サプライチェーン再構築を支援するknewit、株式会社サラダボウルとの取り組みを公開
株式会社knewit
Supply Chain Re-engineering（SCR、サプライチェーン・リエンジニアリング）に挑戦する株式会社knewit（読み：ニューイット、本社：東京都千代田区、代表取締役：小川直哉、以下当社）は、支援事例として、株式会社サラダボウル（本社：山梨県中央市、代表者：田中進）との取り組みを公開しました。詳細は以下をご覧ください。
無駄のないデリバリー業務体制を創り上げ、増収達成ができる営業体制を構築 - 株式会社サラダボウル(https://knewit.jp/case/saladbowl)
■株式会社knewitについて
当社は、「Supply Chain Re-engineering（SCR、サプライチェーン・リエンジニアリング）」をミッションに掲げ、日本のサプライチェーンの変革に挑戦するスタートアップ企業です。
荷主企業様向けに、コンサルティングサービスである「物流DXソリューション」の提供と、サプライチェーン DX SaaS「ニューイット」の開発・提供をおこなっています。
【会社概要】
会社名 ：株式会社knewit
代表者 ：代表取締役CEO 小川 直哉
設立 ：2022 年2月 資本金：7,551万円 ※2024年7月末時点
所在地 ：東京都千代田区麹町4-8-1 THE MOCK-UP BY PORTAL POINT 1F
サービスサイト：https://knewit.jp/