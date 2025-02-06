「企業立地サポートサイト」を開設しました
神奈川県
県では、企業誘致施策「セレクト神奈川NEXT」により、企業の県内立地を支援しています。このたび、本県の投資環境の魅力などを分かりやすく発信する「企業立地サポートサイト」を開設しました。
1 サイト名
『企業立地サポートサイト』
2 ウェブサイトの特徴
（1）立地先を検討する企業にとって必要な情報を集約
“理工系の人材が豊富”といった投資環境の魅力や県・市町村の支援制度、産業用地情報などを分かりやすく紹介。
（2）外国企業向けの英語版サイト
外国企業向けのレンタルオフィスや日本法人立ち上げ時の補助金など、英語版サイトも充実。
（3）県内に立地した企業のサクセスストーリー
本県を選んだ経緯や地域との連携などを交えた、企業のサクセスストーリーをインタビュー形式で発信。
3 開設日
令和7年2月6日（木曜日）
4 サイトのURL及び二次元コード
〈URL〉https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0612/business-location-support/index.html
〈二次元コード〉
問合せ先
神奈川県産業労働局産業部企業誘致・国際ビジネス課
課長 樋口 電話 045-210-5570
企業誘致グループ 山本 電話 045-210-5573