述べています。「2025年の『Top Employer』認定は、すべての従業員が成長する機会を得られるよう、従業員を鼓舞しインクルーシブで協力的な職場環境を構築する、当社の取り組みを反映したものです。HCLTechは、従業員が『自分の輝き』を見つけ、キャリアの目標を達成できるよう支援しています」

HCLTechは、世界26カ国(オーストラリア、ブラジル、ブルガリア、カナダ、コスタリカ、フランス、フィンランド、ドイツ、グアテマラ、インド、イタリア、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、シンガポール、南アフリカ、スウェーデン、オランダ、英国、米国、ベトナム)で「Top Employer」の認定を受けました。

また、HCLTechは2024年、5年連続でForbes誌の「World's Best Employers」の1社に選ばれました。インドに本社を置く企業としては、プロフェッショナルサービス部門において5年連続で世界のトップ10に入った、唯一の企業です。HCLTechが獲得した最近の評価は、以下の通りです。

●TIMES誌が選ぶ「World's Best Companies 2024」で、インドに本社を置く企業の1位

●Newsweek誌が選ぶ「America's Most Reliable Companies 2025」

●Forbes誌が選ぶ「Best Employers for New Grads in 2024」

Top Employers InstituteのCEOであるDavid Plink氏は、次のように述べています。「今は技術、経済、社会が絶え間なく変化を続ける時代です。そんな過去に類を見ない時代にこそ、従業員と組織において最も優れた力が引き出されるのです。今年のTop Employers認定プログラムはこの力を明確に示しており、2025年のTop Employersに認定された企業も、世界中で従業員に対する優れた献身を示しています」



Top Employers Instituteのプログラムでは、「HR Best Practices Survey(HRベストプラクティス調査)」への参加とその結果に基づき、組織が認定されます。この調査は、人事戦略、職場環境、採用、人材開発、ダイバーシティ&インクルージョン、従業員のウェルビーイング、従業員エンゲージメント、持続可能性など、20のテーマから成る6つの人事領域を対象としています。



HCLTechは、従業員が職務や部門を超えて自由に挑戦できるよう、デジタル、エンジニアリング、クラウド、AI、エンタープライズソフトウェアの分野におけるスキルベースの学習機会を提供しており、従業員が充実したキャリア経験を積むとともに、それぞれが自身の輝きを見つけられるよう支援しています。

HCLTechについて

インドに本社を置くHCLTechは、世界60カ国に220,000人以上の従業員を擁するグローバル・テクノロジー・カンパニーであり、デジタル、エンジニアリング、クラウド、AIを中心に、幅広いテクノロジーソリューションおよび製品のポートフォリオによって業界をリードするサービスを提供しています。金融サービス、製造業、ライフサイエンス・ヘルスケア、テクノロジー・サービス、通信・メディア、小売・コンシューマー製品、公共サービスなど、あらゆる主要業種のお客様に向けて、業界に特化したソリューションを提供しています。2024年12月までの12ヶ月間の連結売上高は138億ドルでした。

