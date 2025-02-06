サプライチェーン再構築を支援するknewit、株式会社サラダボウルとの取り組みを公開

写真拡大

株式会社knewit


　Supply Chain Re-engineering（SCR、サプライチェーン・リエンジニアリング）に挑戦する株式会社knewit（読み：ニューイット、本社：東京都千代田区、代表取締役：小川直哉、以下当社）は、支援事例として、株式会社サラダボウル（本社：山梨県中央市、代表者：田中進）との取り組みを公開しました。詳細は以下をご覧ください。



無駄のないデリバリー業務体制を創り上げ、増収達成ができる営業体制を構築 - 株式会社サラダボウル(https://knewit.jp/case/saladbowl)



■株式会社knewitについて


　当社は、「Supply Chain Re-engineering（SCR、サプライチェーン・リエンジニアリング）」をミッションに掲げ、日本のサプライチェーンの変革に挑戦するスタートアップ企業です。


　荷主企業様向けに、コンサルティングサービスである「物流DXソリューション」の提供と、サプライチェーン DX SaaS「ニューイット」の開発・提供をおこなっています。



【会社概要】


会社名　：株式会社knewit


代表者　：代表取締役CEO　小川　直哉


設立　　：2022 年2月 資本金：7,551万円 ※2024年7月末時点


所在地　：東京都千代田区麹町4-8-1 THE MOCK-UP BY PORTAL POINT 1F


サービスサイト：https://knewit.jp/