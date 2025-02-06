【経産省・環境省・トヨタ・デロイトトーマツ・エレンマッカーサー財団】など業界トップが登壇！GXを推進する全200本のカンファレンス情報を公開

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は2025年2月19日[水]～21日[金] 、東京ビッグサイトにて「第6回 GX経営 WEEK【春】」を開催します。会場内では経産省・環境省・トヨタ・デロイトトーマツ・BCG・エレンマッカーサー財団・ニューラルなど、多種多様なカンファレンスを連日200講演開催します。

トランプ政権が誕生し気候変動対策が揺れる中、持続可能な企業成長を実現するために、本展では企業経営とGX（グリーン・トランスフォーメーション）の展望を議論し、最新技術の紹介やネットワーキングの機会を通じて、次世代の経営戦略を描くきっかけをご提供します。

GX経営 WEEK【春】2025カンファレンスカンファレンス詳細はこちら :https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar/seminar_register?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes200講演を開催！

●本展のカンファレンスの特徴

Point１：他社の事例・最新事例が入手できる！

Point２：【受講者限定】デジタル資料を配布 ※配布されないセッションもございます。

Point３：カンファレンス前後、関連構成展のブースを回ることで、さらなる最新情報を入手できる

※カンファレンス講師の方の敬称略・掲載枠上、講師の所属・役職を省略している場合がございます。2024年12月12日時点の情報です。

▶「脱炭素経営EXPO」基調講演

GX実現へ 企業における脱炭素と成長戦略とは？

詳細は＞＞https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar#seminar85542(https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar/seminar_register?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes#seminar85542)

▶脱炭素経営EXPO 特別講演１

カーボンニュートラル時代の企業経営と成長戦略とは？

詳細は＞＞https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar#seminar85543(https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar/seminar_register?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes#seminar85543)

▶脱炭素経営EXPO 特別講演２ ＜対談形式＞

脱炭素経営の展望 ーカーボンニュートラル宣言から実行へー

詳細は＞＞https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar#seminar85544(https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar/seminar_register?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes#seminar85544)

▶脱炭素経営EXPO 特別追加講演

【シドニー大学 / Net Zero Institute】地域連携によるネット・ゼロ・ソリューションの推進

詳細は＞＞https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar#seminar86306(https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar/seminar_register?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes#seminar86306)

▶サーキュラー・エコノミーEXPO 基調講演 ＜対談形式＞

官民の連携によるサーキュラーエコノミーの推進とは？

詳細は＞＞https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar#seminar855(https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar/seminar_register?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes#seminar85539)39(https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar/seminar_register?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes#seminar85539)

▶サーキュラー・エコノミーEXPO 特別基調講演 ＜対談形式＞

エレン・マッカーサー財団が語る循環型経済の現在地と展望とは？

詳細は＞＞https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar#seminar85540(https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar/seminar_register?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes#seminar85540)

▶サーキュラー・エコノミーEXPO 特別講演2

循環型社会の実現に向けた取組みと展望とは？

詳細は＞＞https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar#seminar85541(https://biz.q-pass.jp/f/10744/sewharu2025_seminar/seminar_register?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes#seminar85541)

●その他、申込不要の会場内「オープンセミナー」も多数開催されます

過去開催時の様子

水素エネルギー活用 セミナー

次世代電池 セミナー

次世代電力システム セミナー

太陽光発電セミナー

BIPV-建材一体型太陽光発電-セミナー

洋上風力 / 風力発電 セミナー

バイオマス発電・熱利活用 セミナー

バイオマス利活用セミナー

ゼロエミッション火力発電 セミナー

脱炭素経営 実現セミナー

サーキュラー・エコノミーセミナー・・・他

●詳細はこちら＞＞https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/conference/ex-presentation.html#/sessions(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/conference/ex-presentation.html#/sessions?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

＜ご注意＞

・カンファレンスご取材の場合はこちらを必ず御覧ください： https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/press/faq.html 内「 Q8： セミナーを取材したいのですが、どうすればよいですか？」部分

・講師により、取材不可のセッションがございます。詳細は事務局までお問い合わせください。

・取材のお申込は、「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。

・事前のご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合、また報道活動が認められないと主催者が判断した場合（個人ブログ・SNS等、極めて限定的な発信を含む）は、当日プレス受付をお断りする可能性がございます。また、取材にあたっては下記ページ内「取材にあたっての確認事項」に同意できる方に限り取材許可を出させていただきます。下記に同意できない場合は取材をご遠慮ください。https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/press.html

・出展製品は8月末時点の内容です。会期当日までに変更になる場合がございます。・掲載の内容は同時開催展のものである場合がございます。・上記製品は出展物のごく一部です。会場には多数の製品が出展されます。

◆展示会の来場・ご取材には以下の事前登録が必要です

【無料】来場登録はこちら(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18LmRNiENF520lidasZGqnpGieFFDCECzI=&utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

取材申し込みはこちら(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/attendee-registration/press.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

◆展示会開催概要

●第6回 GX経営 WEEK【春】(https://www.decarbonization-expo.jp/spring/ja-jp.html#/?utm_campaign=pr_prtimes_semi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

第6回 脱炭素経営 EXPO【春】

第4回 サーキュラー・エコノミー EXPO【春】 [CE JAPAN]

会 期：2025年2月19日[水]～21日[金] 10:00-17:00

会 場：東京ビッグサイト 東・南ホール

主 催：RX Japan株式会社

●第23回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK～【春】

＜構成展＞

H2 & FC EXPO【春】～第23回 [国際] 水素・燃料電池展～

PV EXPO【春】～第20回 [国際] 太陽光発電展～

BATTERY JAPAN【春】～第18回 [国際] 二次電池展～

SMART GRID EXPO【春】～第17回 [国際] スマートグリッド展～

WIND EXPO【春】～第15回 [国際] 風力発電展～

BIOMASS EXPO～第10回 [国際] バイオマス展～

ZERO-E THERMAL EXPO～第9回 ゼロエミッション火力発電 EXPO～

[特別企画]BIPV WORLD -建材一体型太陽光発電ワールド-

お問い合わせ先

GX経営 WEEK事務局 広報担当：志村

TEL: 03-6739-4119

mail:chieko.shimura@rxglobal.com

主催者：RX Japan株式会社

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階